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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38
ruvex Ну - навіть страна.уа не змогла там зразу знайти таку вже аж крамолу і утиснення . Це політики можуть бучу піднімати ( той же Новинський ) - як і про автокефалію ... А так там ніби-то і Венеціанську комісію послухали ...
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38
Вопрос как передавать. Если как Укрпочта отдала Розетке и дальше сдала в аренду всё что просто было в наличии, то отличный план. А если за 1 грн. на 49 лет, то да...
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:43
Вы и не поймете, раз не поняли и мой ответ ничего Вам не даст, но возможно даст кому-то дургому.
Вас не интересуют последствия вас интересует реванш. У Вас висит красная тряпка перед глазами. Мне все равно кто будет президентом, кто будет в правительстве и большинству также, всем не все равно, как живет и живется в стране. И политика для меня не была объектом внимания, пока страну не стали делить, делить людей по любым признакам. Не стали разрывать ее экономически, политически, не стала окончательно разъедать коррупция.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:45
Я ничего не имею против если Вы его читали и Вас в нем все устраивает.
Не обладаю полной информацией, но подобные принципы существуют еще в каких либо законах иных стран?
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 25 кві, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:48
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:28
Ватніків новий мовний закон буквально розриває на частини!!!
Нещасні, бідкаються на "утиски")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:35
цікаво, як довго зефіли-ольгінці будуть пинати ногами труп дохлого койота?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:40
Коли собаці немає чого робити - вона яйця лиже.
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Зе-експерти:
Интервью "военного эксперта" из команды Зеленского, прогнозируемого на пост руководителя военного ведомства, потрясло.
Так, г-н Апаршин говорит о том, что необходимо увеличивать денежное содержание военнослужащих. Безусловно! Уже сделано очень многое: сравнить зарплаты военным в соотношении со средними зарплатами по стране до 2014 года и на сегодня – смешно, эта цифра выросла в разы. Как в разы вырос (по сравнению с тем временем, когда сам Апаршин служил в Генштабе и МО на высоких должностях) и весь уровень социальной защиты людей в погонах.
откуда взять на это средства, г-н Апаршин не апеллирует к заявленному командой, в которую он нынче входит, взлёту украинской экономики. Нет. Он говорит просто: "Нет проблем, где их взять. Во-первых, сегодня в Министерстве обороны очень много избыточного имущества…
О "ненужных" (по версии Апаршина) землях Минобороны я вовсе промолчу. Пусть для начала узнает, как организовывалась в последние годы боевая подготовка в наших воинских частях, как "старых", так и "новых" (яркий пример – созданный учебный центр Сил специальных операций), когда вдруг оказалось, что существующие на бумаге и принадлежащие армии полигоны давно (по коррупционным схемам до 2014 г, в спайке Минобороны-местная власть)… заняты. Гражданскими объектами, дачными участками, огородами граждан в конце концов...
Все эти заявления понять невозможно. И не надо говорить мне от защитников Апаршина – мол, пусть поработает, а там оценим результаты. Эти "результаты" мы – украинцы – разгребаем шестой год. И если вам показывают старые грабли, окрашенные в новый цвет, с приглашением поскорее наступить на них – как по мне, разумный этого делать не станет."
Востаннє редагувалось Frant в Чет 25 кві, 2019 14:57, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:55
О получении российских паспортов в Крыму и на Донбассе.
А это самый главный шаг для возврата Крыма и части Донбасса
У Frantа что ни день, то не без царя в головке, российского
Додано: Чет 25 кві, 2019 15:03
Згадав діяння минулих літ свої і свого друга, хоче продовжити.
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