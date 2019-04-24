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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2696269726982699

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 61
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
12
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
20
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
5
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
38%
23
Інший варіант
2%
1
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38

ruvex Ну - навіть страна.уа не змогла там зразу знайти таку вже аж крамолу і утиснення . Це політики можуть бучу піднімати ( той же Новинський ) - як і про автокефалію ... А так там ніби-то і Венеціанську комісію послухали ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38

  vano80 написав:Повторяю -
https://censor.net.ua/video_news/3124245/boets_na_peredovoyi_cherez_5_let_budet_poluchat_ot_tysyachi_evro_i_bolshe_polkovnik_25_tysyachi_sovetnik

"На уточняющий вопрос о том, где взять эти деньги Апаршин ответил: "Нет проблем, где их взять. Во-первых, сегодня в Министерстве обороны очень много избыточного имущества". Он уточнил, что необходимости продавать что-то нет - можно передать и не тратить деньги на содержание, например, земель."

Вопрос как передавать. Если как Укрпочта отдала Розетке и дальше сдала в аренду всё что просто было в наличии, то отличный план. А если за 1 грн. на 49 лет, то да...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:43

  Кармелюк написав:А може вони бояться: а раптом не минуло, раптом вернеться?
Бо інакше не можна зрозуміти до чого ці стинання.

Вы и не поймете, раз не поняли и мой ответ ничего Вам не даст, но возможно даст кому-то дургому.
Вас не интересуют последствия вас интересует реванш. У Вас висит красная тряпка перед глазами. Мне все равно кто будет президентом, кто будет в правительстве и большинству также, всем не все равно, как живет и живется в стране. И политика для меня не была объектом внимания, пока страну не стали делить, делить людей по любым признакам. Не стали разрывать ее экономически, политически, не стала окончательно разъедать коррупция.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:45

  Puente написав:ruvex Ну - навіть страна.уа не змогла там зразу знайти таку вже аж крамолу і утиснення . Це політики можуть бучу піднімати ( той же Новинський ) - як і про автокефалію ... А так там ніби-то і Венеціанську комісію послухали ...

Я ничего не имею против если Вы его читали и Вас в нем все устраивает.
Не обладаю полной информацией, но подобные принципы существуют еще в каких либо законах иных стран?
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 25 кві, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:48

https://tsn.ua/interview/interv-yu-z-op ... 06698.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:28

Ватніків новий мовний закон буквально розриває на частини!!!
Нещасні, бідкаються на "утиски")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:35

  ruvex написав:
  katso написав:Невдячні українці кажете... А нагадайте мені будь-ласка, який відсоток на виборах українці віддали за того з кандидатів що використовував у гаслах слово "Мова"? :mrgreen:

Отак і в жовтні буде :twisted:


Четыре года избранию Порошенко. Что обещал и чего не сделал украинский президент
8. "Статус-кво" для русского языка
Глядя на сегодняшнего Порошенко-украинизатора, тяжело поверить, что четыре года назад он вдохновенно цитировал статью 10 Конституции Украины и упоминал русский язык.

Будущий президент в своей предвыборной программе четко и ясно пообещал не сужать область применения русского языка (и, как мы уже рассказывали, говорил на этом языке во время предвыборной кампании).

"Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным в целях обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе", – говорится в документе.

На деле повальная украининзация стала одной из главных реформ Порошенко. За время его президентства были введены языковые квоты на радио и ТВ, принят закон о повальной украинизации образования и готовится закон о языке сферы услуг, который вводит такое новшество как "языковую полицию" – она будет штрафовать продавцов и официантов за обращение к клиенту по-русски.

https://strana.ua/news/143002-chto-obeshchal-i-cheho-ne-sdelal-poroshenko-za-chetyre-hoda-prezidentstva.html
Не менее интересные и не менее голословные обещания, которые были не в сфере большого внимания, как скажем "Продажа Рошен", "Все офшоры – перекрыть".
4. Обещал не открывать уголовных дел на журналистов. Но открыл.
7. Открытие партийных списков.
9. "Найти приемлемые способы сотрудничества с Россией".
10. Сделать Житомир столицей украинского космоса.
"Тут, в Житомире, мы возродим украинский космос!" – заявил Петр Алексеевич.

цікаво, як довго зефіли-ольгінці будуть пинати ногами труп дохлого койота?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:40

  flyman написав:цікаво, як довго зефіли-ольгінці будуть пинати ногами труп дохлого койота?
Коли собаці немає чого робити - вона яйця лиже.
__________________

Зе-експерти:


Интервью "военного эксперта" из команды Зеленского, прогнозируемого на пост руководителя военного ведомства, потрясло.

Так, г-н Апаршин говорит о том, что необходимо увеличивать денежное содержание военнослужащих. Безусловно! Уже сделано очень многое: сравнить зарплаты военным в соотношении со средними зарплатами по стране до 2014 года и на сегодня – смешно, эта цифра выросла в разы. Как в разы вырос (по сравнению с тем временем, когда сам Апаршин служил в Генштабе и МО на высоких должностях) и весь уровень социальной защиты людей в погонах.

откуда взять на это средства, г-н Апаршин не апеллирует к заявленному командой, в которую он нынче входит, взлёту украинской экономики. Нет. Он говорит просто: "Нет проблем, где их взять. Во-первых, сегодня в Министерстве обороны очень много избыточного имущества…

О "ненужных" (по версии Апаршина) землях Минобороны я вовсе промолчу. Пусть для начала узнает, как организовывалась в последние годы боевая подготовка в наших воинских частях, как "старых", так и "новых" (яркий пример – созданный учебный центр Сил специальных операций), когда вдруг оказалось, что существующие на бумаге и принадлежащие армии полигоны давно (по коррупционным схемам до 2014 г, в спайке Минобороны-местная власть)… заняты. Гражданскими объектами, дачными участками, огородами граждан в конце концов...

Все эти заявления понять невозможно. И не надо говорить мне от защитников Апаршина – мол, пусть поработает, а там оценим результаты. Эти "результаты" мы – украинцы – разгребаем шестой год. И если вам показывают старые грабли, окрашенные в новый цвет, с приглашением поскорее наступить на них – как по мне, разумный этого делать не станет."




https://uainfo.org/blognews/1556190698- ... skogo.html
Востаннє редагувалось Frant в Чет 25 кві, 2019 14:57, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:55

  Frant написав:Зображення

О получении российских паспортов в Крыму и на Донбассе.
  Frant написав:Ватніків новий мовний закон буквально розриває на частини!!!
Нещасні, бідкаються на "утиски")))

А это самый главный шаг для возврата Крыма и части Донбасса 8)
  Frant написав:Коли собаці немає чого робити - вона яйця лиже.

У Frantа что ни день, то не без царя в головке, российского :mrgreen:
Аlександр
 
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  vano80 написав:"На уточняющий вопрос о том, где взять эти деньги Апаршин ответил: "Нет проблем, где их взять. Во-первых, сегодня в Министерстве обороны очень много избыточного имущества". Он уточнил, что необходимости продавать что-то нет - можно передать и не тратить деньги на содержание, например, земель."

Згадав діяння минулих літ свої і свого друга, хоче продовжити.
stargazer
 
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