Додано: Чет 25 кві, 2019 14:40

flyman написав: цікаво, як довго зефіли-ольгінці будуть пинати ногами труп дохлого койота? цікаво, як довго зефіли-ольгінці будуть пинати ногами труп дохлого койота?

Коли собаці немає чого робити - вона яйця лиже.__________________Зе-експерти:Интервью "военного эксперта" из команды Зеленского, прогнозируемого на пост руководителя военного ведомства, потрясло.Так, г-н Апаршин говорит о том, что необходимо увеличивать денежное содержание военнослужащих. Безусловно! Уже сделано очень многое: сравнить зарплаты военным в соотношении со средними зарплатами по стране до 2014 года и на сегодня – смешно, эта цифра выросла в разы. Как в разы вырос (по сравнению с тем временем, когда сам Апаршин служил в Генштабе и МО на высоких должностях) и весь уровень социальной защиты людей в погонах.откуда взять на это средства, г-н Апаршин не апеллирует к заявленному командой, в которую он нынче входит, взлёту украинской экономики. Нет. Он говорит просто: "Нет проблем, где их взять. Во-первых,О "ненужных" (по версии Апаршина) землях Минобороны я вовсе промолчу. Пусть для начала узнает, как организовывалась в последние годы боевая подготовка в наших воинских частях, как "старых", так и "новых" (яркий пример – созданный учебный центр Сил специальных операций), когда вдруг оказалось, что существующие на бумаге и принадлежащие армии полигоны давно (по коррупционным схемам до 2014 г, в спайке Минобороны-местная власть)… заняты. Гражданскими объектами, дачными участками, огородами граждан в конце концов...И если вам показывают старые грабли, окрашенные в новый цвет, с приглашением поскорее наступить на них – как по мне, разумный этого делать не станет."