Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Если люди не могут понять причин своего провала и извлечь из этого для себя пользу, то это отлично
25% Порошенка - це не провал. 75% - Зеленського - ось це страшно... при чому в першу чергу для самого Зеленського (який вже починає перевзуватись на льоту і продовжувати політику Порошенко), адже політика Порошенко - це зроби все собі сам... Виборці Зеленського голосували за іншу парадігму-нехай нам хтось зробить... Як вони відреагують , коли зрозуміють що нові обличя не можуть змінити фундаме6нтальних законів економіки і успіх в бідній країні тільки в збільшенні продуктивності і зменшення соціального навантаження.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
antey1969 написав:Макс уже говорил о своих планах - у него вызывает отвращение даже сама мысль о том, что он будет жить в ЗЕленой стране, Максим даже гопников избивает по подворотням, если те неосторожно одели зеленый шарф или шнурки. Ждет только авиабилетов со скидкой в нужном направлении
Вы тоже заглянули? Я по Вашему примеру свалил отсюда, но повод не рядовой. А насчет ЗЕленого шарфа...так большинство не голосовало за ЗЕ, а против по. Как сказал будущий Президент "Это вы, петр алексеевич, виновны в моих рейтингах" (или что-то типа того, не дословно. На НСК).
Не понял, Вы тоже живёте не в Украине?
Нет, я с этой ветки свалил, но появился повод заглянуть.
zzzzzz написав:Faceless А что Порошенко давал честные ответы ? Да он в 80% тупо лгал , в остальные 20% переводил вопрос в другую плоскость.
Оба выступили хреново, и это не были дебаты. И Зе тоже лгал, и тоже игнорировпл или переводил вопросы. Ну ладно, сторонники Зе от Порошенко другого не ждали, но насколько их устраивает то, что за всю кампанию он ничего не озвучил касательно своего видения по ключевым вопросам. Ведь если позиция Порошенко и так понятна, то по нему - вообще никак. Ну победил так победил. Хотелось бы верить, что это не поражение всей страны.
А смысл? Кто хоть что-то выполнял из обещанного перед выборами? Зе ничего и не обещает.
pesikot написав:А вообще интересно наблюдать после выборов. Сперва у противников Порошенко была эйфория, как же, Зеленский победил с 3-х кратным перевесом в голосах. Радоваться бы им, в воздух лифчики и трусы бросать. Но нет. 4-й день после выборов и противники Порошенко чувствуют разочаровение. Начинают педалировать тему, мол, правильно выбрали Зеленского, но радости нет.
Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".
Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну.
Через 2-3 місяці зеленофіли розчаруються в своєму новому кумирі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Vorlon написав:А вот русских целиком - это уже совсем другое
86% росіян підтримують путіна, його агресію по відношенню до слабших країн, його шовінізм, його проімперську політику, ЇХ "рускій мір". Я маю за це любити росіян?
Вы цифры одного легко)) прикрепили к другому))
6% опрошенных полагают, что Россия должна поддерживать в конфликте Украину и киевское правительство. Еще 37% считают, что Москва никого не должна поддерживать. В таком формате Левада-центр задает вопрос впервые, сказала РБК пресс-секретарь центра Карина Пипия.
rjkz написав:Страна находится в таком состоянии, из которого вылезти будет крайне непросто. И не Зеленский ее туда загнал.
І не Порошенко, до речі.
Починалось все при Кравчуку, продовжувалось при Кучмі і Ющенку, погіршувалось при Януковичу.
Вы очень мудро поместили пороха в один ряд с вышеперечисленными. Он из их банды. Есть надежда, что новый Президент будет другой. Посмотрим. Про пороха интриги нет - все понятно. И слезные просьбы в стиле Паниковского "Я исправлюсь, я все сделаю, только изберите меня опять" - не прокатили.
Faceless написав:Возможно, если он все же решиться на досрочные парламентские, то расклад будет немного лучше, чем если они пройдут по графику и он к тому времени растеряет рейтинг.
что такое 30% новому кандидату который всю жизнь был вне политики? это мощный сигнал на выход многим политическим силам из парламента. Те кто заходят выиграть осенние выборы на оппозиционной к власти риторике не получат большой поддержки, потому что ругать президента не дав ему времени что либо изменить это фарионщина.
До того часу, до осені, новий презЕдент уже проявить себе як нікчемний управлінець.
rjkz написав: Вы очень мудро поместили пороха в один ряд с вышеперечисленными. Он из их банды. Есть надежда, что новый Президент будет другой. Посмотрим. Про пороха интриги нет - все понятно. И слезные просьбы в стиле Паниковского "Я исправлюсь, я все сделаю, только изберите меня опять" - не прокатили.
Слушай, я хоть и не молод, но готов меняться. Расскажи про надежду. ну вот что дает тебе возможность сказать - посмотрите, он то другой. За ним его дела, по которым судим о нем. Или это просто такая надежда - голобородько придет, Аваковских нациков приструнит (как пример)?
pesikot написав:А вообще интересно наблюдать после выборов. Сперва у противников Порошенко была эйфория, как же, Зеленский победил с 3-х кратным перевесом в голосах. Радоваться бы им, в воздух лифчики и трусы бросать. Но нет. 4-й день после выборов и противники Порошенко чувствуют разочаровение. Начинают педалировать тему, мол, правильно выбрали Зеленского, но радости нет.
Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".
Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну.
Я не голосовал за Зеленского, но со стороны это выглядит нелепо (придумающие-приписывающие другим разные чувства, ожидания, характер поведения и т.д.). То есть сами придумываете-припысываете-утрируете (в данном случае до борцов с режимом)-искажаете и с этого язвите-прикалываетесь.
Реальность же иная. Она состоит в том, что раз люди не радуются, сомневаются, критически относятся к ЗЕ уже сейчас, то тем более априори они не зеленофилы и не были таковыми. Вы им попросту приписали зеленофильство.