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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 270127022703270427052706> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 70 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 19% 13 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 24 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 5 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 37% 26 Інший варіант 3% 2 Всього голосів : 70 Додано: Чет 25 кві, 2019 20:37 freeze написав: Если люди не могут понять причин своего провала и извлечь из этого для себя пользу, то это отлично Если люди не могут понять причин своего провала и извлечь из этого для себя пользу, то это отлично 25% Порошенка - це не провал.

75% - Зеленського - ось це страшно... при чому в першу чергу для самого Зеленського (який вже починає перевзуватись на льоту і продовжувати політику Порошенко), адже політика Порошенко - це зроби все собі сам...

Виборці Зеленського голосували за іншу парадігму-нехай нам хтось зробить...

Як вони відреагують , коли зрозуміють що нові обличя не можуть змінити фундаме6нтальних законів економіки і успіх в бідній країні тільки в збільшенні продуктивності і зменшення соціального навантаження. 25% Порошенка - це не провал.75% - Зеленського - ось це страшно... при чому в першу чергу для самого Зеленського (який вже починає перевзуватись на льоту і продовжувати політику Порошенко), адже політика Порошенко - це зроби все собі сам...Виборці Зеленського голосували за іншу парадігму-нехай нам хтось зробить...Як вони відреагують , коли зрозуміють що нові обличя не можуть змінити фундаме6нтальних законів економіки і успіх в бідній країні тільки в збільшенні продуктивності і зменшення соціального навантаження. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20779 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 20:38 ЛАД написав: rjkz написав: antey1969 написав: Макс уже говорил о своих планах - у него вызывает отвращение даже сама мысль о том, что он будет жить в ЗЕленой стране, Максим даже гопников избивает по подворотням, если те неосторожно одели зеленый шарф или шнурки.

Ждет только авиабилетов со скидкой в нужном направлении Макс уже говорил о своих планах - у него вызывает отвращение даже сама мысль о том, что он будет жить в ЗЕленой стране, Максим даже гопников избивает по подворотням, если те неосторожно одели зеленый шарф или шнурки.Ждет только авиабилетов со скидкой в нужном направлении



Вы тоже заглянули?

Я по Вашему примеру свалил отсюда, но повод не рядовой.

А насчет ЗЕленого шарфа...так большинство не голосовало за ЗЕ, а против по.

Как сказал будущий Президент "Это вы, петр алексеевич, виновны в моих рейтингах" (или что-то типа того, не дословно. На НСК). Вы тоже заглянули?Я по Вашему примеру свалил отсюда, но повод не рядовой.А насчет ЗЕленого шарфа...так большинство не голосовало за ЗЕ, а против по.Как сказал будущий Президент "Это вы, петр алексеевич, виновны в моих рейтингах" (или что-то типа того, не дословно. На НСК).

Не понял, Вы тоже живёте не в Украине? Не понял, Вы тоже живёте не в Украине?



Нет, я с этой ветки свалил, но появился повод заглянуть. Нет, я с этой ветки свалил, но появился повод заглянуть. rjkz

Повідомлень: 9277 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4173 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 20:42 Faceless написав: zzzzzz написав: Faceless

А что Порошенко давал честные ответы ? Да он в 80% тупо лгал , в остальные 20% переводил вопрос в другую плоскость. Оба выступили хреново, и это не были дебаты. И Зе тоже лгал, и тоже игнорировпл или переводил вопросы. Ну ладно, сторонники Зе от Порошенко другого не ждали, но насколько их устраивает то, что за всю кампанию он ничего не озвучил касательно своего видения по ключевым вопросам. Ведь если позиция Порошенко и так понятна, то по нему - вообще никак.

Ну победил так победил.

Хотелось бы верить, что это не поражение всей страны. Оба выступили хреново, и это не были дебаты. И Зе тоже лгал, и тоже игнорировпл или переводил вопросы. Ну ладно, сторонники Зе от Порошенко другого не ждали, но насколько их устраивает то, что за всю кампанию он ничего не озвучил касательно своего видения по ключевым вопросам. Ведь если позиция Порошенко и так понятна, то по нему - вообще никак.Ну победил так победил.Хотелось бы верить, что это не поражение всей страны.



А смысл?

Кто хоть что-то выполнял из обещанного перед выборами?

Зе ничего и не обещает. А смысл?Кто хоть что-то выполнял из обещанного перед выборами?Зе ничего и не обещает. rjkz

Повідомлень: 9277 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4173 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 20:42 Sommer написав: pesikot написав: А вообще интересно наблюдать после выборов.

Сперва у противников Порошенко была эйфория, как же, Зеленский победил с 3-х кратным перевесом в голосах. Радоваться бы им, в воздух лифчики и трусы бросать. Но нет.

4-й день после выборов и противники Порошенко чувствуют разочаровение. Начинают педалировать тему, мол, правильно выбрали Зеленского, но радости нет.

А вообще интересно наблюдать после выборов.Сперва у противников Порошенко была эйфория, как же, Зеленский победил с 3-х кратным перевесом в голосах. Радоваться бы им, в воздух лифчики и трусы бросать. Но нет.4-й день после выборов и противники Порошенко чувствуют разочаровение. Начинают педалировать тему, мол, правильно выбрали Зеленского, но радости нет.



Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".



Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну. Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну.

Через 2-3 місяці зеленофіли розчаруються в своєму новому кумирі. Через 2-3 місяці зеленофіли розчаруються в своєму новому кумирі. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19650 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1141 раз. Подякували: 2106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 20:44 Василь-Рівне написав: Vorlon написав: А вот русских целиком - это уже совсем другое А вот русских целиком - это уже совсем другое

86% росіян підтримують путіна, його агресію по відношенню до слабших країн, його шовінізм, його проімперську політику, ЇХ "рускій мір". Я маю за це любити росіян? 86% росіян підтримують путіна, його агресію по відношенню до слабших країн, його шовінізм, його проімперську політику, ЇХ "рускій мір". Я маю за це любити росіян?

Вы цифры одного легко)) прикрепили к другому))



6% опрошенных полагают, что Россия должна поддерживать в конфликте Украину и киевское правительство. Еще 37% считают, что Москва никого не должна поддерживать. В таком формате Левада-центр задает вопрос впервые, сказала РБК пресс-секретарь центра Карина Пипия.

https://www.rbc.ru/politics/30/10/2017/ ... 5a1a914f69

То есть 43% считают иначе, чем пу и Ко.



Лишь 41% за поддержку.

Вы ошиблись в два раза. Вы цифры одного легко)) прикрепили к другому))То есть 43% считают иначе, чем пу и Ко.Лишь 41% за поддержку.Вы ошиблись в два раза. detroytred

Повідомлень: 21657 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1853 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 20:47 Frant написав: rjkz написав: Страна находится в таком состоянии, из которого вылезти будет крайне непросто. И не Зеленский ее туда загнал. Страна находится в таком состоянии, из которого вылезти будет крайне непросто. И не Зеленский ее туда загнал.

І не Порошенко, до речі.



Починалось все при Кравчуку, продовжувалось при Кучмі і Ющенку, погіршувалось при Януковичу.



І не Порошенко, до речі.Починалось все при Кравчуку, продовжувалось при Кучмі і Ющенку, погіршувалось при Януковичу.



Вы очень мудро поместили пороха в один ряд с вышеперечисленными. Он из их банды.

Есть надежда, что новый Президент будет другой. Посмотрим. Про пороха интриги нет - все понятно. И слезные просьбы в стиле Паниковского "Я исправлюсь, я все сделаю, только изберите меня опять" - не прокатили. Вы очень мудро поместили пороха в один ряд с вышеперечисленными. Он из их банды.Есть надежда, что новый Президент будет другой. Посмотрим. Про пороха интриги нет - все понятно. И слезные просьбы в стиле Паниковского "Я исправлюсь, я все сделаю, только изберите меня опять" - не прокатили. rjkz

Повідомлень: 9277 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4173 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 20:54 Frant написав: vitaliian написав: Faceless написав: Возможно, если он все же решиться на досрочные парламентские, то расклад будет немного лучше, чем если они пройдут по графику и он к тому времени растеряет рейтинг. Возможно, если он все же решиться на досрочные парламентские, то расклад будет немного лучше, чем если они пройдут по графику и он к тому времени растеряет рейтинг. что такое 30% новому кандидату который всю жизнь был вне политики? это мощный сигнал на выход многим политическим силам из парламента. Те кто заходят выиграть осенние выборы на оппозиционной к власти риторике не получат большой поддержки, потому что ругать президента не дав ему времени что либо изменить это фарионщина. что такое 30% новому кандидату который всю жизнь был вне политики? это мощный сигнал на выход многим политическим силам из парламента. Те кто заходят выиграть осенние выборы на оппозиционной к власти риторике не получат большой поддержки, потому что ругать президента не дав ему времени что либо изменить это фарионщина.

До того часу, до осені, новий презЕдент уже проявить себе як нікчемний управлінець. До того часу, до осені, новий презЕдент уже проявить себе як нікчемний управлінець.



Это Ванга наванговала? Это Ванга наванговала? rjkz

Повідомлень: 9277 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4173 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 20:57 rjkz написав:

Вы очень мудро поместили пороха в один ряд с вышеперечисленными. Он из их банды.

Есть надежда, что новый Президент будет другой. Посмотрим. Про пороха интриги нет - все понятно. И слезные просьбы в стиле Паниковского "Я исправлюсь, я все сделаю, только изберите меня опять" - не прокатили. Вы очень мудро поместили пороха в один ряд с вышеперечисленными. Он из их банды.Есть надежда, что новый Президент будет другой. Посмотрим. Про пороха интриги нет - все понятно. И слезные просьбы в стиле Паниковского "Я исправлюсь, я все сделаю, только изберите меня опять" - не прокатили.



Слушай, я хоть и не молод, но готов меняться. Расскажи про надежду. ну вот что дает тебе возможность сказать - посмотрите, он то другой. За ним его дела, по которым судим о нем.

Или это просто такая надежда - голобородько придет, Аваковских нациков приструнит (как пример)? Слушай, я хоть и не молод, но готов меняться. Расскажи про надежду. ну вот что дает тебе возможность сказать - посмотрите, он то другой. За ним его дела, по которым судим о нем.Или это просто такая надежда - голобородько придет, Аваковских нациков приструнит (как пример)? vano80 Повідомлень: 1150 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 20:59 Sommer написав: pesikot написав: А вообще интересно наблюдать после выборов.

Сперва у противников Порошенко была эйфория, как же, Зеленский победил с 3-х кратным перевесом в голосах. Радоваться бы им, в воздух лифчики и трусы бросать. Но нет.

4-й день после выборов и противники Порошенко чувствуют разочаровение. Начинают педалировать тему, мол, правильно выбрали Зеленского, но радости нет.

А вообще интересно наблюдать после выборов.Сперва у противников Порошенко была эйфория, как же, Зеленский победил с 3-х кратным перевесом в голосах. Радоваться бы им, в воздух лифчики и трусы бросать. Но нет.4-й день после выборов и противники Порошенко чувствуют разочаровение. Начинают педалировать тему, мол, правильно выбрали Зеленского, но радости нет.



Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".



Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну. Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну.

Я не голосовал за Зеленского, но со стороны это выглядит нелепо (придумающие-приписывающие другим разные чувства, ожидания, характер поведения и т.д.).

То есть сами придумываете-припысываете-утрируете (в данном случае до борцов с режимом)-искажаете и с этого язвите-прикалываетесь.



Реальность же иная.

Она состоит в том, что раз люди не радуются, сомневаются, критически относятся к ЗЕ уже сейчас, то тем более априори они не зеленофилы и не были таковыми.

Вы им попросту приписали зеленофильство. Я не голосовал за Зеленского, но со стороны это выглядит нелепо (придумающие-приписывающие другим разные чувства, ожидания, характер поведения и т.д.).То есть сами придумываете-припысываете-утрируете (в данном случае до борцов с режимом)-искажаете и с этого язвите-прикалываетесь.Реальность же иная.Она состоит в том, что раз люди не радуются, сомневаются, критически относятся к ЗЕ уже сейчас, то тем более априори они не зеленофилы и не были таковыми.Вы им попросту приписали зеленофильство. detroytred

Повідомлень: 21657 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1853 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 21:00 rjkz написав: Это Ванга наванговала? Это Ванга наванговала?



Эти вангователи уже ванговали победу Порошенко. Сейчас куда-то почти все пропали отсюда. Эти вангователи уже ванговали победу Порошенко. Сейчас куда-то почти все пропали отсюда. freeze 4 Повідомлень: 11292 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3524 раз. Подякували: 5116 раз. Профіль 18 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 270127022703270427052706> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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