Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:А вообще интересно наблюдать после выборов. Сперва у противников Порошенко была эйфория, как же, Зеленский победил с 3-х кратным перевесом в голосах. Радоваться бы им, в воздух лифчики и трусы бросать. Но нет. 4-й день после выборов и противники Порошенко чувствуют разочаровение. Начинают педалировать тему, мол, правильно выбрали Зеленского, но радости нет.
Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".
Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну.
радоваться в нынешней ситуации могут только отморозки-социопаты. если посмотреть на сообщения можно их идентифицировать некоторые здесь похоже готовы радоваться всемирному потопу во время президентства Зе
Востаннє редагувалось baran в Чет 25 кві, 2019 21:10, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
pesikot написав:Принятие закона про мову явно корёжит "русскоязычных". И северного медведя дразним (с) Antey1969 "Это приведет к увеличению фракции оппоблока в следующей Раде. И затруднении из-за этого нормальных реформ." (с) freeze И ООН вспомнили (c) I66 Ещё раз, немецкий в Германии - нет проблем польский в Польше - нет проблем венгерский в Венгрии - нет проблем и далее по странам. Почему украинский язык в Украине вызывает неприятие со стороны русскоязычных.
Почему меня корёжит )) Я доволен принятием этого закона, всё по плану идёт на парламентские выборы. Если люди не могут понять причин своего провала и извлечь из этого для себя пользу, то это отлично. Вы очень помогаете своей агрессивностью, безапелляционностью и неумением понять политические тренды. Если бы подобных вам не было, надо было бы вас придумать для удачной предвыборной компании, а так удача - вы есть, только не пропадайте.
Да нет, это плохо. Мы от этих тормозов не отгородимся же стенкой. Неконструктивная оппозиция - это те же рыги, только якобы патриотические.
Культура//образование на дне.
О патриотичных стишках в ветке. В одном из коллективов была тетя из Жмеринки. Ее отличал посредственный уровень интеллекта и твердая, как это обычно бывает у подобных людей, уверенность в собственный талантах. Это выражалась в стихах, которые она читала именинникам. Во время этого процесса мне хотелось рассмеяться или залезть под стол.
У меня есть знакомый. Голова сильрады. И вот у него какой -то казус с местным жлобком вышел, который привык, что значит, все продажные, да за копейку, да тупые. Но не на того напал. Подключили Киев, короче, отвалил "латифундист" Но впечатляли реально комментарии фан-клуба, топившие за того п..ца в ФБ. У меня было ощущение, будто я читаю Нечуя или Карпенко. Тупое, рабское, злое. Беспросветное. Это чернозем еще поднимать и поднимать плугом.
Патриотам советую больше читать Стефаника. Только они ж не послушают
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Ethereum написав:В данный момент украинский боец на передовой получает 22-24 тысячи гривен, а через пять лет будет получать от тысячи евро и выше. Боец на передовой через 5 лет будет получать от тысячи евро и больше, полковник - 2,5 тысячи, - советник Зеленского Апаршин Це на 6000гр більше! Круті обіцянки і маніпуляція
Т.е. через 5 лет у нас всё ещё будет передовая? Крайне оптимистично! И через 10-20 лет тоже?
Так же, как в других обломках совка, где Путин "защищает права" русскоязычных и местных сепаратистов.
Можно конкретнее, где? Грузия. С о-о-очень большой натяжкой Молдова. Где ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
flyman написав:та бачимо, їдуть брати відстрілювати "фашистів", так по братньому, по Каїновськи
В любой стране не без у-р-о-д-а - в России, в Украине, в любой! Но за счёт огромных размеров соседней страны российских ур** оказалось много
И российская пропаганда сыграла здесь серьёзную роль.
+ наши "патриоты" типа франта.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/polituka/20140423-1512737/ "По информации СБУ, установлено, что 17 апреля Безлер (позывной – Бес) поставил задачу начальнику самопровозглашенной милиции Горловки нейтрализовать Рыбака, который ранее пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской РГА.
Одновременно Безлер дал приказ члену своей группы – военнослужащему России похитить Рыбака, посадить в автомобиль и вывезти в оговоренное место, где применить к нему меры физического влияния. Сам он планировал лично выехать на место, где удерживался Рыбак.
Далее, по указанию Стрелка (Игорь Стрелков), Рыбака доставили в штаб сепаратистов в Славянск, где с ним лично должен был пообщаться Стрелков. Установлено также, что 20 апреля Стрелков лично давал указания самопровозглашенному мэру Славянска Пономареву вывезти из штаба тело убитого Рыбака, которое тот выполнил."
Кто такие безлер и стрелков ссылки давать? Урроды....
краще петрioт тiпа Франта, чим 'чэловекi мiра' тiпа Лада/Шапо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав: адже політика Порошенко - це зроби все собі сам...
Программа субсидий это опровергает
Виборці Зеленського голосували за іншу парадігму-нехай нам хтось зробить...
Функции управленцев (президента, КМУ, Рады, прокуратуры, полиции и т.д.) выполняют именно они. Пересичные за них не выполнят.
Як вони відреагують , коли зрозуміють що нові обличя не можуть змінити фундаме6нтальних законів економіки і успіх в бідній країні тільки в збільшенні продуктивності і зменшення соціального навантаження.
Тоже не соответствует действительности. Если бы мотивом голосовавших за ЗЕ был экономический популизм, то они бы отдали свои голоса гораздо более пупулистам, чем ЗЕ.
А так люди ждут не изменения фундаментальных законов экономики, а фундаментальных изменений условий, в которых работает украинская экономика и они сами.