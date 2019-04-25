Додано: Чет 25 кві, 2019 21:01

freeze написав: pesikot написав: Принятие закона про мову явно корёжит "русскоязычных".

И северного медведя дразним (с) Antey1969

"Это приведет к увеличению фракции оппоблока в следующей Раде. И затруднении из-за этого нормальных реформ." (с) freeze

И ООН вспомнили (c) I66

Ещё раз,

немецкий в Германии - нет проблем

польский в Польше - нет проблем

венгерский в Венгрии - нет проблем и далее по странам.

Почему украинский язык в Украине вызывает неприятие со стороны русскоязычных. Принятие закона про мову явно корёжит "русскоязычных".И северного медведя дразним (с) Antey1969"Это приведет к увеличению фракции оппоблока в следующей Раде. И затруднении из-за этого нормальных реформ." (с) freezeИ ООН вспомнили (c) I66Ещё раз,немецкий в Германии - нет проблемпольский в Польше - нет проблемвенгерский в Венгрии - нет проблем и далее по странам.Почему украинский язык в Украине вызывает неприятие со стороны русскоязычных.



Почему меня корёжит )) Я доволен принятием этого закона, всё по плану идёт на парламентские выборы.

Если люди не могут понять причин своего провала и извлечь из этого для себя пользу, то это отлично. Вы очень помогаете своей агрессивностью, безапелляционностью и неумением понять политические тренды.

Если бы подобных вам не было, надо было бы вас придумать для удачной предвыборной компании, а так удача - вы есть, только не пропадайте. Почему меня корёжит )) Я доволен принятием этого закона, всё по плану идёт на парламентские выборы.Если люди не могут понять причин своего провала и извлечь из этого для себя пользу, то это отлично. Вы очень помогаете своей агрессивностью, безапелляционностью и неумением понять политические тренды.Если бы подобных вам не было, надо было бы вас придумать для удачной предвыборной компании, а так удача - вы есть, только не пропадайте.

Да нет, это плохо.Мы от этих тормозов не отгородимся же стенкой.Неконструктивная оппозиция - это те же рыги, только якобы патриотические.Культура//образование на дне.О патриотичных стишках в ветке.В одном из коллективов была тетя из Жмеринки. Ее отличал посредственный уровень интеллекта и твердая, как это обычно бывает у подобных людей, уверенность в собственный талантах. Это выражалась в стихах, которые она читала именинникам. Во время этого процесса мне хотелось рассмеяться или залезть под стол.У меня есть знакомый. Голова сильрады. И вот у него какой -то казус с местным жлобком вышел, который привык, что значит, все продажные, да за копейку, да тупые.Но не на того напал.Подключили Киев, короче, отвалил "латифундист"Но впечатляли реально комментарии фан-клуба, топившие за того п..ца в ФБ.У меня было ощущение, будто я читаю Нечуя или Карпенко. Тупое, рабское, злое. Беспросветное.Это чернозем еще поднимать и поднимать плугом.Патриотам советую больше читать Стефаника. Только они ж не послушают