RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27022703270427052706>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 70
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
19%
13
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
24
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
5
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
26
Інший варіант
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:00

  Sommer написав:
  pesikot написав:А вообще интересно наблюдать после выборов.
Сперва у противников Порошенко была эйфория, как же, Зеленский победил с 3-х кратным перевесом в голосах. Радоваться бы им, в воздух лифчики и трусы бросать. Но нет.
4-й день после выборов и противники Порошенко чувствуют разочаровение. Начинают педалировать тему, мол, правильно выбрали Зеленского, но радости нет.


Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".

Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну.

радоваться в нынешней ситуации могут только отморозки-социопаты.
если посмотреть на сообщения можно их идентифицировать
некоторые здесь похоже готовы радоваться всемирному потопу во время президентства Зе
Востаннє редагувалось baran в Чет 25 кві, 2019 21:10, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 12.08.11
Подякував: 84 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:01

  freeze написав:
  pesikot написав:Принятие закона про мову явно корёжит "русскоязычных".
И северного медведя дразним (с) Antey1969
"Это приведет к увеличению фракции оппоблока в следующей Раде. И затруднении из-за этого нормальных реформ." (с) freeze
И ООН вспомнили (c) I66
Ещё раз,
немецкий в Германии - нет проблем
польский в Польше - нет проблем
венгерский в Венгрии - нет проблем и далее по странам.
Почему украинский язык в Украине вызывает неприятие со стороны русскоязычных.


Почему меня корёжит )) Я доволен принятием этого закона, всё по плану идёт на парламентские выборы.
Если люди не могут понять причин своего провала и извлечь из этого для себя пользу, то это отлично. Вы очень помогаете своей агрессивностью, безапелляционностью и неумением понять политические тренды.
Если бы подобных вам не было, надо было бы вас придумать для удачной предвыборной компании, а так удача - вы есть, только не пропадайте. :lol: :lol: :lol:

Да нет, это плохо.
Мы от этих тормозов не отгородимся же стенкой.
Неконструктивная оппозиция - это те же рыги, только якобы патриотические.

Культура//образование на дне.

О патриотичных стишках в ветке.
В одном из коллективов была тетя из Жмеринки. Ее отличал посредственный уровень интеллекта и твердая, как это обычно бывает у подобных людей, уверенность в собственный талантах. Это выражалась в стихах, которые она читала именинникам. Во время этого процесса мне хотелось рассмеяться или залезть под стол.

У меня есть знакомый. Голова сильрады. И вот у него какой -то казус с местным жлобком вышел, который привык, что значит, все продажные, да за копейку, да тупые.
Но не на того напал.
Подключили Киев, короче, отвалил "латифундист"
Но впечатляли реально комментарии фан-клуба, топившие за того п..ца в ФБ.
У меня было ощущение, будто я читаю Нечуя или Карпенко. Тупое, рабское, злое. Беспросветное.
Это чернозем еще поднимать и поднимать плугом.

Патриотам советую больше читать Стефаника. Только они ж не послушают :mrgreen:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 21.09.13
Подякував: 723 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:11

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Ethereum написав:В данный момент украинский боец на передовой получает 22-24 тысячи гривен, а через пять лет будет получать от тысячи евро и выше.
Боец на передовой через 5 лет будет получать от тысячи евро и больше, полковник - 2,5 тысячи, - советник Зеленского Апаршин
Це на 6000гр більше! Круті обіцянки і маніпуляція :D
Т.е. через 5 лет у нас всё ещё будет передовая?
Крайне оптимистично! И через 10-20 лет тоже?

Так же, как в других обломках совка, где Путин "защищает права" русскоязычных и местных сепаратистов.

Можно конкретнее, где?
Грузия. С о-о-очень большой натяжкой Молдова. Где ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12875
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4192 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:15

  Vorlon написав:
  flyman написав:та бачимо, їдуть брати відстрілювати "фашистів", так по братньому, по Каїновськи

В любой стране не без у-р-о-д-а - в России, в Украине, в любой! Но за счёт огромных размеров соседней страны российских ур** оказалось много :(

И российская пропаганда сыграла здесь серьёзную роль.

+ наши "патриоты" типа франта.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12875
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4192 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:23

  ЛАД написав:
  Vorlon написав:
  flyman написав:та бачимо, їдуть брати відстрілювати "фашистів", так по братньому, по Каїновськи

В любой стране не без у-р-о-д-а - в России, в Украине, в любой! Но за счёт огромных размеров соседней страны российских ур** оказалось много :(

И российская пропаганда сыграла здесь серьёзную роль.

+ наши "патриоты" типа франта.


https://fakty.com.ua/ru/ukraine/polituka/20140423-1512737/
"По информации СБУ, установлено, что 17 апреля Безлер (позывной – Бес) поставил задачу начальнику самопровозглашенной милиции Горловки нейтрализовать Рыбака, который ранее пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской РГА.

Одновременно Безлер дал приказ члену своей группы – военнослужащему России похитить Рыбака, посадить в автомобиль и вывезти в оговоренное место, где применить к нему меры физического влияния. Сам он планировал лично выехать на место, где удерживался Рыбак.

Далее, по указанию Стрелка (Игорь Стрелков), Рыбака доставили в штаб сепаратистов в Славянск, где с ним лично должен был пообщаться Стрелков. Установлено также, что 20 апреля Стрелков лично давал указания самопровозглашенному мэру Славянска Пономареву вывезти из штаба тело убитого Рыбака, которое тот выполнил."

Кто такие безлер и стрелков ссылки давать? Урроды....
vano80
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:26

краще петрioт тiпа Франта, чим 'чэловекi мiра' тiпа Лада/Шапо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15300
З нами з: 09.03.14
Подякував: 921 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:26

  vitaliian написав:...........
Кроме того есть куда более лояльные территории которые можно присоединить в свой союз без применения оружия.

Какие?
Беларусь. Но тоже под вопросом.
Что ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12875
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4192 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:43

  pesikot написав:У Зеленского заявили о намерении продолжить сотрудничество с МВФ
"Боже, як невдобно вийшло" (с) анек
МВФ был у зе!филов причиной всех наших бед, а тут такое

Сами обобщаете-придумываете-приписываете, утрируете до *причиной всех бед*
И на основании своих домыслов язвите.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21657
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 3206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:51

  l66 написав:В ООН шесть языков международного общения.
Надо, чтобы внесли седьмой язык - українську мову. :mrgreen:

На такой финт никто в ООН уже не пойдет.
Всем теперь известно, где появляется "соловьйина" - там немедленно вводятся квоты для всех остальных
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8203
З нами з: 30.11.11
Подякував: 985 раз.
Подякували: 2203 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:56

  budivelnik написав: адже політика Порошенко - це зроби все собі сам...

Программа субсидий это опровергает
Виборці Зеленського голосували за іншу парадігму-нехай нам хтось зробить...

Функции управленцев (президента, КМУ, Рады, прокуратуры, полиции и т.д.) выполняют именно они. Пересичные за них не выполнят.

Як вони відреагують , коли зрозуміють що нові обличя не можуть змінити фундаме6нтальних законів економіки і успіх в бідній країні тільки в збільшенні продуктивності і зменшення соціального навантаження.

Тоже не соответствует действительности.
Если бы мотивом голосовавших за ЗЕ был экономический популизм, то они бы отдали свои голоса гораздо более пупулистам, чем ЗЕ.

А так люди ждут не изменения фундаментальных законов экономики, а фундаментальных изменений условий, в которых работает украинская экономика и они сами.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21657
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 3206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27022703270427052706>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.