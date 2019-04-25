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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 25 кві, 2019 21:58
Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Кстати , вопрос.
У Порошенко 24,5% . Как вы думаете, сколько из этой цифры реально за Порошенко, а сколько против Зеленского ?
Я думаю, что наверно около 10% - это голоса против Зеленского. А реально за Порошенко - 14%
Трудно сказать. Все эти выборы были в первую очередь на конфронтации этих персон. И все, кого я знаю, включая меня, были за Порошенко не потому, что он такой прямо идеальный президент, а потому, что альтернативы, и Зе в первую очередь, оценивали ещё хуже. Потому точно так же как основа рейтинга Зе - это "анти По", так точно и наоборот.
Идеалов нет. А политика - грязная штука, построенная на договорах и компромиссах между кучей субъектов. Это только в киношных сказках можно вот так взять, и отодвинуть от корыта коррупционеров и старую номенклатуру.
...а в реале это все надо возглавить.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:01
flyman написав:
я бачу, нiяк поразка По не дае спокою зефiлам.
Що там попереду?
Вже МВФ нах не постлаеться.
запасаемся попкорном...
Тут интересен другой вопрос. Путин обеспокоился завершением выдачи паспортов жителям ОРДЛО. Вопрос возникает сразу же - а почему этого он не делал в течении пяти лет, пока Порошенко был президентом? Может не видел риска, что ЛНР и ДНР вернутся в состав Украины?
А тут раз и новый молодой переговорщик от Украины нарисовывается в результате фантастически неожиданной убедительной победы на выборах, за которым стоят к тому же люди, оказавшие активное сопротивление отжиму украинских земель в 2014 году. А это и многое другое Путину известно наверняка. Не зря же он человек из могущественного КГБ. Поэтому его решение логично - надо действовать на опережение и завершить отжим человеческого ресурса из ЛНР и ДНР. Это только олигархи, дорвавшиеся к управлению государством, вдруг забывают о важнейшем ресурсе каждого государства - людях.
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buratinyo
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:12
Навуходоносор написав: vitaliian написав:
[
Что Зеленский растеряет рейтинг и к гадалке не ходи, слишком противоречивое наше общество, одни хотят европейский образ жизни, другие бесплатные тарифы, третьи дружбу с рф, четвертые запрета русского языка. Удовлетворить хотелки всех не сможет никто.
Все перечисленное - это подмена понятий.
Основная хотелка украинцев - человеческой жизни. То есть прогнозируемости, верховенства закона, социальной защиты и уверенности в завтрашнем дне.
Это даже не хотелка, а необходимость. Об этом говорило множество людей, ссылаясь на ВВП, отрицательную демографию, количество эмигрантов...
Вот ее и выбрали 75 % голосовавших.
Зеленский - первый из кандидатов, который не только услышал этот запрос, но и смог просигнализировать об этом запрашиваемым.
Вот и вся правда о "феномене"
Ничего нового
Я ошибки петины анализировать не хочу. Но на основную укажу - он таки начал создавать средний класс, опираясь на мелких и средних предпринимателей, не устранив
коррупционную верхушку.
Вы знаете, некогда ходила такая хохма "У армянского радио спрашивают:Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Армянское радио отвечает: Может, если до этого он был миллиардером"
Так и петя делает средний класс из средний+.
Я наблюдаю за "средним классом" собственников бизнеса вокруг себя - все очень серьезно сдали кроме одного, у него даже рост некоторый, но его бизнес ориентирован на бедных. "У бедных денег мало, зато бедных дохрена"
.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:12
buratinyo написав: flyman написав:
я бачу, нiяк поразка По не дае спокою зефiлам.
Що там попереду?
Вже МВФ нах не постлаеться.
запасаемся попкорном...
Тут интересен другой вопрос. Путин обеспокоился завершением выдачи паспортов жителям ОРДЛО. Вопрос возникает сразу же - а почему этого он не делал в течении пяти лет, пока Порошенко был президентом? Может не видел риска, что ЛНР и ДНР вернутся в состав Украины?
А тут раз и новый молодой переговорщик от Украины нарисовывается в результате фантастически неожиданной убедительной победы на выборах, за которым стоят к тому же люди, оказавшие активное сопротивление отжиму украинских земель в 2014 году. А это и многое другое Путину известно наверняка. Не зря же он человек из могущественного КГБ. Поэтому его решение логично - надо действовать на опережение и завершить отжим человеческого ресурса из ЛНР и ДНР. Это только олигархи, дорвавшиеся к управлению государством, вдруг забывают о важнейшем ресурсе каждого государства - людях.
Так какой вывод? Путя испугался нового , что тот вернет все назад и поспешил упредить? Серьезно? Вот сейчас придут решительные новые и начнут горячую фазу?
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vano80
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:14
ЛАД написав: vitaliian написав:
...........
Кроме того есть куда более лояльные территории которые можно присоединить в свой союз без применения оружия.
Какие?
Беларусь. Но тоже под вопросом.
Что ещё?
Привет, я про "союз" а не про "присоединить к рф", Беларусь и Казахстан давным давно там.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 25 кві, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:14
rjkz написав:
Вы знаете, некогда ходила такая хохма "У армянского радио спрашивают:Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Армянское радио отвечает: Может, если до этого он был миллиардером"
Так и петя делает средний класс из средний+.
Я наблюдаю за "средним классом" собственников бизнеса вокруг себя - все очень серьезно сдали кроме одного, у него даже рост некоторый, но его бизнес ориентирован на бедных. "У бедных денег мало, зато бедных дохрена"
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Граждане заЗеленые. Так можно пример успешной управленческой деятельности будущего президента.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:15
vetka написав: Навуходоносор написав: vitaliian написав:
[
Что Зеленский растеряет рейтинг и к гадалке не ходи, слишком противоречивое наше общество, одни хотят европейский образ жизни, другие бесплатные тарифы, третьи дружбу с рф, четвертые запрета русского языка. Удовлетворить хотелки всех не сможет никто.
Все перечисленное - это подмена понятий.
Основная хотелка украинцев - человеческой жизни. То есть прогнозируемости, верховенства закона, социальной защиты и уверенности в завтрашнем дне.
Это даже не хотелка, а необходимость.
Вот ее и выбрали 75 % голосовавших.
Зеленский - первый из кандидатов, который не только услышал этот запрос, но и смог просигнализировать об этом запрашиваемым.
Вот и вся правда о "феномене"
Ничего нового
Ну услышать и сделать - это абсолютно разные вещи. Большая половина моих знакомых, кто голосовал за Зе - люди, сидящие на попе ровно и мечтающие, условно, по колбасе за 2,20.
Вы знаете, за Зе проголосовало 3/4 населения Украины, явившиеся на выборы.
Среди них можно найти кого угодно. Это зависит от круга общения. Кому-то колбасу по 2.20 подавай, а кому-то коррупция поперек горла.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:19
antey1969 написав: zzzzzz написав:Faceless
Кстати , вопрос.
У Порошенко 24,5% . Как вы думаете, сколько из этой цифры реально за Порошенко, а сколько против Зеленского ?
Я думаю, что наверно около 10% - это голоса против Зеленского. А реально за Порошенко - 14%
Достаточно только начать Зеленскому всерьез вскрывать коррупционные схемы друзей ПО, и БПП даже с Радой пролетит. Этот нарыв только тронь - столько гноя вылезет, что народ просто обалдеет.
Ехал недавно в машине, слушал радио. В программе обсуждался вопрос развития отношений Зе и олигархов. И очень серьезно проводилась мысль, что трогать наших олигархфренов опасно для жизни и в духе "это его выбор, если он не станет одним из них, а пойдет против, то ..."
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:23
vano80 написав:Граждане заЗеленые. Так можно пример успешной управленческой деятельности будущего президента.
По своему профилю Зе был самым успешным менеджером.
А по новой работе остался месяц до первого рабочего дня. Там посмотрим на успешность.
Папередник доказал свою неуспешность 75 процентам населения, отказавшим ему в продолжении контракта.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:23
rjkz написав:
Ехал недавно в машине, слушал радио. В программе обсуждался вопрос развития отношений Зе и олигархов. И очень серьезно проводилась мысль, что трогать наших олигархфренов опасно для жизни и в духе "это его выбор, если он не станет одним из них, а пойдет против, то ..."
Заметил, что ЗЕ об этом со всех каналов намекают осторожненько так, голосами ну типа незаангажированных экспертов
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