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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2703270427052706> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 70 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 19% 13 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 24 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 5 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 37% 26 Інший варіант 3% 2 Всього голосів : 70 Додано: Чет 25 кві, 2019 21:58 Faceless написав: zzzzzz написав: Faceless



Кстати , вопрос.



У Порошенко 24,5% . Как вы думаете, сколько из этой цифры реально за Порошенко, а сколько против Зеленского ?



Я думаю, что наверно около 10% - это голоса против Зеленского. А реально за Порошенко - 14%



Трудно сказать. Все эти выборы были в первую очередь на конфронтации этих персон. И все, кого я знаю, включая меня, были за Порошенко не потому, что он такой прямо идеальный президент, а потому, что альтернативы, и Зе в первую очередь, оценивали ещё хуже. Потому точно так же как основа рейтинга Зе - это "анти По", так точно и наоборот.



Идеалов нет. А политика - грязная штука, построенная на договорах и компромиссах между кучей субъектов. Это только в киношных сказках можно вот так взять, и отодвинуть от корыта коррупционеров и старую номенклатуру. Трудно сказать. Все эти выборы были в первую очередь на конфронтации этих персон. И все, кого я знаю, включая меня, были за Порошенко не потому, что он такой прямо идеальный президент, а потому, что альтернативы, и Зе в первую очередь, оценивали ещё хуже. Потому точно так же как основа рейтинга Зе - это "анти По", так точно и наоборот.Идеалов нет. А политика - грязная штука, построенная на договорах и компромиссах между кучей субъектов. Это только в киношных сказках можно вот так взять, и отодвинуть от корыта коррупционеров и старую номенклатуру.



...а в реале это все надо возглавить. ...а в реале это все надо возглавить. rjkz

Повідомлень: 9277 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4173 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 22:01 flyman написав: я бачу, нiяк поразка По не дае спокою зефiлам.

Що там попереду?

Вже МВФ нах не постлаеться.

запасаемся попкорном... я бачу, нiяк поразка По не дае спокою зефiлам.Що там попереду?Вже МВФ нах не постлаеться.запасаемся попкорном...

Тут интересен другой вопрос. Путин обеспокоился завершением выдачи паспортов жителям ОРДЛО. Вопрос возникает сразу же - а почему этого он не делал в течении пяти лет, пока Порошенко был президентом? Может не видел риска, что ЛНР и ДНР вернутся в состав Украины?



А тут раз и новый молодой переговорщик от Украины нарисовывается в результате фантастически неожиданной убедительной победы на выборах, за которым стоят к тому же люди, оказавшие активное сопротивление отжиму украинских земель в 2014 году. А это и многое другое Путину известно наверняка. Не зря же он человек из могущественного КГБ. Поэтому его решение логично - надо действовать на опережение и завершить отжим человеческого ресурса из ЛНР и ДНР. Это только олигархи, дорвавшиеся к управлению государством, вдруг забывают о важнейшем ресурсе каждого государства - людях. Тут интересен другой вопрос. Путин обеспокоился завершением выдачи паспортов жителям ОРДЛО. Вопрос возникает сразу же - а почему этого он не делал в течении пяти лет, пока Порошенко был президентом? Может не видел риска, что ЛНР и ДНР вернутся в состав Украины?А тут раз и новый молодой переговорщик от Украины нарисовывается в результате фантастически неожиданной убедительной победы на выборах, за которым стоят к тому же люди, оказавшие активное сопротивление отжиму украинских земель в 2014 году. А это и многое другое Путину известно наверняка. Не зря же он человек из могущественного КГБ. Поэтому его решение логично - надо действовать на опережение и завершить отжим человеческого ресурса из ЛНР и ДНР. Это только олигархи, дорвавшиеся к управлению государством, вдруг забывают о важнейшем ресурсе каждого государства - людях. buratinyo

Повідомлень: 1048 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1943 раз. Подякували: 334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 22:12 Навуходоносор написав: vitaliian написав: [



Что Зеленский растеряет рейтинг и к гадалке не ходи, слишком противоречивое наше общество, одни хотят европейский образ жизни, другие бесплатные тарифы, третьи дружбу с рф, четвертые запрета русского языка. Удовлетворить хотелки всех не сможет никто. Что Зеленский растеряет рейтинг и к гадалке не ходи, слишком противоречивое наше общество, одни хотят европейский образ жизни, другие бесплатные тарифы, третьи дружбу с рф, четвертые запрета русского языка. Удовлетворить хотелки всех не сможет никто.

Все перечисленное - это подмена понятий.



Основная хотелка украинцев - человеческой жизни. То есть прогнозируемости, верховенства закона, социальной защиты и уверенности в завтрашнем дне.

Это даже не хотелка, а необходимость. Об этом говорило множество людей, ссылаясь на ВВП, отрицательную демографию, количество эмигрантов...

Вот ее и выбрали 75 % голосовавших.



Зеленский - первый из кандидатов, который не только услышал этот запрос, но и смог просигнализировать об этом запрашиваемым.

Вот и вся правда о "феномене"

Ничего нового



Я ошибки петины анализировать не хочу. Но на основную укажу - он таки начал создавать средний класс, опираясь на мелких и средних предпринимателей, не устранив коррупционную верхушку. Все перечисленное - это подмена понятий.Основная хотелка украинцев - человеческой жизни. То есть прогнозируемости, верховенства закона, социальной защиты и уверенности в завтрашнем дне.Это даже не хотелка, а необходимость. Об этом говорило множество людей, ссылаясь на ВВП, отрицательную демографию, количество эмигрантов...Вот ее и выбрали 75 % голосовавших.Зеленский - первый из кандидатов, который не только услышал этот запрос, но и смог просигнализировать об этом запрашиваемым.Вот и вся правда о "феномене"Ничего новогоЯ ошибки петины анализировать не хочу. Но на основную укажу - он таки начал создавать средний класс, опираясь на мелких и средних предпринимателей,коррупционную верхушку.



Вы знаете, некогда ходила такая хохма "У армянского радио спрашивают:Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Армянское радио отвечает: Может, если до этого он был миллиардером"

Так и петя делает средний класс из средний+.

Я наблюдаю за "средним классом" собственников бизнеса вокруг себя - все очень серьезно сдали кроме одного, у него даже рост некоторый, но его бизнес ориентирован на бедных. "У бедных денег мало, зато бедных дохрена" . Вы знаете, некогда ходила такая хохма "У армянского радио спрашивают:Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Армянское радио отвечает: Может, если до этого он был миллиардером"Так и петя делает средний класс из средний+.Я наблюдаю за "средним классом" собственников бизнеса вокруг себя - все очень серьезно сдали кроме одного, у него даже рост некоторый, но его бизнес ориентирован на бедных. "У бедных денег мало, зато бедных дохрена" rjkz

Повідомлень: 9277 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4173 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 22:12 buratinyo написав: flyman написав: я бачу, нiяк поразка По не дае спокою зефiлам.

Що там попереду?

Вже МВФ нах не постлаеться.

запасаемся попкорном... я бачу, нiяк поразка По не дае спокою зефiлам.Що там попереду?Вже МВФ нах не постлаеться.запасаемся попкорном...

Тут интересен другой вопрос. Путин обеспокоился завершением выдачи паспортов жителям ОРДЛО. Вопрос возникает сразу же - а почему этого он не делал в течении пяти лет, пока Порошенко был президентом? Может не видел риска, что ЛНР и ДНР вернутся в состав Украины?



А тут раз и новый молодой переговорщик от Украины нарисовывается в результате фантастически неожиданной убедительной победы на выборах, за которым стоят к тому же люди, оказавшие активное сопротивление отжиму украинских земель в 2014 году. А это и многое другое Путину известно наверняка. Не зря же он человек из могущественного КГБ. Поэтому его решение логично - надо действовать на опережение и завершить отжим человеческого ресурса из ЛНР и ДНР. Это только олигархи, дорвавшиеся к управлению государством, вдруг забывают о важнейшем ресурсе каждого государства - людях. Тут интересен другой вопрос. Путин обеспокоился завершением выдачи паспортов жителям ОРДЛО. Вопрос возникает сразу же - а почему этого он не делал в течении пяти лет, пока Порошенко был президентом? Может не видел риска, что ЛНР и ДНР вернутся в состав Украины?А тут раз и новый молодой переговорщик от Украины нарисовывается в результате фантастически неожиданной убедительной победы на выборах, за которым стоят к тому же люди, оказавшие активное сопротивление отжиму украинских земель в 2014 году. А это и многое другое Путину известно наверняка. Не зря же он человек из могущественного КГБ. Поэтому его решение логично - надо действовать на опережение и завершить отжим человеческого ресурса из ЛНР и ДНР. Это только олигархи, дорвавшиеся к управлению государством, вдруг забывают о важнейшем ресурсе каждого государства - людях.



Так какой вывод? Путя испугался нового , что тот вернет все назад и поспешил упредить? Серьезно? Вот сейчас придут решительные новые и начнут горячую фазу? Так какой вывод? Путя испугался нового , что тот вернет все назад и поспешил упредить? Серьезно? Вот сейчас придут решительные новые и начнут горячую фазу? vano80 Повідомлень: 1150 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 22:14 ЛАД написав: vitaliian написав: ...........

Кроме того есть куда более лояльные территории которые можно присоединить в свой союз без применения оружия. ...........Кроме того есть куда более лояльные территории которые можно присоединить в свой союз без применения оружия.

Какие?

Беларусь. Но тоже под вопросом.

Что ещё? Какие?Беларусь. Но тоже под вопросом.Что ещё?

Привет, я про "союз" а не про "присоединить к рф", Беларусь и Казахстан давным давно там. Привет, я про "союз" а не про "присоединить к рф", Беларусь и Казахстан давным давно там. Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 25 кві, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 2221 З нами з: 06.04.16 Подякував: 642 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 22:14 rjkz написав:

Вы знаете, некогда ходила такая хохма "У армянского радио спрашивают:Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Армянское радио отвечает: Может, если до этого он был миллиардером"

Так и петя делает средний класс из средний+.

Я наблюдаю за "средним классом" собственников бизнеса вокруг себя - все очень серьезно сдали кроме одного, у него даже рост некоторый, но его бизнес ориентирован на бедных. "У бедных денег мало, зато бедных дохрена" . Вы знаете, некогда ходила такая хохма "У армянского радио спрашивают:Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Армянское радио отвечает: Может, если до этого он был миллиардером"Так и петя делает средний класс из средний+.Я наблюдаю за "средним классом" собственников бизнеса вокруг себя - все очень серьезно сдали кроме одного, у него даже рост некоторый, но его бизнес ориентирован на бедных. "У бедных денег мало, зато бедных дохрена"



Граждане заЗеленые. Так можно пример успешной управленческой деятельности будущего президента. Граждане заЗеленые. Так можно пример успешной управленческой деятельности будущего президента. vano80 Повідомлень: 1150 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 22:15 vetka написав: Навуходоносор написав: vitaliian написав: [



Что Зеленский растеряет рейтинг и к гадалке не ходи, слишком противоречивое наше общество, одни хотят европейский образ жизни, другие бесплатные тарифы, третьи дружбу с рф, четвертые запрета русского языка. Удовлетворить хотелки всех не сможет никто. Что Зеленский растеряет рейтинг и к гадалке не ходи, слишком противоречивое наше общество, одни хотят европейский образ жизни, другие бесплатные тарифы, третьи дружбу с рф, четвертые запрета русского языка. Удовлетворить хотелки всех не сможет никто.

Все перечисленное - это подмена понятий.



Основная хотелка украинцев - человеческой жизни. То есть прогнозируемости, верховенства закона, социальной защиты и уверенности в завтрашнем дне.

Это даже не хотелка, а необходимость.

Вот ее и выбрали 75 % голосовавших.

Зеленский - первый из кандидатов, который не только услышал этот запрос, но и смог просигнализировать об этом запрашиваемым.

Вот и вся правда о "феномене"

Ничего нового Все перечисленное - это подмена понятий.Основная хотелка украинцев - человеческой жизни. То есть прогнозируемости, верховенства закона, социальной защиты и уверенности в завтрашнем дне.Это даже не хотелка, а необходимость.Вот ее и выбрали 75 % голосовавших.Зеленский - первый из кандидатов, который не только услышал этот запрос, но и смог просигнализировать об этом запрашиваемым.Вот и вся правда о "феномене"Ничего нового

Ну услышать и сделать - это абсолютно разные вещи. Большая половина моих знакомых, кто голосовал за Зе - люди, сидящие на попе ровно и мечтающие, условно, по колбасе за 2,20. Ну услышать и сделать - это абсолютно разные вещи. Большая половина моих знакомых, кто голосовал за Зе - люди, сидящие на попе ровно и мечтающие, условно, по колбасе за 2,20.



Вы знаете, за Зе проголосовало 3/4 населения Украины, явившиеся на выборы.

Среди них можно найти кого угодно. Это зависит от круга общения. Кому-то колбасу по 2.20 подавай, а кому-то коррупция поперек горла. Вы знаете, за Зе проголосовало 3/4 населения Украины, явившиеся на выборы.Среди них можно найти кого угодно. Это зависит от круга общения. Кому-то колбасу по 2.20 подавай, а кому-то коррупция поперек горла. rjkz

Повідомлень: 9277 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4173 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 22:19 antey1969 написав: zzzzzz написав: Faceless



Кстати , вопрос.



У Порошенко 24,5% . Как вы думаете, сколько из этой цифры реально за Порошенко, а сколько против Зеленского ?



Я думаю, что наверно около 10% - это голоса против Зеленского. А реально за Порошенко - 14% Кстати , вопрос.У Порошенко 24,5% . Как вы думаете, сколько из этой цифры реально за Порошенко, а сколько против Зеленского ?Я думаю, что наверно около 10% - это голоса против Зеленского. А реально за Порошенко - 14%

Достаточно только начать Зеленскому всерьез вскрывать коррупционные схемы друзей ПО, и БПП даже с Радой пролетит. Этот нарыв только тронь - столько гноя вылезет, что народ просто обалдеет. Достаточно только начать Зеленскому всерьез вскрывать коррупционные схемы друзей ПО, и БПП даже с Радой пролетит. Этот нарыв только тронь - столько гноя вылезет, что народ просто обалдеет.



Ехал недавно в машине, слушал радио. В программе обсуждался вопрос развития отношений Зе и олигархов. И очень серьезно проводилась мысль, что трогать наших олигархфренов опасно для жизни и в духе "это его выбор, если он не станет одним из них, а пойдет против, то ..." Ехал недавно в машине, слушал радио. В программе обсуждался вопрос развития отношений Зе и олигархов. И очень серьезно проводилась мысль, что трогать наших олигархфренов опасно для жизни и в духе "это его выбор, если он не станет одним из них, а пойдет против, то ..." rjkz

Повідомлень: 9277 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4173 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 22:23 Re: Політичні дискусії vano80 написав: Граждане заЗеленые. Так можно пример успешной управленческой деятельности будущего президента.



По своему профилю Зе был самым успешным менеджером.

А по новой работе остался месяц до первого рабочего дня. Там посмотрим на успешность.

Папередник доказал свою неуспешность 75 процентам населения, отказавшим ему в продолжении контракта. По своему профилю Зе был самым успешным менеджером.А по новой работе остался месяц до первого рабочего дня. Там посмотрим на успешность.Папередник доказал свою неуспешность 75 процентам населения, отказавшим ему в продолжении контракта. freeze 4 Повідомлень: 11292 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3524 раз. Подякували: 5116 раз. Профіль 18 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 22:23 rjkz написав:

Ехал недавно в машине, слушал радио. В программе обсуждался вопрос развития отношений Зе и олигархов. И очень серьезно проводилась мысль, что трогать наших олигархфренов опасно для жизни и в духе "это его выбор, если он не станет одним из них, а пойдет против, то ..." Ехал недавно в машине, слушал радио. В программе обсуждался вопрос развития отношений Зе и олигархов. И очень серьезно проводилась мысль, что трогать наших олигархфренов опасно для жизни и в духе "это его выбор, если он не станет одним из них, а пойдет против, то ..."

Заметил, что ЗЕ об этом со всех каналов намекают осторожненько так, голосами ну типа незаангажированных экспертов Заметил, что ЗЕ об этом со всех каналов намекают осторожненько так, голосами ну типа незаангажированных экспертов antey1969 1

Повідомлень: 8203 З нами з: 30.11.11 Подякував: 985 раз. Подякували: 2203 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2703270427052706> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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