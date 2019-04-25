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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2703270427052706

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 70
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
19%
13
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
24
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
5
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
26
Інший варіант
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:41

  ЛАД написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:..........
Якби Порошенко знявся в головній ролі телесеріалу "Слуга народу" - він зараз був би президентом!

Ради справедливости, что мешало ему сделать это в жизни?

Проблема Порошенко в отсутствии коммуникации. Он не воспринимал народ равным, перед которым нужно отчитываться, объяснять каждый свой шаг. Поэтому ему приписали то, в чем он не виноват. Его, как не смешно, обвинили (в личных беседах мои знакомые) в трехкратном обвале гривны, росте тарифов и иловайском котле.

Ну, к росту тарифов он всё же отношение имеет.
В иловайском котле он, может, и не виноват, а вот в дебальцевском вина есть. Тем более, что к Дебальцево внимания было много в связи с установлением линии разграничения по Минску-2. Особенно, если учесть, что в предвыборной кампании на сильного Главкома делалось сильное ударение.


Ну да! Во время илловайского у него мыли были заняты панамским.
Странный у нас главком - во всем его заслуга, кроме поражений. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:49

  justit написав:
  Starikan написав:Многие (и он в том числе) даже без гринкарты.


Работодатель не желает помочь в оформлении?
Без гринкарты - это разве не на птичьих правах там?


Судя по всему он на Н1В, разновидность рабочей визы. Это очень неплохой вариант, отнюдь не "птичьи права". "Птичьи права" - это приехать по В1/В2 и остаться.
На гринкарту подавться может но не сразу и очередь большая, но своя для каждой страны происхождения. Работодатель содействовать получению удостоверения постоянного резидента разве может? Его дело - содействие в получении рабочей визы, что сейчас очень непросто.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:52

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Ну і для чого вже Порошенка згадувати ... Минуло ... Про нове треба думати
вспоминать надо, чтобы подобное не повторилось. Но конечно не всё время.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:55

  prodigy написав:
  justit написав:
  prodigy написав:а вливаться в американскую среду ? в какую среду?


Я так думаю в ту, где если тебя коп остановил, ты не смеешь "шо таке!! Ти хто тут, я нічого не порушив. Ти не маєш права. Назвися." орать.
:lol:


вы были там? знаете нравы?

с 1994 по 2014 раз 15-20 был в США (и восточное побережье, и западное и Мексиканский залив)

случай в Балтиморе в январе 1995го
-сделал покупки в Southside Marketplace Baltimore,попросил на reseption вызвать мне такси, вызвали (сказали ваш Green Cab no ***)-приехал кєб(водитель афроамериканец)-я сел в кєб и говорю (в порт, контейнерный терминал)-водитель мне: выходи из машины,я туда не поеду.
вернулся назад в торговый центр-рассказал как было- девушка(черная) говорит, водитель не имел права так поступить. Я вам вызову машину другую (Yellow Cab)-приехал желтый, и тут передо мной семья афро с 3 детьми нагло влезли в машину (я им -эту машину вызвали мне)-подходит полицейский и говорит: ты тут гость,а они местные...ничего подождешь еще
(так перед -законом все равны?-равны граждане США,
нет все люди, нет... только граждане США)

вернулся снова к девушке, говорю-я сейчас верну вам все покупки/коробки свои(на сумму 400-450долл) и пойду в порт пешком(4,5км)...вызвали снова такси-приехал Зеленый Кэб(с тем же водилой, что мне отказал в прошлый раз)-поехали с ним (я ему все высказал, что у думаю о таксистах Балтимора), он мне говорит , что как правило с порта пассажиров нет и мне ехать 4-5 км назад порожняком(а меня это волнует)...короче, я замерз(было -5/7С мороза) пока в течении 50 минут пытался уехать с мола стоя на улице.

Возможно, это редкий частный случай и за другие 20 визитов подобного не происходило (и люди встречались отзывчивые) многие подсказывали (иногда подвозили бесплатно), но тот случай (да еще с участие полицейского)лишил меня всяких иллюзий.


Там только официально 350млн народа. И все они разные.
Но...то что резидент и нерезидент имеют разный "вес" я тоже замечал. Хуже нерезидента может быть только не владеющий языком нерезидент. :(
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:05

  Frant написав:
  Vlad442 написав:В том, что армия РФ и наемников, подготовленных в РФ на российских танках (знаю знакомого знакомого из Макеевки, который после учебки под Ростовом работает "повстанцем" (с)) оказалась сильней?

нагадаю - тоді укр-армія ще не мала на озброєнні ПТРК "Джавелінів", і "Стугн" було менше на порядок. Це я про те, що "Петя все вкрав!"


Джавелины не будут участвовать в боях в Донбассе.
И знаете почему? Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать. Поэтому Джавелины в Украине есть, но...под охраной американских военнослужащих. А американские военнослужащие не принимают участия в военных действиях на востоке Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:09

Re: Політичні дискусії

Смотрю заседание Совбеза. Сорри, модераторы... Единственная мысль - ах ты ж гребаное рашевское педрило... Извините за эмоции.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:10

  Frant написав:
  ruvex написав:
  Frant написав:нагадаю - тоді укр-армія ще не мала на озброєнні ПТРК "Джавелінів", і "Стугн" було менше на порядок.

И где использовали ваши "Джавеліны", когда они появились?

Американці нам їх поставили лише в 2016, після активної фази подій. Порошенко таки виторгував. Це одна з причин, чому московити принишкли.

Якби "Джавеліни" були у наших раніше, хоча би в січні 2015, то "ваші" заплатили би набагато більшу ціну за Дебальцево. Нагадаю - колись Дебальцево було повністю україномовним містом. Володимир Сосюра - уро-дженець Дебальцево - один з найвидатніших українських поетів середини ХХ століття. Зокрема:

Любіть Україну, як сонце,
любіть, як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну.

Джерело: http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/sosy ... a-versiya1 Бібліотека української літератури © ukrclassic.com.ua


Вы владеете информацией - сколько нам поставлено Джавелинов и сколько ракет к ним?
В пересчете на танки, то только у нескольких десятков танков есть шанс попробовать Джавелин. Но это все фигня. Джавелины запрещено использовать кроме случая полномасштабной и неприкрытой агрессии со стороны рп. А до этого - это просто дорогой учебный инвентарь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:17

rjkz
Досить рашафейкі про протибатарейні комплекси повторювати та про американських охоронців, вже твоя методичка тхне несвіжо.
Всего украинская сторона получит 37 пусковых установок "Джавелин" (с двумя ПТРК для запчастей); 210 ракет к ним; тренировочные комплексы; тренинги по использованию ПТРК и их технического обеспечения; услуги по транспортировке.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Наші Стугнами зараз працюють дуже вдало.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:21

  UA написав:
  sequence написав:
  UA написав:.. экипажем современного танка, ещё в момент наведения.
где вы там видели "современные танки"? датчики лазерного облучения у рухляди с обоих сторон не наблюдались


1. Джавелин поставлялся на условиях неиспользования на Донбассе.
2. Зная что у противника Джавелин, кадровые танкисты очень неохотно залазят в танк перед наступлением))


То есть, они не в курсе о п.1?
Или это какие-то другие танкисты? Не на Донбассе?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:26

  freeze написав:
  pesikot написав:Тоска у них в глазах.


Это вы никак из депрессии не вылезете, а мы полны оптимизма )))

З'явилась надія отримати російський паспорт?
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