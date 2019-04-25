Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:.......... Якби Порошенко знявся в головній ролі телесеріалу "Слуга народу" - він зараз був би президентом!
Ради справедливости, что мешало ему сделать это в жизни?
Проблема Порошенко в отсутствии коммуникации. Он не воспринимал народ равным, перед которым нужно отчитываться, объяснять каждый свой шаг. Поэтому ему приписали то, в чем он не виноват. Его, как не смешно, обвинили (в личных беседах мои знакомые) в трехкратном обвале гривны, росте тарифов и иловайском котле.
Ну, к росту тарифов он всё же отношение имеет. В иловайском котле он, может, и не виноват, а вот в дебальцевском вина есть. Тем более, что к Дебальцево внимания было много в связи с установлением линии разграничения по Минску-2. Особенно, если учесть, что в предвыборной кампании на сильного Главкома делалось сильное ударение.
Ну да! Во время илловайского у него мыли были заняты панамским. Странный у нас главком - во всем его заслуга, кроме поражений.
Starikan написав:Многие (и он в том числе) даже без гринкарты.
Работодатель не желает помочь в оформлении? Без гринкарты - это разве не на птичьих правах там?
Судя по всему он на Н1В, разновидность рабочей визы. Это очень неплохой вариант, отнюдь не "птичьи права". "Птичьи права" - это приехать по В1/В2 и остаться. На гринкарту подавться может но не сразу и очередь большая, но своя для каждой страны происхождения. Работодатель содействовать получению удостоверения постоянного резидента разве может? Его дело - содействие в получении рабочей визы, что сейчас очень непросто.
prodigy написав:а вливаться в американскую среду ? в какую среду?
Я так думаю в ту, где если тебя коп остановил, ты не смеешь "шо таке!! Ти хто тут, я нічого не порушив. Ти не маєш права. Назвися." орать.
вы были там? знаете нравы?
с 1994 по 2014 раз 15-20 был в США (и восточное побережье, и западное и Мексиканский залив)
случай в Балтиморе в январе 1995го -сделал покупки в Southside Marketplace Baltimore,попросил на reseption вызвать мне такси, вызвали (сказали ваш Green Cab no ***)-приехал кєб(водитель афроамериканец)-я сел в кєб и говорю (в порт, контейнерный терминал)-водитель мне: выходи из машины,я туда не поеду. вернулся назад в торговый центр-рассказал как было- девушка(черная) говорит, водитель не имел права так поступить. Я вам вызову машину другую (Yellow Cab)-приехал желтый, и тут передо мной семья афро с 3 детьми нагло влезли в машину (я им -эту машину вызвали мне)-подходит полицейский и говорит: ты тут гость,а они местные...ничего подождешь еще (так перед -законом все равны?-равны граждане США, нет все люди, нет... только граждане США)
вернулся снова к девушке, говорю-я сейчас верну вам все покупки/коробки свои(на сумму 400-450долл) и пойду в порт пешком(4,5км)...вызвали снова такси-приехал Зеленый Кэб(с тем же водилой, что мне отказал в прошлый раз)-поехали с ним (я ему все высказал, что у думаю о таксистах Балтимора), он мне говорит , что как правило с порта пассажиров нет и мне ехать 4-5 км назад порожняком(а меня это волнует)...короче, я замерз(было -5/7С мороза) пока в течении 50 минут пытался уехать с мола стоя на улице.
Возможно, это редкий частный случай и за другие 20 визитов подобного не происходило (и люди встречались отзывчивые) многие подсказывали (иногда подвозили бесплатно), но тот случай (да еще с участие полицейского)лишил меня всяких иллюзий.
Там только официально 350млн народа. И все они разные. Но...то что резидент и нерезидент имеют разный "вес" я тоже замечал. Хуже нерезидента может быть только не владеющий языком нерезидент.
Vlad442 написав:В том, что армия РФ и наемников, подготовленных в РФ на российских танках (знаю знакомого знакомого из Макеевки, который после учебки под Ростовом работает "повстанцем" (с)) оказалась сильней?
нагадаю - тоді укр-армія ще не мала на озброєнні ПТРК "Джавелінів", і "Стугн" було менше на порядок. Це я про те, що "Петя все вкрав!"
Джавелины не будут участвовать в боях в Донбассе. И знаете почему? Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать. Поэтому Джавелины в Украине есть, но...под охраной американских военнослужащих. А американские военнослужащие не принимают участия в военных действиях на востоке Украины.
Frant написав:нагадаю - тоді укр-армія ще не мала на озброєнні ПТРК "Джавелінів", і "Стугн" було менше на порядок.
И где использовали ваши "Джавеліны", когда они появились?
Американці нам їх поставили лише в 2016, після активної фази подій. Порошенко таки виторгував. Це одна з причин, чому московити принишкли.
Якби "Джавеліни" були у наших раніше, хоча би в січні 2015, то "ваші" заплатили би набагато більшу ціну за Дебальцево. Нагадаю - колись Дебальцево було повністю україномовним містом. Володимир Сосюра - уро-дженець Дебальцево - один з найвидатніших українських поетів середини ХХ століття. Зокрема:
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну.
Вы владеете информацией - сколько нам поставлено Джавелинов и сколько ракет к ним? В пересчете на танки, то только у нескольких десятков танков есть шанс попробовать Джавелин. Но это все фигня. Джавелины запрещено использовать кроме случая полномасштабной и неприкрытой агрессии со стороны рп. А до этого - это просто дорогой учебный инвентарь.
rjkz Досить рашафейкі про протибатарейні комплекси повторювати та про американських охоронців, вже твоя методичка тхне несвіжо.
Всего украинская сторона получит 37 пусковых установок "Джавелин" (с двумя ПТРК для запчастей); 210 ракет к ним; тренировочные комплексы; тренинги по использованию ПТРК и их технического обеспечения; услуги по транспортировке. https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119