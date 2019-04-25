prodigy написав:

justit написав: prodigy написав: а вливаться в американскую среду ? в какую среду?

а вливаться в американскую среду ? в какую среду?



Я так думаю в ту, где если тебя коп остановил, ты не смеешь "шо таке!! Ти хто тут, я нічого не порушив. Ти не маєш права. Назвися." орать.

Я так думаю в ту, где если тебя коп остановил, ты не смеешь "шо таке!! Ти хто тут, я нічого не порушив. Ти не маєш права. Назвися." орать.

вы были там? знаете нравы?с 1994 по 2014 раз 15-20 был в США (и восточное побережье, и западное и Мексиканский залив)случай в Балтиморе в январе 1995го-сделал покупки в Southside Marketplace Baltimore,попросил на reseption вызвать мне такси, вызвали (сказали ваш Green Cab no ***)-приехал кєб(водитель афроамериканец)-я сел в кєб и говорю (в порт, контейнерный терминал)-водитель мне: выходи из машины,я туда не поеду.вернулся назад в торговый центр-рассказал как было- девушка(черная) говорит, водитель не имел права так поступить. Я вам вызову машину другую (Yellow Cab)-приехал желтый, и тут передо мной семья афро с 3 детьми нагло влезли в машину (я им -эту машину вызвали мне)-подходит полицейский и говорит: ты тут гость,а они местные...ничего подождешь еще(так перед -законом все равны?-равны граждане США,нет все люди, нет... только граждане США)вернулся снова к девушке, говорю-я сейчас верну вам все покупки/коробки свои(на сумму 400-450долл) и пойду в порт пешком(4,5км)...вызвали снова такси-приехал Зеленый Кэб(с тем же водилой, что мне отказал в прошлый раз)-поехали с ним (я ему все высказал, что у думаю о таксистах Балтимора), он мне говорит , что как правило с порта пассажиров нет и мне ехать 4-5 км назад порожняком(а меня это волнует)...короче, я замерз(было -5/7С мороза) пока в течении 50 минут пытался уехать с мола стоя на улице.Возможно, это редкий частный случай и за другие 20 визитов подобного не происходило (и люди встречались отзывчивые) многие подсказывали (иногда подвозили бесплатно), но тот случай (да еще с участие полицейского)лишил меня всяких иллюзий.