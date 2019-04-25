Додано: П'ят 26 кві, 2019 02:12

Вообще внезапно посыпавшиеся дела - с приватом, и с рубаном-савченко и очень острый и болезненный для страны языковой вопрос все вместе выпущенное из бутылки под конец своего срока уже не выглядят совпадением - похоже на дьявольскую попытку подложить свинью новобранцу, не гнушаясь проблеммами которые могут возникнуть в стране из за этого. Действительно, языковой вопрос может дать сильный рост пророссийским ж0ппоблокам на грядущих выборах. Кое кто видимо надеется на протестных настроениях и на сдувшихся ожиданиях от ЗЕкоманды влезть в парламент на танке. Но то как этим стратегом были бездарно проигранны президентские выборы со всеми его тех кандидатами - вполне может вылиться в фиаско уже в парламенте , куда в результате массированно пролезет пророссийская оппозиция, что еще намного ухудшит политическую ситуацию в стране. Вандал в посудной лавке - не иначе.