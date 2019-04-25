RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2705270627072708>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 71
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
14
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
24
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
5
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
26
Інший варіант
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:49

  baran написав:
  Sommer написав:Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".

Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну.

радоваться в нынешней ситуации могут только отморозки-социопаты.


Хм, обзывать радующихся победе Зе отморозками-социопатами... я бы поостерегся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 07.04.17
Подякував: 401 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:51

  rjkz написав:И знаете почему? Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.


Ага, и рядом с этими нераспакованными комплексами рядами стояли распятые мальчики в трусиках, над которыми пролетал майор Волошин на полукилометровом истребителе.

Ничего не забыл, все основные рашкинские фантазии перечислил? Если что, напомните, их там слишком много.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 07.04.17
Подякував: 401 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:53

  shapo написав:
  shapo написав:Какие еще несоизмеримые при полноценной войне если в Украине отсутствует авиация и ПРО


  Yuri_T написав:если хотите узнать больше о том, какие именно потери считаются несоразмерными, почитайте профильную современную литературу.
для примера из нашего прошлого - финская война 1939-1940: по разным оценкам со стороны наступавшего СССР до 130 тыс. безвозвратных потерь (санитарных потерь в 2 раза больше) за 3,5 месяца.


1) А почему только 1939г, а не пунические войны?
2) Я же уже писал, что к Генштабу отношения не имею,только к стройбату.
Хотя про финскую войну и войну с Германией с 1941 по 1943г читал, что это были войны не умением, а числом под руководством вождя народов. И только когда он устранился от этого руководства обделавшись с Харьковским наступлением и началом Сталинграда, а Красная армия ценой огромных потерь приобрела опыт, ситуация стала меняться.


ам не столько "заслуга" вождя, сколько салдофона и мясника жукова.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9279
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4175 раз.
Подякували: 2178 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:55

  pesikot написав:Принятие закона про мову явно корёжит "русскоязычных".
И северного медведя дразним (с) Antey1969
"Это приведет к увеличению фракции оппоблока в следующей Раде. И затруднении из-за этого нормальных реформ." (с) freeze
И ООН вспомнили (c) I66
Ещё раз,
немецкий в Германии - нет проблем
польский в Польше - нет проблем
венгерский в Венгрии - нет проблем и далее по странам.
Почему украинский язык в Украине вызывает неприятие со стороны русскоязычных.

Я Вам уже объяснял. Если до Вас не доходит, то это всего лишь свидетельство Вашего высокого интеллектуального уровня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4194 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:58

психоз не ограничивается одной Украиной, однако

Тамбовчанка убила мужа одним ударом ножа за то, что комментировал политическую передачу.
https://lifetambov.ru/politika/15486-tambovchanka-ubila-muzha-za-to-chto-on-meshal-ej-smotret-debatyi-zelenskogo-i-poroshenko.html
Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 07.04.17
Подякував: 401 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 00:05

  shapo написав:
  Yuri_T написав:
  shapo написав:Хотя про финскую войну и войну с Германией с 1941 по 1943г читал...

после 1943 страницы были вырваны?

Воевать стали по-другому о чем я и написал


Да не сильно-то и по-другому.
Во-первых сама Германия подвыдохлась, во-вторых, открылся "второй фронт" и Джугашвили наконец-то уверовал, что японцам и американцами дел хватит и начал массированно переводить дивизии с Дальневосточного фронта на Западный.
Кроме того, вооружение которого так не хватало после захвата немцами у западных границ всего, что готовилось для нападения на Германию, стало восполняться поставками по ленд-лизу.
И танки, легкие, в том числе колесные, расчитанные на европейские дороги, сменили средние с дизельными моторами 34-ки.
А воевать как воевали числом, не считаясь с потерями так и продолжали.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9279
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4175 раз.
Подякували: 2178 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 00:18

  Viktor написав:.....
А ваш вовчик выехал на рускоязычных маргиналах и зрадофилах в ЦУ и ЗУ. На тех, кому подавай все на шару.

Ага.
И таких у нас 73,5%. :)
https://youtu.be/O4LK0JEDaMY
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4194 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 00:29

  freeze написав:
  pesikot написав:Принятие закона про мову явно корёжит "русскоязычных".
И северного медведя дразним (с) Antey1969
"Это приведет к увеличению фракции оппоблока в следующей Раде. И затруднении из-за этого нормальных реформ." (с) freeze
И ООН вспомнили (c) I66
Ещё раз,
немецкий в Германии - нет проблем
польский в Польше - нет проблем
венгерский в Венгрии - нет проблем и далее по странам.
Почему украинский язык в Украине вызывает неприятие со стороны русскоязычных.


Почему меня корёжит )) Я доволен принятием этого закона, всё по плану идёт на парламентские выборы.
Если люди не могут понять причин своего провала и извлечь из этого для себя пользу, то это отлично. Вы очень помогаете своей агрессивностью, безапелляционностью и неумением понять политические тренды.
Если бы подобных вам не было, надо было бы вас придумать для удачной предвыборной компании, а так удача - вы есть, только не пропадайте. :lol: :lol: :lol:

Проблема только в том, что 5 лет назад такие "сказочные долбо...." послужили последним толчком к отделению Донбасса с тем же скоропостижно принятым и ещё быстрее отмеренным мовным законом. Сейчас опять поторопились пропихнуть. Чём это закончится сейчас?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4194 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 00:33

  freeze написав:
  vano80 написав:Для начала нужно понимать как делать эти перемены. Осознавать проблемы и понимать пути решения.


Излишний багаж знаний, полученных Порошенко со времен Кучмы до министра у Януковича, явно мешал Порошенко делать перемены, это же очевидно. За пять лет это поняло большинство населения.

Мешал не багаж, а отсутствие желания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4194 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 02:12

Re: Політичні дискусії

Вообще внезапно посыпавшиеся дела - с приватом, и с рубаном-савченко и очень острый и болезненный для страны языковой вопрос все вместе выпущенное из бутылки под конец своего срока уже не выглядят совпадением - похоже на дьявольскую попытку подложить свинью новобранцу, не гнушаясь проблеммами которые могут возникнуть в стране из за этого. Действительно, языковой вопрос может дать сильный рост пророссийским ж0ппоблокам на грядущих выборах. Кое кто видимо надеется на протестных настроениях и на сдувшихся ожиданиях от ЗЕкоманды влезть в парламент на танке. Но то как этим стратегом были бездарно проигранны президентские выборы со всеми его тех кандидатами - вполне может вылиться в фиаско уже в парламенте , куда в результате массированно пролезет пророссийская оппозиция, что еще намного ухудшит политическую ситуацию в стране. Вандал в посудной лавке - не иначе.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 14.11.13
Подякував: 124 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 2705270627072708>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.