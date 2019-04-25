Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:И знаете почему? Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Ага, и рядом с этими нераспакованными комплексами рядами стояли распятые мальчики в трусиках, над которыми пролетал майор Волошин на полукилометровом истребителе.
Ничего не забыл, все основные рашкинские фантазии перечислил? Если что, напомните, их там слишком много.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
shapo написав:Какие еще несоизмеримые при полноценной войне если в Украине отсутствует авиация и ПРО
Yuri_T написав:если хотите узнать больше о том, какие именно потери считаются несоразмерными, почитайте профильную современную литературу. для примера из нашего прошлого - финская война 1939-1940: по разным оценкам со стороны наступавшего СССР до 130 тыс. безвозвратных потерь (санитарных потерь в 2 раза больше) за 3,5 месяца.
1) А почему только 1939г, а не пунические войны? 2) Я же уже писал, что к Генштабу отношения не имею,только к стройбату. Хотя про финскую войну и войну с Германией с 1941 по 1943г читал, что это были войны не умением, а числом под руководством вождя народов. И только когда он устранился от этого руководства обделавшись с Харьковским наступлением и началом Сталинграда, а Красная армия ценой огромных потерь приобрела опыт, ситуация стала меняться.
ам не столько "заслуга" вождя, сколько салдофона и мясника жукова.
pesikot написав:Принятие закона про мову явно корёжит "русскоязычных". И северного медведя дразним (с) Antey1969 "Это приведет к увеличению фракции оппоблока в следующей Раде. И затруднении из-за этого нормальных реформ." (с) freeze И ООН вспомнили (c) I66 Ещё раз, немецкий в Германии - нет проблем польский в Польше - нет проблем венгерский в Венгрии - нет проблем и далее по странам. Почему украинский язык в Украине вызывает неприятие со стороны русскоязычных.
Я Вам уже объяснял. Если до Вас не доходит, то это всего лишь свидетельство Вашего высокого интеллектуального уровня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
shapo написав:Хотя про финскую войну и войну с Германией с 1941 по 1943г читал...
после 1943 страницы были вырваны?
Воевать стали по-другому о чем я и написал
Да не сильно-то и по-другому. Во-первых сама Германия подвыдохлась, во-вторых, открылся "второй фронт" и Джугашвили наконец-то уверовал, что японцам и американцами дел хватит и начал массированно переводить дивизии с Дальневосточного фронта на Западный. Кроме того, вооружение которого так не хватало после захвата немцами у западных границ всего, что готовилось для нападения на Германию, стало восполняться поставками по ленд-лизу. И танки, легкие, в том числе колесные, расчитанные на европейские дороги, сменили средние с дизельными моторами 34-ки. А воевать как воевали числом, не считаясь с потерями так и продолжали.
pesikot написав:Принятие закона про мову явно корёжит "русскоязычных". И северного медведя дразним (с) Antey1969 "Это приведет к увеличению фракции оппоблока в следующей Раде. И затруднении из-за этого нормальных реформ." (с) freeze И ООН вспомнили (c) I66 Ещё раз, немецкий в Германии - нет проблем польский в Польше - нет проблем венгерский в Венгрии - нет проблем и далее по странам. Почему украинский язык в Украине вызывает неприятие со стороны русскоязычных.
Почему меня корёжит )) Я доволен принятием этого закона, всё по плану идёт на парламентские выборы. Если люди не могут понять причин своего провала и извлечь из этого для себя пользу, то это отлично. Вы очень помогаете своей агрессивностью, безапелляционностью и неумением понять политические тренды. Если бы подобных вам не было, надо было бы вас придумать для удачной предвыборной компании, а так удача - вы есть, только не пропадайте.
Проблема только в том, что 5 лет назад такие "сказочные долбо...." послужили последним толчком к отделению Донбасса с тем же скоропостижно принятым и ещё быстрее отмеренным мовным законом. Сейчас опять поторопились пропихнуть. Чём это закончится сейчас?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Вообще внезапно посыпавшиеся дела - с приватом, и с рубаном-савченко и очень острый и болезненный для страны языковой вопрос все вместе выпущенное из бутылки под конец своего срока уже не выглядят совпадением - похоже на дьявольскую попытку подложить свинью новобранцу, не гнушаясь проблеммами которые могут возникнуть в стране из за этого. Действительно, языковой вопрос может дать сильный рост пророссийским ж0ппоблокам на грядущих выборах. Кое кто видимо надеется на протестных настроениях и на сдувшихся ожиданиях от ЗЕкоманды влезть в парламент на танке. Но то как этим стратегом были бездарно проигранны президентские выборы со всеми его тех кандидатами - вполне может вылиться в фиаско уже в парламенте , куда в результате массированно пролезет пророссийская оппозиция, что еще намного ухудшит политическую ситуацию в стране. Вандал в посудной лавке - не иначе.