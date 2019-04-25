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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2705270627072708 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 71 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 20% 14 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 24 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 5 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 37% 26 Інший варіант 3% 2 Всього голосів : 71 Додано: П'ят 26 кві, 2019 02:56 Sommer написав: baran написав: Sommer написав: Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".



Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну. Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну.

радоваться в нынешней ситуации могут только отморозки-социопаты.

радоваться в нынешней ситуации могут только отморозки-социопаты.



Хм, обзывать радующихся победе Зе отморозками-социопатами... я бы поостерегся. Хм, обзывать радующихся победе Зе отморозками-социопатами... я бы поостерегся.

Зеленолюби - просто недальновидні, короткозорі люди.

У яких горизонт мислення - не більше 1 місяця. Зеленолюби - просто недальновидні, короткозорі люди.У яких горизонт мислення - не більше 1 місяця. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19653 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1141 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 02:59 Sommer написав: Тамбовчанка убила мужа одним ударом ножа за то, что комментировал политическую передачу.

https://lifetambov.ru/politika/15486-tambovchanka-ubila-muzha-za-to-chto-on-meshal-ej-smotret-debatyi-zelenskogo-i-poroshenko.html

Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Це просто чудово! Агресивним московитами навіть не потрібно їхати на Донбас чи на Сирію, вони повбивають одне іншого і в себе вдома. Це просто чудово! Агресивним московитами навіть не потрібно їхати на Донбас чи на Сирію, вони повбивають одне іншого і в себе вдома. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19653 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1141 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 03:07 rjkz написав: Frant написав: Vlad442 написав: В том, что армия РФ и наемников, подготовленных в РФ на российских танках (знаю знакомого знакомого из Макеевки, который после учебки под Ростовом работает "повстанцем" (с)) оказалась сильней? В том, что армия РФ и наемников, подготовленных в РФ на российских танках (знаю знакомого знакомого из Макеевки, который после учебки под Ростовом работает "повстанцем" (с)) оказалась сильней?

нагадаю - тоді укр-армія ще не мала на озброєнні ПТРК "Джавелінів", і "Стугн" було менше на порядок. Це я про те, що "Петя все вкрав!" нагадаю - тоді укр-армія ще не мала на озброєнні ПТРК "Джавелінів", і "Стугн" було менше на порядок. Це я про те, що "Петя все вкрав!"



Джавелины не будут участвовать в боях в Донбассе.

И знаете почему? Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать. Поэтому Джавелины в Украине есть, но...под охраной американских военнослужащих. А американские военнослужащие не принимают участия в военных действиях на востоке Украины. Джавелины не будут участвовать в боях в Донбассе.И знаете почему? Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать. Поэтому Джавелины в Украине есть, но...под охраной американских военнослужащих. А американские военнослужащие не принимают участия в военных действиях на востоке Украины.

Меньше дивіться і читайте російську пропаганду. Інакше розп,яті хлопчики, німецькі концтабори в Рейкьявіку і згвалтовані монтажною піною пенсіонерки будуть снитись!



В російській пропаганді навіть програна битва під Бородіно і взяття Наполеоном Москви в 1812 - то реалізація переможного плана Кутузова, а захоплення німцями територій СрСР до Сталінграда включно - то був метод "ослабити і розпорошити" німецьку армію радянським бездоріжжям.

Нормальні таки методи, правда?))) Меньше дивіться і читайте російську пропаганду. Інакше розп,яті хлопчики, німецькі концтабори в Рейкьявіку і згвалтовані монтажною піною пенсіонерки будуть снитись!В російській пропаганді навіть програна битва під Бородіно і взяття Наполеоном Москви в 1812 - то реалізація переможного плана Кутузова, а захоплення німцями територій СрСР до Сталінграда включно - то був метод "ослабити і розпорошити" німецьку армію радянським бездоріжжям.Нормальні таки методи, правда?))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19653 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1141 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2705270627072708 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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