RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2705270627072708

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 71
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
14
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
24
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
5
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
26
Інший варіант
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 02:56

  Sommer написав:
  baran написав:
  Sommer написав:Они начинают в оправдание педалировать тему, что это они отважные бойцы с режимом, смогли "свергнуть преступный режим Порошенко".

Ну вот не хочется им признаваться, что просто поверили клоуну.

радоваться в нынешней ситуации могут только отморозки-социопаты.


Хм, обзывать радующихся победе Зе отморозками-социопатами... я бы поостерегся.

Зеленолюби - просто недальновидні, короткозорі люди.
У яких горизонт мислення - не більше 1 місяця.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19653
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 02:59

  Sommer написав:Тамбовчанка убила мужа одним ударом ножа за то, что комментировал политическую передачу.
https://lifetambov.ru/politika/15486-tambovchanka-ubila-muzha-za-to-chto-on-meshal-ej-smotret-debatyi-zelenskogo-i-poroshenko.html
Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Це просто чудово! Агресивним московитами навіть не потрібно їхати на Донбас чи на Сирію, вони повбивають одне іншого і в себе вдома.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19653
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 03:07

  rjkz написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:В том, что армия РФ и наемников, подготовленных в РФ на российских танках (знаю знакомого знакомого из Макеевки, который после учебки под Ростовом работает "повстанцем" (с)) оказалась сильней?

нагадаю - тоді укр-армія ще не мала на озброєнні ПТРК "Джавелінів", і "Стугн" було менше на порядок. Це я про те, що "Петя все вкрав!"


Джавелины не будут участвовать в боях в Донбассе.
И знаете почему? Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать. Поэтому Джавелины в Украине есть, но...под охраной американских военнослужащих. А американские военнослужащие не принимают участия в военных действиях на востоке Украины.

Меньше дивіться і читайте російську пропаганду. Інакше розп,яті хлопчики, німецькі концтабори в Рейкьявіку і згвалтовані монтажною піною пенсіонерки будуть снитись!

В російській пропаганді навіть програна битва під Бородіно і взяття Наполеоном Москви в 1812 - то реалізація переможного плана Кутузова, а захоплення німцями територій СрСР до Сталінграда включно - то був метод "ослабити і розпорошити" німецьку армію радянським бездоріжжям.
Нормальні таки методи, правда?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19653
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2705270627072708
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.