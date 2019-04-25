Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Це просто чудово! Агресивним московитами навіть не потрібно їхати на Донбас чи на Сирію, вони повбивають одне іншого і в себе вдома.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Vlad442 написав:В том, что армия РФ и наемников, подготовленных в РФ на российских танках (знаю знакомого знакомого из Макеевки, который после учебки под Ростовом работает "повстанцем" (с)) оказалась сильней?
нагадаю - тоді укр-армія ще не мала на озброєнні ПТРК "Джавелінів", і "Стугн" було менше на порядок. Це я про те, що "Петя все вкрав!"
Джавелины не будут участвовать в боях в Донбассе. И знаете почему? Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать. Поэтому Джавелины в Украине есть, но...под охраной американских военнослужащих. А американские военнослужащие не принимают участия в военных действиях на востоке Украины.
Меньше дивіться і читайте російську пропаганду. Інакше розп,яті хлопчики, німецькі концтабори в Рейкьявіку і згвалтовані монтажною піною пенсіонерки будуть снитись!
В російській пропаганді навіть програна битва під Бородіно і взяття Наполеоном Москви в 1812 - то реалізація переможного плана Кутузова, а захоплення німцями територій СрСР до Сталінграда включно - то був метод "ослабити і розпорошити" німецьку армію радянським бездоріжжям. Нормальні таки методи, правда?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців