Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Серед зрадофілів відсоток трудно визначити, бо соціологи їх окремо не вирізняють, але серед найбідніших та росмовних Зе/По 6:1, серед заможних та укрмовних навіть не 2:1. https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 851&page=2 Так що ця більшість з від крайньо лівих, які хочуть роскомунізму, та до крайньо правих, які не задоволені, що опоблок не закатали в землю, нехай тепер попробує ще в чомусь досягти консенсусу. І про більшість:
Ті, хто вважав себе в опозиції до влади - болісно звикають до нового статусу. Ще недавно вони були одинаками, що билися зі стозевним чудовиськом. Яке, до того ж, злобне. По інший бік барикад була влада, ботоферми і консервативний триптих президентських гасел. У сутичці з більшістю було не соромно програти. Але раптово вони перемогли. Меншість перестала бути меншістю. Причому перестала нею бути з розгромним рахунком. Ніяких півтонів. "Повстанців" виявилося втричі більше – хоч в абсолютних цифрах, хоч у відносних. На кожного, хто проголосував за владу, припало троє, хто проголосував проти. Навіть більше – пан дракон визнав свою поразку і привітав Ланселота з перемогою. Як тепер жити взагалі? Інерція дається взнаки. Соцмережі вправляються у дотепності щодо горезвісних 25%. Підозрюють у спробах залишити за собою статус "совісті нації". Вимагають покаяння і на випередження намагаються позбавити їх права на сакраментальне "я ж казав". Чудово можу їх зрозуміти. Тільки все це не змінює одного простого факту. Більшість – це відтепер ви. Мотиви, за якими ви ставили хрестик у бюлетені, не мають особливого значення. Не важливо – голосували ви проти старого чи за нове. Активно топили всю кампанію за свого кандидата чи агітували проти чужого. У відкриту носили прапори майбутнього переможця чи займалися партизанщиною під гаслами "нейтралітету". Це все тепер не має особливого значення. Ви перемогли. Вітаю. Ваша різнорідна коаліція здобула перемогу. Тиран повалений. Деспот переможений. Добро перемогло і тепер приречене доводити, що буде, як мінімум, меншим злом І буду спостерігати тепер за тим, як ви станете дезертирувати з переможного табору. І ви будете це робити навіть не тому, що нова команда стане "здійснювати погане". Ви будете тікати лише для того, щоб і далі прикидатися меншістю. Щоб і далі не знімати біле пальто і не злазити з морально-етичного п'єдесталу. Зрештою, звичка – страшна штука, правда? https://gazeta.ua/blog/51653/bilshist-s ... a-bilshist
rjkz написав:Так если порох такой всемогущественный, что только его пудель и боялся, что-ж он не скакал на белом коне впереди войска на врага с шашкой наголо и в черной бур...хотя нет, то кажется Чапаев был.
Бывший рыг-клептоман может только подворовывать да и то чужими руками свинарчуков. Чтобы потом жестикулируя пафосно утверждать, что он якобы не в курсе. Это уже история, причем позорная ее страница, только вот личные комплексы не дают признать, что время шайки коррупционеров из 90-х на исходе и они цепляются за соломинку жадными трясущимися руками даже если это идет во вред стране, впрочем это их никогда не останавливало.
Ой+ За ссылку https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=2 спасибо. Но проблема в том, что там нет ничего на тему голосования бедных-богатых и украино- и русскоязычных. Откуда Ваши цифры? Справочник стеля? Хотя в принципе по богатым-бедным они естественны - бедные недовольны существующим положением и хотят его изменить, а богатых всё устраивает и менять ничего не хотят.
Вторая ссылка и длинная цитата просто ни о чём.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
4x4 написав:------------------------ ЛАД Самое обидное, что продолжается то же самое - примитивные ссылки "североамериканского" украинца", лживые высказывания Соммера, юродствование франта. ------------------------ Есть чУдная опция - игнор. Рекомендую воспользоваться, настоятельно
Опция хорошая, но тогда, на мой взгляд, теряется смысл форума.
Не согласен. В свое время я получил слегка "благодарочку" от известной здесь гоп-команды с известным всем вопросом "жду ответа". Не задумываясь, написав ответ, воспользовался этой опцией. О чем не жалею. Правда, слегка погорячился, включив туда и Макса... Но через пару часов адекватного человека вернул к прочтению Лад, форум имеет смысл, когда идет адекватное общение и обмен мнениями, пусть даже диаметрально противоположными... Я не прав? Мы можем спорить, не соглашаться, слегка подзадрачивать оппонентов ( куда ж без этого ). Но! Как только в аргументах появляются оскорбления - все, конструктивный диалог невозможен. Далее, извините, нах в сад. Имхо. Диалог подразумевает уважение к оппоненту. Никак иначе
Во-первых, прошу прощения за задержку с ответом. Во-вторых, с Вами согласен перейти на ты. По сути поста ты прав. Беда в том, что, когда не видишь часть постов, порой теряется смысл обсуждения. Особенно, если в ЧС не один человек. Кроме того, если я не увижу, что кто-то обругал меня, то и хорошо, а если в этих постах будут "русские свиньи" или ещё что - не хотелось бы. Находиться на форуме, на кот. допускается такое, считаю для себя невозможным.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Будь ласка. Там є пімпочка синій колір наверху "презентація" відкриваємо стор. 48 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ЕЛЕКТОРАТУ: ОСВІТА І РІВЕНЬ ДОБРОБУТУ Зе Дуже низький добробут 19,3% від 969, По 12% від 341. Стор. наступна 49. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ЕЛЕКТОРАТУ: ЛІНГВО-ЕТНІЧНА СТРУКТУРА 56% білінгів та росмовних від 969 за Зе, і 31 таких же від 341 за По. Тобто Зе-виборців майже у три рази більше, концентрація згаданих груп у 2 рази вища. Абсолютні цифри приблизно співвідносяться вказані мною 6:1. Друге посилання поетичне, але найближчим часом воно наповниться конкретним змістом з незадоволених та розчарованих різношерстних зефільчиків з 73,5 % проголосувавших 21 квітня.