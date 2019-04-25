Ті, хто вважав себе в опозиції до влади - болісно звикають до нового статусу. Ще недавно вони були одинаками, що билися зі стозевним чудовиськом. Яке, до того ж, злобне. По інший бік барикад була влада, ботоферми і консервативний триптих президентських гасел. У сутичці з більшістю було не соромно програти. Але раптово вони перемогли.Меншість перестала бути меншістю. Причому перестала нею бути з розгромним рахунком. Ніяких півтонів. "Повстанців" виявилося втричі більше – хоч в абсолютних цифрах, хоч у відносних. На кожного, хто проголосував за владу, припало троє, хто проголосував проти. Навіть більше – пан дракон визнав свою поразку і привітав Ланселота з перемогою.Як тепер жити взагалі?Інерція дається взнаки. Соцмережі вправляються у дотепності щодо горезвісних 25%. Підозрюють у спробах залишити за собою статус "совісті нації". Вимагають покаяння і на випередження намагаються позбавити їх права на сакраментальне "я ж казав". Чудово можу їх зрозуміти. Тільки все це не змінює одного простого факту. Більшість – це відтепер ви.Мотиви, за якими ви ставили хрестик у бюлетені, не мають особливого значення. Не важливо – голосували ви проти старого чи за нове. Активно топили всю кампанію за свого кандидата чи агітували проти чужого. У відкриту носили прапори майбутнього переможця чи займалися партизанщиною під гаслами "нейтралітету". Це все тепер не має особливого значення. Ви перемогли. Вітаю.Ваша різнорідна коаліція здобула перемогу. Тиран повалений. Деспот переможений. Добро перемогло і тепер приречене доводити, що буде, як мінімум, меншим зломІ буду спостерігати тепер за тим, як ви станете дезертирувати з переможного табору. І ви будете це робити навіть не тому, що нова команда стане "здійснювати погане". Ви будете тікати лише для того, щоб і далі прикидатися меншістю. Щоб і далі не знімати біле пальто і не злазити з морально-етичного п'єдесталу. Зрештою, звичка – страшна штука, правда?