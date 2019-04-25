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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2707270827092710>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 75
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
19%
14
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
35%
26
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
6
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
27
Інший варіант
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:08

  4x4 написав:............
Теперь о выборной кампании По. Лично мое мнение, вряд ли По был в твиттере, фейсбуке и тд и тп. Ну не до этого чиновнику такого ранга. Для этого есть помощники, советники и прочая рать. Если Вам( а можно уже на "ты" ?)/тебе больше нравится - вот эта вся пи .. эммм... Компания и создает их лидеру виртуальную реальность. ( чем более адекватна в оценке текущей ситуации команда, тем более близок к ощущению реальности лидер этой команды. Как мы видели, команда была в полном неадеквате... Соответственно... (((( мы все видели резкультат... Команде Зеленского особо напрягаться и не было необходимости. Для них и за них все сделали полнейшие профаны команды Президента. Команда Зе просто слегка втянула их на свое поле. ---> полный разгром. Хреновые советники и мейкеры оказались у По.

Согласен. Но, как и писал, считаю, что тон кампании задал По. Он, конечно, не писал лично во всяких твиттерах, но он если и не задал прямо поведение команды, то своим выбором стратегии подтолкнул их к этому. Что он не выбирал (не одобрял) стратегию предвыборной кампании не верю. Но если так, то это недопустимо для такого опытного человека и политика.
По поводу западенців и националистов - не мое, не готов что-либо сказать. Звыняй, земляк. (

Уточню, я не ставлю знак равенства между западенцями и националистами. Хотя на западе, действительно, выше процент националистов. Ну а на востоке выше процент поклонников России и даже Путина.
По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго...

Как закончить, тоже не знаю. Но как-то надо. Не бывает неразрешимых ситуаций. Вопрос в цене решения.
Но цена сохранения сегодняшней ситуации слишком высока. Она в значительной мере мешает движению вперёд. Ради того, чтобы развиваться, стоит пойти на какие-то потери сегодня (возможно, просто согласиться с фактами).
Если получится, хочу написать об этом подробнее.

По поводу раскола. Опять же ---> то, что я писал по поводу команды.... Мягко сказать, непрофессионалы. Или, скорее - непроФФесианалы (((
Все имхо, сугубо мое мнение. Хотя и голосовал против Зеленского, но, в силу профессии, всегда исхожу из самого хренового расклада. И уже писал- надеюсь, что я был неправ .
Поясню свою позицию
- кандидат был непубличен. (Боязнь публичных выступлений? Неспособность к публичной риторике на общегосударственные темы?) Ролики и программа на плюсах - ну никак не катит для предвыборного пиара кандидата. Дебаты? :) Лично Вы ЭТО ожидали увидеть? Шоу - да. Не более.
- отсутствие программы действий. Лозунги не в счет
- отсутствие понимания будущей команды, опять же, на плюсах было представление экспертов... Не будущей команды. Лично я охренел от эксперта по банковской сфере... Честно. В НБУ - специалисты на порядок выше
- соответственно, ожидания -выше головы, конкретики(лозунги и декларации - не в счет) - ноль
- нет четкого понимания действий - получается, вроде как и ожидать нечего... Ведь ничего конкретно не обещал...
- как следствие - огромные сомнения в способности представлять интересы государства на международной арене, особенно, в формате 1+1, без советников...

Вот исходя из этого я и принимал решение. [/quote]
Согласен. В общем-то, я здесь писал о Зе практически то же самое. И очень сильно сомневался, стоит ли за него голосовать. Решение для меня было нелёгким. И подтолкнул меня именно По. Считаю, что риски второго срока По сегодня слишком велики.
Скажу честно, в моей семье счет 2:1 не в мою пользу. ) но это же не повод к разводу ? :)

У меня ситуация обратная - жена ярый сторонник По. Я даже ревновать начинаю. :)
Стараюсь с ней на эту тему вообще не говорить.
ЗЫ анекдот в тему, насчет команды...
Перед вторым туром за пару дней По вопрошает свою команду мейкеров - какой есть беспроигрышный вариант?
Тягостное молчание. Подымается пожилой мужичек и говорит: Ну, я не знаю... У меня тут остались старые методички... Можно попробовать спеть и станцевать... По крайней мере, Ельцину это помогло...

Такой вот смех сквозь слезы. Или слезы перед смехом )))

Анекдот в тему. Но посмотрим, пока рано и смеяться, и плакать.
Но поведение сторонников По, судов, Рады в последние дни пока подтверждает мои опасения по поводу второго срока.
Стойкое ощущение, что об интересах страны никто из них вообще не думает.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:31

Похоже, ветка умирает.
Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. :)
Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.
По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:35

Модерация в этом помогает.
И несимметричностью, и излишней осторожностью(?).
Удалённые только что посты Франта и мой не были руганью или флудом, а отражали принципиальные подходы к национальным вопросам, но их на всякий случай убрали. :mrgreen:

Сайт должен бы быть сильно заинтересован в европеизации страны.
Это подтверждается позавчерашним наездом - в Европе такое было бы не возможно. У нас - вполне.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:36

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Похоже, ветка умирает.
Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. :)
Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.
По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.
Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:36

Re: Політичні дискусії

Рациональных и думающих людей мало.
Большинство взбодрилось картинкой в ТВ/интернете, поучаствовало в шоу и обратно на диван, пока пиарщики не пнут новой темой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:36

  ЛАД написав:Похоже, ветка умирает.


))) https://coub.com/view/90wf4
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:40

  Faceless написав:
ЛАД написав:Похоже, ветка умирает.
Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. :)
Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.
По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.
Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность

Будет ещё один срач на пару тысяч страниц. :)
Не интересно.

Это не валюта, где сейчас затишье, можно не активничать.
Здесь не так. Выборы не решили никаких проблем.
Все проблемы - и в экономике, и внешней политике, и войны, и внутр. политике - остались неизменными.
Но обсуждать их никто не хочет/не может. Или не дают.
Пусть царь (президент) решает.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:42

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Похоже, ветка умирает.
Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. :)
Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.
По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.
Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность

Будет ещё один срач на пару тысяч страниц. :)

Эта тема для того и создавалась. Ибо срач неизбежен, так пусть лучше в отдельной теме
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:45

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:У меня ситуация обратная - жена ярый сторонник По. Я даже ревновать начинаю.
Стараюсь с ней на эту тему вообще не говорить.


І це правильно, а то не дай бог
  Sommer написав:Тамбовчанка убила мужа одним ударом ножа за то, что комментировал политическую передачу.
https://lifetambov.ru/politika/15486-tambovchanka-ubila-muzha-za-to-chto-on-meshal-ej-smotret-debatyi-zelenskogo-i-poroshenko.html
Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.


П.С. Так зрозуміли, звідки бідних та російськомовних виборців Зе в 6 разів більше ніж в По? Можу ще підкинути подібних цифр з інших соц. досліджень.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:49

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:--------------
ЛАД
Похоже, ветка умирает.
Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. :)
Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.
По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.
-------------
Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность

Будет ещё один срач на пару тысяч страниц. :)

Эта тема для того и создавалась. Ибо срач неизбежен, так пусть лучше в отдельной теме

Ну разве что так.
Чтобы все помои были в одном месте и не забрызгали весь сайт. :)
Т.е. сами по себе дискуссии никому не нужны.
У меня был несколько другой подход. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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