Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2707270827092710> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 75 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 19% 14 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 35% 26 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 6 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 36% 27 Інший варіант 3% 2 Всього голосів : 75 Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:08 4x4 написав: ............

Теперь о выборной кампании По. Лично мое мнение, вряд ли По был в твиттере, фейсбуке и тд и тп. Ну не до этого чиновнику такого ранга. Для этого есть помощники, советники и прочая рать. Если Вам( а можно уже на "ты" ?)/тебе больше нравится - вот эта вся пи .. эммм... Компания и создает их лидеру виртуальную реальность. ( чем более адекватна в оценке текущей ситуации команда, тем более близок к ощущению реальности лидер этой команды. Как мы видели, команда была в полном неадеквате... Соответственно... (((( мы все видели резкультат... Команде Зеленского особо напрягаться и не было необходимости. Для них и за них все сделали полнейшие профаны команды Президента. Команда Зе просто слегка втянула их на свое поле. ---> полный разгром. Хреновые советники и мейкеры оказались у По. ............Теперь о выборной кампании По. Лично мое мнение, вряд ли По был в твиттере, фейсбуке и тд и тп. Ну не до этого чиновнику такого ранга. Для этого есть помощники, советники и прочая рать. Если Вам( а можно уже на "ты" ?)/тебе больше нравится - вот эта вся пи .. эммм... Компания и создает их лидеру виртуальную реальность. ( чем более адекватна в оценке текущей ситуации команда, тем более близок к ощущению реальности лидер этой команды. Как мы видели, команда была в полном неадеквате... Соответственно... (((( мы все видели резкультат... Команде Зеленского особо напрягаться и не было необходимости. Для них и за них все сделали полнейшие профаны команды Президента. Команда Зе просто слегка втянула их на свое поле. ---> полный разгром. Хреновые советники и мейкеры оказались у По.

Согласен. Но, как и писал, считаю, что тон кампании задал По. Он, конечно, не писал лично во всяких твиттерах, но он если и не задал прямо поведение команды, то своим выбором стратегии подтолкнул их к этому. Что он не выбирал (не одобрял) стратегию предвыборной кампании не верю. Но если так, то это недопустимо для такого опытного человека и политика.

По поводу западенців и националистов - не мое, не готов что-либо сказать. Звыняй, земляк. (

Уточню, я не ставлю знак равенства между западенцями и националистами. Хотя на западе, действительно, выше процент националистов. Ну а на востоке выше процент поклонников России и даже Путина.

По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго...

Как закончить, тоже не знаю. Но как-то надо. Не бывает неразрешимых ситуаций. Вопрос в цене решения.

Но цена сохранения сегодняшней ситуации слишком высока. Она в значительной мере мешает движению вперёд. Ради того, чтобы развиваться, стоит пойти на какие-то потери сегодня (возможно, просто согласиться с фактами).

Если получится, хочу написать об этом подробнее.





Все имхо, сугубо мое мнение. Хотя и голосовал против Зеленского, но, в силу профессии, всегда исхожу из самого хренового расклада. И уже писал- надеюсь, что я был неправ .

Поясню свою позицию

- кандидат был непубличен. (Боязнь публичных выступлений? Неспособность к публичной риторике на общегосударственные темы?) Ролики и программа на плюсах - ну никак не катит для предвыборного пиара кандидата. Дебаты? Лично Вы ЭТО ожидали увидеть? Шоу - да. Не более.

- отсутствие программы действий. Лозунги не в счет

- отсутствие понимания будущей команды, опять же, на плюсах было представление экспертов... Не будущей команды. Лично я охренел от эксперта по банковской сфере... Честно. В НБУ - специалисты на порядок выше

- соответственно, ожидания -выше головы, конкретики(лозунги и декларации - не в счет) - ноль

- нет четкого понимания действий - получается, вроде как и ожидать нечего... Ведь ничего конкретно не обещал...

- как следствие - огромные сомнения в способности представлять интересы государства на международной арене, особенно, в формате 1+1, без советников... По поводу раскола. Опять же ---> то, что я писал по поводу команды.... Мягко сказать, непрофессионалы. Или, скорее - непроФФесианалы (((Все имхо, сугубо мое мнение. Хотя и голосовал против Зеленского, но, в силу профессии, всегда исхожу из самого хренового расклада. И уже писал- надеюсь, что я был неправ .Поясню свою позицию- кандидат был непубличен. (Боязнь публичных выступлений? Неспособность к публичной риторике на общегосударственные темы?) Ролики и программа на плюсах - ну никак не катит для предвыборного пиара кандидата. Дебаты?Лично Вы ЭТО ожидали увидеть? Шоу - да. Не более.- отсутствие программы действий. Лозунги не в счет- отсутствие понимания будущей команды, опять же, на плюсах было представление экспертов... Не будущей команды. Лично я охренел от эксперта по банковской сфере... Честно. В НБУ - специалисты на порядок выше- соответственно, ожидания -выше головы, конкретики(лозунги и декларации - не в счет) - ноль- нет четкого понимания действий - получается, вроде как и ожидать нечего... Ведь ничего конкретно не обещал...- как следствие - огромные сомнения в способности представлять интересы государства на международной арене, особенно, в формате 1+1, без советников...

Вот исходя из этого я и принимал решение. [/quote]

Согласен. В общем-то, я здесь писал о Зе практически то же самое. И очень сильно сомневался, стоит ли за него голосовать. Решение для меня было нелёгким. И подтолкнул меня именно По. Считаю, что риски второго срока По сегодня слишком велики.

Скажу честно, в моей семье счет 2:1 не в мою пользу. ) но это же не повод к разводу ?

У меня ситуация обратная - жена ярый сторонник По. Я даже ревновать начинаю.

Стараюсь с ней на эту тему вообще не говорить.

ЗЫ анекдот в тему, насчет команды...

Перед вторым туром за пару дней По вопрошает свою команду мейкеров - какой есть беспроигрышный вариант?

Тягостное молчание. Подымается пожилой мужичек и говорит: Ну, я не знаю... У меня тут остались старые методички... Можно попробовать спеть и станцевать... По крайней мере, Ельцину это помогло...



Такой вот смех сквозь слезы. Или слезы перед смехом )))

Анекдот в тему. Но посмотрим, пока рано и смеяться, и плакать.

Но поведение сторонников По, судов, Рады в последние дни пока подтверждает мои опасения по поводу второго срока.

Стойкое ощущение, что об интересах страны никто из них вообще не думает. Согласен. Но, как и писал, считаю, что тон кампании задал По. Он, конечно, не писал лично во всяких твиттерах, но он если и не задал прямо поведение команды, то своим выбором стратегии подтолкнул их к этому. Что он не выбирал (не одобрял) стратегию предвыборной кампании не верю. Но если так, то это недопустимо для такого опытного человека и политика.Уточню, я не ставлю знак равенства между западенцями и националистами. Хотя на западе, действительно, выше процент националистов. Ну а на востоке выше процент поклонников России и даже Путина.Как закончить, тоже не знаю. Но как-то надо. Не бывает неразрешимых ситуаций. Вопрос в цене решения.Но цена сохранения сегодняшней ситуации слишком высока. Она в значительной мере мешает движению вперёд. Ради того, чтобы развиваться, стоит пойти на какие-то потери сегодня (возможно, просто согласиться с фактами).Если получится, хочу написать об этом подробнее.Вот исходя из этого я и принимал решение. [/quote]Согласен. В общем-то, я здесь писал о Зе практически то же самое. И очень сильно сомневался, стоит ли за него голосовать. Решение для меня было нелёгким. И подтолкнул меня именно По. Считаю, что риски второго срока По сегодня слишком велики.У меня ситуация обратная - жена ярый сторонник По. Я даже ревновать начинаю.Стараюсь с ней на эту тему вообще не говорить.Анекдот в тему. Но посмотрим, пока рано и смеяться, и плакать.Но поведение сторонников По, судов, Рады в последние дни пока подтверждает мои опасения по поводу второго срока.Стойкое ощущение, что об интересахникто из них вообще не думает.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12886 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4194 раз. Подякували: 3829 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:31

Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.

Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.

По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани. Похоже, ветка умирает.Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.По тому же вопросу о языке вместос рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12886 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4194 раз. Подякували: 3829 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:35

И несимметричностью, и излишней осторожностью(?).

Удалённые только что посты Франта и мой не были руганью или флудом, а отражали принципиальные подходы к национальным вопросам, но их на всякий случай убрали.



Сайт должен бы быть сильно заинтересован в европеизации страны.

Это подтверждается позавчерашним наездом - в Европе такое было бы не возможно. У нас - вполне. Модерация в этом помогает.И несимметричностью, и излишней осторожностью(?).Удалённые только что посты Франта и мой не были руганью или флудом, а отражали принципиальные подходы к национальным вопросам, но их на всякий случай убрали.Сайт должен бы быть сильно заинтересован в европеизации страны.Это подтверждается позавчерашним наездом - в Европе такое было бы не возможно. У нас - вполне. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12886 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4194 раз. Подякували: 3829 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:36 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Похоже, ветка умирает.

Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.

Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.

По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани. Похоже, ветка умирает.Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.По тому же вопросу о языке вместос рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани. Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность Faceless

Модератор Повідомлень: 24552 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5786 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:36 Re: Політичні дискусії Рациональных и думающих людей мало.

Большинство взбодрилось картинкой в ТВ/интернете, поучаствовало в шоу и обратно на диван, пока пиарщики не пнут новой темой. Vlad442 Повідомлень: 5359 З нами з: 07.10.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 803 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:36 ЛАД написав: Похоже, ветка умирает. Похоже, ветка умирает.



))) https://coub.com/view/90wf4 ))) freeze 4 Повідомлень: 11296 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3527 раз. Подякували: 5119 раз. Профіль 18 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:40 Faceless написав: ЛАД написав: Похоже, ветка умирает.

Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.

Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.

По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани. Похоже, ветка умирает.Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.По тому же вопросу о языке вместос рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани. Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность

Будет ещё один срач на пару тысяч страниц.

Не интересно.



Это не валюта, где сейчас затишье, можно не активничать.

Здесь не так. Выборы не решили никаких проблем.

Все проблемы - и в экономике, и внешней политике, и войны, и внутр. политике - остались неизменными.

Но обсуждать их никто не хочет/не может. Или не дают.

Пусть царь (президент) решает. Будет ещё один срач на пару тысяч страниц.Не интересно.Это не валюта, где сейчас затишье, можно не активничать.Здесь не так. Выборы не решили никаких проблем.Все проблемы - и в экономике, и внешней политике, и войны, и внутр. политике - остались неизменными.Но обсуждать их никто не хочет/не может. Или не дают.Пусть царь (президент) решает. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12886 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4194 раз. Подякували: 3829 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:42 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Похоже, ветка умирает.

Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.

Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.

По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани. Похоже, ветка умирает.Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.По тому же вопросу о языке вместос рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани. Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность

Будет ещё один срач на пару тысяч страниц. Будет ещё один срач на пару тысяч страниц.

Эта тема для того и создавалась. Ибо срач неизбежен, так пусть лучше в отдельной теме Эта тема для того и создавалась. Ибо срач неизбежен, так пусть лучше в отдельной теме Faceless

Модератор Повідомлень: 24552 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5786 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:45 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: У меня ситуация обратная - жена ярый сторонник По. Я даже ревновать начинаю.

Стараюсь с ней на эту тему вообще не говорить. У меня ситуация обратная - жена ярый сторонник По. Я даже ревновать начинаю.Стараюсь с ней на эту тему вообще не говорить.



І це правильно, а то не дай бог

Sommer написав: Тамбовчанка убила мужа одним ударом ножа за то, что комментировал политическую передачу.

https://lifetambov.ru/politika/15486-tambovchanka-ubila-muzha-za-to-chto-on-meshal-ej-smotret-debatyi-zelenskogo-i-poroshenko.html

Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.



П.С. Так зрозуміли, звідки бідних та російськомовних виборців Зе в 6 разів більше ніж в По? Можу ще підкинути подібних цифр з інших соц. досліджень. І це правильно, а то не дай богП.С. Так зрозуміли, звідки бідних та російськомовних виборців Зе в 6 разів більше ніж в По? Можу ще підкинути подібних цифр з інших соц. досліджень. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2525 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:49 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: --------------

ЛАД

Похоже, ветка умирает.

Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.

Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.

По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.

-------------

Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность --------------Похоже, ветка умирает.Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так.Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем.По тому же вопросу о языке вместос рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.-------------Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность

Будет ещё один срач на пару тысяч страниц. Будет ещё один срач на пару тысяч страниц.

Эта тема для того и создавалась. Ибо срач неизбежен, так пусть лучше в отдельной теме Эта тема для того и создавалась. Ибо срач неизбежен, так пусть лучше в отдельной теме

Ну разве что так.

Чтобы все помои были в одном месте и не забрызгали весь сайт.

Т.е. сами по себе дискуссии никому не нужны.

У меня был несколько другой подход. Ну разве что так.Чтобы все помои были в одном месте и не забрызгали весь сайт.Т.е. сами по себе дискуссии никому не нужны.У меня был несколько другой подход.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12886 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4194 раз. Подякували: 3829 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2707270827092710> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм