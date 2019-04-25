Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
4x4 написав:............ Теперь о выборной кампании По. Лично мое мнение, вряд ли По был в твиттере, фейсбуке и тд и тп. Ну не до этого чиновнику такого ранга. Для этого есть помощники, советники и прочая рать. Если Вам( а можно уже на "ты" ?)/тебе больше нравится - вот эта вся пи .. эммм... Компания и создает их лидеру виртуальную реальность. ( чем более адекватна в оценке текущей ситуации команда, тем более близок к ощущению реальности лидер этой команды. Как мы видели, команда была в полном неадеквате... Соответственно... (((( мы все видели резкультат... Команде Зеленского особо напрягаться и не было необходимости. Для них и за них все сделали полнейшие профаны команды Президента. Команда Зе просто слегка втянула их на свое поле. ---> полный разгром. Хреновые советники и мейкеры оказались у По.
Согласен. Но, как и писал, считаю, что тон кампании задал По. Он, конечно, не писал лично во всяких твиттерах, но он если и не задал прямо поведение команды, то своим выбором стратегии подтолкнул их к этому. Что он не выбирал (не одобрял) стратегию предвыборной кампании не верю. Но если так, то это недопустимо для такого опытного человека и политика.
По поводу западенців и националистов - не мое, не готов что-либо сказать. Звыняй, земляк. (
Уточню, я не ставлю знак равенства между западенцями и националистами. Хотя на западе, действительно, выше процент националистов. Ну а на востоке выше процент поклонников России и даже Путина.
По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго...
Как закончить, тоже не знаю. Но как-то надо. Не бывает неразрешимых ситуаций. Вопрос в цене решения. Но цена сохранения сегодняшней ситуации слишком высока. Она в значительной мере мешает движению вперёд. Ради того, чтобы развиваться, стоит пойти на какие-то потери сегодня (возможно, просто согласиться с фактами). Если получится, хочу написать об этом подробнее.
По поводу раскола. Опять же ---> то, что я писал по поводу команды.... Мягко сказать, непрофессионалы. Или, скорее - непроФФесианалы ((( Все имхо, сугубо мое мнение. Хотя и голосовал против Зеленского, но, в силу профессии, всегда исхожу из самого хренового расклада. И уже писал- надеюсь, что я был неправ . Поясню свою позицию - кандидат был непубличен. (Боязнь публичных выступлений? Неспособность к публичной риторике на общегосударственные темы?) Ролики и программа на плюсах - ну никак не катит для предвыборного пиара кандидата. Дебаты? Лично Вы ЭТО ожидали увидеть? Шоу - да. Не более. - отсутствие программы действий. Лозунги не в счет - отсутствие понимания будущей команды, опять же, на плюсах было представление экспертов... Не будущей команды. Лично я охренел от эксперта по банковской сфере... Честно. В НБУ - специалисты на порядок выше - соответственно, ожидания -выше головы, конкретики(лозунги и декларации - не в счет) - ноль - нет четкого понимания действий - получается, вроде как и ожидать нечего... Ведь ничего конкретно не обещал... - как следствие - огромные сомнения в способности представлять интересы государства на международной арене, особенно, в формате 1+1, без советников...
Вот исходя из этого я и принимал решение. [/quote] Согласен. В общем-то, я здесь писал о Зе практически то же самое. И очень сильно сомневался, стоит ли за него голосовать. Решение для меня было нелёгким. И подтолкнул меня именно По. Считаю, что риски второго срока По сегодня слишком велики.
Скажу честно, в моей семье счет 2:1 не в мою пользу. ) но это же не повод к разводу ?
У меня ситуация обратная - жена ярый сторонник По. Я даже ревновать начинаю. Стараюсь с ней на эту тему вообще не говорить.
ЗЫ анекдот в тему, насчет команды... Перед вторым туром за пару дней По вопрошает свою команду мейкеров - какой есть беспроигрышный вариант? Тягостное молчание. Подымается пожилой мужичек и говорит: Ну, я не знаю... У меня тут остались старые методички... Можно попробовать спеть и станцевать... По крайней мере, Ельцину это помогло...
Такой вот смех сквозь слезы. Или слезы перед смехом )))
Анекдот в тему. Но посмотрим, пока рано и смеяться, и плакать. Но поведение сторонников По, судов, Рады в последние дни пока подтверждает мои опасения по поводу второго срока. Стойкое ощущение, что об интересах страны никто из них вообще не думает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Похоже, ветка умирает. Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем. По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Модерация в этом помогает. И несимметричностью, и излишней осторожностью(?). Удалённые только что посты Франта и мой не были руганью или флудом, а отражали принципиальные подходы к национальным вопросам, но их на всякий случай убрали.
Сайт должен бы быть сильно заинтересован в европеизации страны. Это подтверждается позавчерашним наездом - в Европе такое было бы не возможно. У нас - вполне.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Похоже, ветка умирает. Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем. По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.
Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность
ЛАД написав:Похоже, ветка умирает. Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем. По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.
Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность
Будет ещё один срач на пару тысяч страниц. Не интересно.
Это не валюта, где сейчас затишье, можно не активничать. Здесь не так. Выборы не решили никаких проблем. Все проблемы - и в экономике, и внешней политике, и войны, и внутр. политике - остались неизменными. Но обсуждать их никто не хочет/не может. Или не дают. Пусть царь (президент) решает.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 кві, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Похоже, ветка умирает. Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем. По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани.
Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность
Будет ещё один срач на пару тысяч страниц.
Эта тема для того и создавалась. Ибо срач неизбежен, так пусть лучше в отдельной теме
Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
П.С. Так зрозуміли, звідки бідних та російськомовних виборців Зе в 6 разів більше ніж в По? Можу ще підкинути подібних цифр з інших соц. досліджень.
Faceless написав:-------------- ЛАД Похоже, ветка умирает. Срач по поводу выборов почти на 3000 страниц разводить было не лень. При этом упрекаем Россию в привычке к царю. Вроде у нас не так. Личность президента обсуждаем, аж слюной захлёбываемся, а просто важные для страны вопросы обсуждать не хотим или не можем. По тому же вопросу о языке вместо обсуждения с рациональных позиций тут же скатываемся к обвинениям, оскорблениям и ругани. ------------- Довольно скоро выборы в Раду, с ними вернётся и активность
Будет ещё один срач на пару тысяч страниц.
Эта тема для того и создавалась. Ибо срач неизбежен, так пусть лучше в отдельной теме
Ну разве что так. Чтобы все помои были в одном месте и не забрызгали весь сайт. Т.е. сами по себе дискуссии никому не нужны. У меня был несколько другой подход.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.