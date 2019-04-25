Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Шикарна новина! Давайте зробимо аналіз ситуації. Впевнений на 100%, що чоловік був настроєний проти України і за Путіна, а вона навпаки. Варіант що вона за Пороха, він за Зе, або навпаки, нереальний. Вони дивились ці дебати по телевізору, тому очевидно що не сильно розбираються хто є хто(без інтернету). Та й різниця(на дебатах) між Зе і По мінімальна для глядача російського телебачення. І дальше, в цій ситуації йому б також були цікаві дебати і він би не мішав їх дивитись. Варіант що вона за Путіна, а він за Україну, очевидно, також відпадає. Тому можна констатувати що прирізали прихильника Путіна. Ось така новина...
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 26 кві, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Это фейк.
Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно. В правильной упаковке. Первый ролик я видел день-в-день, тогда они ещё не знали, что им досталось.
Собственно, из трёх первых комплексов (хорошие были) один поломали, второй отдали, а третий ещё как-то угробили, не помню точно. После этого американцы перестали давать действительно серьёзные вещи, прешли на неполную комплектацию. Но по победным реляциям официальных СМИ всё чётко!
Подолянин написав:
rjkz написав:Джавелины запрещено использовать кроме случая полномасштабной и неприкрытой агрессии со стороны рп. А до этого - это просто дорогой учебный инвентарь.
От самого факта передачи Джавелинов все роСС СМИ тряслись оочень долго. Почему? Ведь это просто дорогой учебный инвентарь
Можно хоть десяток ссылок на "трясучку"? Из реальных источников, а не из грантоедских типа "финанз" или прочей "Открытой России". Слежу за техническими аспектами пристально, не видел такого.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
freeze написав:Напомним, что инаугурация Порошенко в 2014 году состоялась на 13 день после выборов. Сейчас ЦИК и Парубий пытаются включить все тормоза, чтобы оттянуть инаугурацию.
Возможно связано с тем, что не хотят допустить досрочный роспуск рады
Раду можно распустить еще до 13 июня. Полномочия Рады юридически заканчиваются в день принятия присяги новой радой. У нас существует принцип непрерывности власти. Так же как полномочия Порошенко заканчиваются в день инаугурации нового президента, а не в день второго тура.