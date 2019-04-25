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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 79
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
18%
14
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
27
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
6
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
38%
30
Інший варіант
3%
2
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:01

  Sommer написав:Тамбовчанка убила мужа одним ударом ножа за то, что комментировал политическую передачу.
https://lifetambov.ru/politika/15486-tambovchanka-ubila-muzha-za-to-chto-on-meshal-ej-smotret-debatyi-zelenskogo-i-poroshenko.html
Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж вечером были дома. Они сидели в комнате и смотрели телевизор. Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь. От полученного ранения потерпевший сразу скончался. Как рассказали соседи пары по коммунальной квартире, женщина смотрела дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Шикарна новина! :D :D
Давайте зробимо аналіз ситуації.
Впевнений на 100%, що чоловік був настроєний проти України і за Путіна, а вона навпаки.
Варіант що вона за Пороха, він за Зе, або навпаки, нереальний. Вони дивились ці дебати по телевізору, тому очевидно що не сильно розбираються хто є хто(без інтернету). Та й різниця(на дебатах) між Зе і По мінімальна для глядача російського телебачення. І дальше, в цій ситуації йому б також були цікаві дебати і він би не мішав їх дивитись.
Варіант що вона за Путіна, а він за Україну, очевидно, також відпадає.
Тому можна констатувати що прирізали прихильника Путіна.
Ось така новина...
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 26 кві, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:04

  Frant написав:
  ruvex написав:Чтобы за это кодло не проголосовали и на парламентских. Такое себе политическое самоубийство.

Ненависть пана Рувекса до української держави та мови - просто зашкалює!
______________
  Вкладчик1234 написав:Frant, 3/4 пассажиров не хотят больше сотрудничать с "опытным"


Результи правління президента Порошенко в цифрах.

Вельми рекомендую проглянути любителям зелені:

https://uainfo.org/blogosphere/politika ... hayut.html

Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:06

  Подолянин написав:
rjkz написав:Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Это фейк.

Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно. В правильной упаковке.
Первый ролик я видел день-в-день, тогда они ещё не знали, что им досталось.

Собственно, из трёх первых комплексов (хорошие были) один поломали, второй отдали, а третий ещё как-то угробили, не помню точно. После этого американцы перестали давать действительно серьёзные вещи, прешли на неполную комплектацию. Но по победным реляциям официальных СМИ всё чётко! :lol:

  Подолянин написав:
rjkz написав:Джавелины запрещено использовать кроме случая полномасштабной и неприкрытой агрессии со стороны рп. А до этого - это просто дорогой учебный инвентарь.

От самого факта передачи Джавелинов все роСС СМИ тряслись оочень долго. Почему? Ведь это просто дорогой учебный инвентарь :roll:

Можно хоть десяток ссылок на "трясучку"? Из реальных источников, а не из грантоедских типа "финанз" или прочей "Открытой России".
Слежу за техническими аспектами пристально, не видел такого.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:17

Re: Політичні дискусії

Напомним, что инаугурация Порошенко в 2014 году состоялась на 13 день после выборов.
Сейчас ЦИК и Парубий пытаются включить все тормоза, чтобы оттянуть инаугурацию.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:20

  freeze написав:Напомним, что инаугурация Порошенко в 2014 году состоялась на 13 день после выборов.
Сейчас ЦИК и Парубий пытаются включить все тормоза, чтобы оттянуть инаугурацию.

Правильне рішення.

Популярність Зеленського з кожним днем падає.
Куди він там полетів відпочивати зараз?
У Туреччину??? :mrgreen:
Замість того, що денно і нощно працювати заради виборців)))

Серіали "Слуга народу" по ТВ і в реальності - дещо відрізняються, правда :mrgreen: ?
________________

  Баблонавт написав:Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно. В правильной упаковке.
Первый ролик я видел день-в-день, тогда они ещё не знали, что им досталось.


А Ви знаєте, як повинна виглядіти "правильна" упаковка американської техніки?
Ви проходили навчання в американських учбових центрах? Знаєте їхні стандарти і абревіатуру?

Менше читайте і дивіться російську фейкову пропаганду.
Інакше "розіпнуті немовлята", "згвалтовані пенсіонерки" і "гігантський укро-винищувач" - не дадуть Вам спати ночами)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:25

  freeze написав:Напомним, что инаугурация Порошенко в 2014 году состоялась на 13 день после выборов.
Сейчас ЦИК и Парубий пытаются включить все тормоза, чтобы оттянуть инаугурацию.

Возможно связано с тем, что не хотят допустить досрочный роспуск рады
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:29

  Faceless написав:
  freeze написав:Напомним, что инаугурация Порошенко в 2014 году состоялась на 13 день после выборов.
Сейчас ЦИК и Парубий пытаются включить все тормоза, чтобы оттянуть инаугурацию.

Возможно связано с тем, что не хотят допустить досрочный роспуск рады

та это и ежу понятно что боятся роспуска рады вот и тянут
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:30

  Faceless написав:
  freeze написав:Напомним, что инаугурация Порошенко в 2014 году состоялась на 13 день после выборов.
Сейчас ЦИК и Парубий пытаются включить все тормоза, чтобы оттянуть инаугурацию.

Возможно связано с тем, что не хотят допустить досрочный роспуск рады

Нужно было еще и выборы президента отложить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:34

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:
  freeze написав:Напомним, что инаугурация Порошенко в 2014 году состоялась на 13 день после выборов.
Сейчас ЦИК и Парубий пытаются включить все тормоза, чтобы оттянуть инаугурацию.

Возможно связано с тем, что не хотят допустить досрочный роспуск рады


Раду можно распустить еще до 13 июня.
Полномочия Рады юридически заканчиваются в день принятия присяги новой радой. У нас существует принцип непрерывности власти.
Так же как полномочия Порошенко заканчиваются в день инаугурации нового президента, а не в день второго тура.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:35

  4e4ensxe написав:
  Faceless написав:
  freeze написав:Напомним, что инаугурация Порошенко в 2014 году состоялась на 13 день после выборов.
Сейчас ЦИК и Парубий пытаются включить все тормоза, чтобы оттянуть инаугурацию.

Возможно связано с тем, что не хотят допустить досрочный роспуск рады

та это и ежу понятно что боятся роспуска рады вот и тянут

Це є нормально для будь-якої і демократичної і авторитарної країни.
andrijk777
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