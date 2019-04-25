Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Владимир Зеленский, конечно — шут гороховый. Извините за мой эзопов, когда правящие заняты грабежом и дележом, то мудрецом становится дурак. Тиль Уленшпигель, Станчик, Иванушка-Дурачок, Швейк и Владимир наш Зеленский.
Глас народа, как известно — глас Божий, потому выбор Зеленского хоть и не сознателен, но не случаен.
Так уж случилось, Украина не эффективна ни политически, ни экономически. Элиты и общество существуют изолировано друг от друга, а за годы независимости было две попытки общества взять власть, обе провальные из-за организационной слабости.
Зеленский на этих президентских выборах стал объединяющей фигурой для народа, которому разонравился политический цирк и он сам вышел на арену в лице Дурака. Ловко собезьянничал наш народ, что тут ещё скажешь.
Возвращаясь к Петру Порошенко, он ещё не исчерпал в политике весь свой потенциал. По одной простой причине ему подойдёт образ, по силе не уступающий шуту Зеленского — это образ политического небожителя, который пережил падение и предательство команды, раскаялся и спустился с поднебесных дач Кончи-Заспы, и возглавил народ в борьбе против стоглавой гидры договорняков и схем, вместе с молодой командой новыми верными рыцарями.
Никаких аналогий с Ющенко, Порошенко просто сильнее, но это очень призрачный вариант. Можно сказать, мифический.
В сухом остатке, у нас союз крупного капитала и народа против существующей политики, единственный крупный относительно независимый политик и новая социальная сила, которая постепенно сознаёт себя, присматривается к власти, но ещё не заявляет о своих политических амбициях.
В интересное время живём, господа, в интересное время."
freeze написав:Напомним, что инаугурация Порошенко в 2014 году состоялась на 13 день после выборов. Сейчас ЦИК и Парубий пытаются включить все тормоза, чтобы оттянуть инаугурацию.
Возможно связано с тем, что не хотят допустить досрочный роспуск рады
Раду можно распустить еще до 13 июня. Полномочия Рады юридически заканчиваются в день принятия присяги новой радой. У нас существует принцип непрерывности власти. Так же как полномочия Порошенко заканчиваются в день инаугурации нового президента, а не в день второго тура.
Самый крайний день, на который можно назначить инаугурацию Зеленского - 3 июня. Соответственно, до 13-го время будет. Правда, я скептически оцениваю шансы на роспуск этой ВР
Frant написав:"Владимир Зеленский, конечно — шут гороховый. Извините за мой эзопов, когда правящие заняты грабежом и дележом, то мудрецом становится дурак. Тиль Уленшпигель, Станчик, Иванушка-Дурачок, Швейк и Владимир наш Зеленский.
Глас народа, как известно — глас Божий, потому выбор Зеленского хоть и не сознателен, но не случаен.
Так уж случилось, Украина не эффективна ни политически, ни экономически. Элиты и общество существуют изолировано друг от друга, а за годы независимости было две попытки общества взять власть, обе провальные из-за организационной слабости.
Зеленский на этих президентских выборах стал объединяющей фигурой для народа, которому разонравился политический цирк и он сам вышел на арену в лице Дурака. Ловко собезьянничал наш народ, что тут ещё скажешь.
Возвращаясь к Петру Порошенко, он ещё не исчерпал в политике весь свой потенциал. По одной простой причине ему подойдёт образ, по силе не уступающий шуту Зеленского — это образ политического небожителя, который пережил падение и предательство команды, раскаялся и спустился с поднебесных дач Кончи-Заспы, и возглавил народ в борьбе против стоглавой гидры договорняков и схем, вместе с молодой командой новыми верными рыцарями.
Никаких аналогий с Ющенко, Порошенко просто сильнее, но это очень призрачный вариант. Можно сказать, мифический.
В сухом остатке, у нас союз крупного капитала и народа против существующей политики, единственный крупный относительно независимый политик и новая социальная сила, которая постепенно сознаёт себя, присматривается к власти, но ещё не заявляет о своих политических амбициях.
В интересное время живём, господа, в интересное время."
Верховная Рада перенесла на три года введение в действие административной ответственности за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий на пленарном заседании.
“Коллеги, мы на три года перенесли введение в действие административной ответственности за нарушение закона (закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного – ред.)”, – отметил Княжицкий.
Отнюдь. Начинается борьба за те 25%, которые отдали свои голоса за Порошенко во 2-м туре. Кого представляет нынешний состав ВР - именно их. Там лишь 15-20% депутатов, кому могут симпатизировать голосовавшие за Зеленского.
Так что не самоубийцы, а цепляющиеся за последний шанс политические трупы
zРадио написав: Отнюдь. Начинается борьба за те 25%, которые отдали свои голоса за Порошенко во 2-м туре. Кого представляет нынешний состав ВР - именно их. Там лишь 15-20% депутатов, кому могут симпатизировать голосовавшие за Зеленского.
Так что не самоубийцы, а цепляющиеся за последний шанс политические трупы
за Слугу народа буде 75% у ВРУ? решту подiлять "інші партії" ??
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав: Отнюдь. Начинается борьба за те 25%, которые отдали свои голоса за Порошенко во 2-м туре. Кого представляет нынешний состав ВР - именно их. Там лишь 15-20% депутатов, кому могут симпатизировать голосовавшие за Зеленского.
Так что не самоубийцы, а цепляющиеся за последний шанс политические трупы
за Слугу народа буде 75% у ВРУ? решту подiлять "інші партії" ??
Разумеется, нет. Нынешнее конституционное большинство (чуть менее 70%), "хором" голосовавшее законопроекты Порошенко, будет претендовать в новом Парламенте на 25-30% (5%, возможно, добавится от успеющих разочароваться в голосе за Зеленского).
В новой ВР мы увидим если не много новых лиц, то много новых проектов. БОльшая часть нынешних партий и блоков уже мертвы для избирателя
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 26 кві, 2019 16:08, всього редагувалось 1 раз.
.. от справді, для кого це? - віра... - так багато є не віруючих!..... а хто вірить, того пускають у будь-яку церкву(поодинокі суперечні випадки - не рахую) ... у місті Лева я можу зайти в будь-яку церкву/костел і ніхто мене не вижене!
- мова... - так спілкуйся на будь-якій мові - ніхто вам "по голові не дасть", ніхто ж не "щемить"! - он, навіть, у такому ГАЛИЦЬКОМУ місті Лева, на кожнім кроці чути російську.... і нічо - нікого за це не" розпинають"!
- безвіз... - так і раніше можна було їздити, просто заплативши за візу(але хто мав/має на поїздку за кордон, то й на візу знайде! )
- А ХІБА ЦЕ ПОТРІБНО ПЕРЕСІЧНИМ?!
....влада нас питала: "... люди, що вам потрібно???"(а Зе, якраз і питав це! )
- а пересічним якраз важливішші наступні речі: 1) - це найголовніше: припинення/а краще ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ!!! 2) - ціни на харчі! 3) - ціни на комуналь! 4) - ціни на ліки! ...і всі ті ціни мають бути адекватними відносно зарплат/пенсій!
.... а от вже після цього, можна тоді братись за мову/віру/безвіз....
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color] ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
rjkz написав:Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Это фейк.
rjkz написав:Джавелины запрещено использовать кроме случая полномасштабной и неприкрытой агрессии со стороны рп. А до этого - это просто дорогой учебный инвентарь.
Это просто глупость. Расскажите Ыну, что его ЯО (которое даже никто не видел) это простой инвентарь. От самого факта передачи Джавелинов все роСС СМИ тряслись оочень долго. Почему? Ведь это просто дорогой учебный инвентарь
Может, Вы и правы, но приведите хоть один пример их использования. Если бы такое было, наши СМИ должны были бы кричать об этом на всех перекрестках.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.