Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:36

"Владимир Зеленский, конечно — шут гороховый. Извините за мой эзопов, когда правящие заняты грабежом и дележом, то мудрецом становится дурак. Тиль Уленшпигель, Станчик, Иванушка-Дурачок, Швейк и Владимир наш Зеленский.Глас народа, как известно — глас Божий, потому выбор Зеленского хоть и не сознателен, но не случаен.Так уж случилось, Украина не эффективна ни политически, ни экономически. Элиты и общество существуют изолировано друг от друга, а за годы независимости было две попытки общества взять власть, обе провальные из-за организационной слабости.Зеленский на этих президентских выборах стал объединяющей фигурой для народа, которому разонравился политический цирк и он сам вышел на арену в лице Дурака. Ловко собезьянничал наш народ, что тут ещё скажешь.Возвращаясь к Петру Порошенко, он ещё не исчерпал в политике весь свой потенциал. По одной простой причине ему подойдёт образ, по силе не уступающий шуту Зеленского — это образ политического небожителя, который пережил падение и предательство команды, раскаялся и спустился с поднебесных дач Кончи-Заспы, и возглавил народ в борьбе против стоглавой гидры договорняков и схем, вместе с молодой командой новыми верными рыцарями.Никаких аналогий с Ющенко, Порошенко просто сильнее, но это очень призрачный вариант. Можно сказать, мифический.В сухом остатке, у нас союз крупного капитала и народа против существующей политики, единственный крупный относительно независимый политик и новая социальная сила, которая постепенно сознаёт себя, присматривается к власти, но ещё не заявляет о своих политических амбициях.В интересное время живём, господа, в интересное время."