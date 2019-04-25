Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Это фейк.
Frant написав:
Баблонавт написав:Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно. В правильной упаковке. Первый ролик я видел день-в-день, тогда они ещё не знали, что им досталось.
А Ви знаєте, як повинна виглядіти "правильна" упаковка американської техніки? Ви проходили навчання в американських учбових центрах? Знаєте їхні стандарти і абревіатуру?
Менше читайте і дивіться російську фейкову пропаганду. Інакше "розіпнуті немовлята", "згвалтовані пенсіонерки" і "гігантський укро-винищувач" - не дадуть Вам спати ночами)))
Конечно фейк, да еще и с российских ресурсов! А вот и главный фейкометчик-россиянин:
Юрий Бирюков 20 февраля 2015 г. ... Смотрю вот сюжет по ГавНьюс из Дебальцево. Горы ящиков со снарядами, техника. Ящики с AN/TPQ. Кого расстрелять за ЭТО, б***? Начальника? Генерала? Или какого-то ротного 55 бригады, получавшего эту технику в декабре и не удосужившегося ее, НУ ХОТЯ БЫ!!!, взорвать?! ...
Порохоботы постепенно исчезают. Наш форумный юродивый берёт на себя всё большую инициативу.
А модераторы... Понимаю, что Вы загружены. Но если цель всё-таки не просто собрать сюда весь срач с форума, а иметь интересную ветку, позвольте вам посоветовать меньше чистить посты. Удалять в основном за хамство и оскорбления и по минимуму за явно антиукраинские посты. К таким не стоит относить, к примеру, посты в защиту русского языка, осуждение националистических крайностей и критику нашего сверхинтеллектуального парламента.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.