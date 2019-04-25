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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2712271327142715

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 79
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
18%
14
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
27
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
6
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
38%
30
Інший варіант
3%
2
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:19

Re: Політичні дискусії

Frant написав:"Нові обличчя" - будуть робити те ж саме, що й "старі".


Смотрю все провидцы здесь такие бедные, удивительно, должны быть минимум долларовыми миллионерами с такими талантами.
Видимо из за того, что талант провидца у них липовый.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:29

  freeze написав:
Frant написав:"Нові обличчя" - будуть робити те ж саме, що й "старі".


Смотрю все провидцы здесь такие бедные, удивительно, должны быть минимум долларовыми миллионерами с такими талантами.
Видимо из за того, что талант провидца у них липовый.

Взагалі-то Зеленський своїм виборцям взагалі нічого не обіцяв.
Розумієте, що таке "нічого"??? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:34

  andrijk777 написав:
  4e4ensxe написав:
  Faceless написав:.......
Возможно связано с тем, что не хотят допустить досрочный роспуск рады

та это и ежу понятно что боятся роспуска рады вот и тянут

Це є нормально для будь-якої і демократичної і авторитарної країни.

Бл-и-и-н! У порохоботов уже последние шарики за ролики заезжают!
Так "демократичної" чи "авторитарної"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:44

  Подолянин написав:
rjkz написав:Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Это фейк.

  Frant написав:
  Баблонавт написав:Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно. В правильной упаковке.
Первый ролик я видел день-в-день, тогда они ещё не знали, что им досталось.


А Ви знаєте, як повинна виглядіти "правильна" упаковка американської техніки?
Ви проходили навчання в американських учбових центрах? Знаєте їхні стандарти і абревіатуру?

Менше читайте і дивіться російську фейкову пропаганду.
Інакше "розіпнуті немовлята", "згвалтовані пенсіонерки" і "гігантський укро-винищувач" - не дадуть Вам спати ночами)))


Конечно фейк, да еще и с российских ресурсов!
А вот и главный фейкометчик-россиянин:
Юрий Бирюков
20 февраля 2015 г.
...
Смотрю вот сюжет по ГавНьюс из Дебальцево. Горы ящиков со снарядами, техника. Ящики с AN/TPQ. Кого расстрелять за ЭТО, б***? Начальника? Генерала? Или какого-то ротного 55 бригады, получавшего эту технику в декабре и не удосужившегося ее, НУ ХОТЯ БЫ!!!, взорвать?!
...

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/ ... 0133770798

Хотя нет, не просто россиянин, а хорошо законспирированный российский агент "под прикрытием":
Работа:

Міністерство оборони України
Радник Міністра оборони України · С 14 октября 2014 г. по настоящее время

Адміністрація Президента України
радник Президента України · С 13 августа 2014 г. по настоящее время · Kyiv, Ukraine

https://www.facebook.com/yuri.biriukov? ... P4&fref=nf
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:50

Порохоботы постепенно исчезают.
Наш форумный юродивый берёт на себя всё большую инициативу.

А модераторы...
Понимаю, что Вы загружены.
Но если цель всё-таки не просто собрать сюда весь срач с форума, а иметь интересную ветку, позвольте вам посоветовать меньше чистить посты. Удалять в основном за хамство и оскорбления и по минимуму за явно антиукраинские посты.
К таким не стоит относить, к примеру, посты в защиту русского языка, осуждение националистических крайностей и критику нашего сверхинтеллектуального парламента.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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