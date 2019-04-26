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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 271727182719272027212722>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 81
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
16
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
27
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
6
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
30
Інший варіант
2%
2
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:25

а як борг США, PIGS?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:25

...так, "...ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів

  flyman написав:так де команда Зе?
75% за Зе!
чому 75% за Зе не зупиняе щурiв, що покидають корабель

... що, хтось має якісь повноваження?
- а от деякі представники старої влади, могли б в такій спосіб підлизатись, щоб потім з-під їхніх ніг, нова влада не вибивала б стілець... :mrgreen:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:25

  flyman написав:Зе прямо як месiя прийшов в зруйнований Рим пicля варвара По

Вы, наверно, когда слышите, что в трамвае кто-то пукнул, тут же рвете на себе волосы и орете на весь салон "О горе нам, извержение Везувия началось!"
Иначе, к чему бы такая тяга к гиперболе?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:27

  flyman написав:а як борг США, PIGS?

То есть, если кто-то нагадил на ступеньках Кабмина, это повод отбомбиться там же? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:28

та ще Зе не отримав булаву, а пiшов злив на папiредикiв, власну немiчнiсть та некомпетентнiсть: ой, якось невдобно получилось.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:31

  flyman написав:та ще Зе не отримав булаву, а пiшов злив на папiредикiв, власну немiчнiсть та некомпетентнiсть: ой, якось невдобно получилось.

пруф в студия, а то непонятно о чем речь.
Пока ЗЕ еще не за что критиковать. Слова - это пыль(доказано ПО).
Посмотрим на дела
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:31

пукають та сруть порохоботи... а зефiли випускають метеликiв ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:33

  flyman написав:в якому станi отримав державу По i яке отримуе Зе?

Потерпите немного и всё узнаете. Надеюсь, у вас память не как у аквариумной рыбки?
Вспомните, как в конце президенства Януковича, у нас все было отлично - и ЗВР, и по заимствованиям, а пришел новый Президент и оказалось, что всё в анусе.
Вот станет Зеленский Президентом и всё раскроется - и сколько ЗВР осталось, и сколько кредитов набрали "попередники", и состояние армии, и как живут украинцы...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:36

цiкаво, при "доброму" Зе скiльки купить квартир Долярчик?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:37

"судіть людей не по словах, а по їх вчинках!" ©®™

  antey1969 написав:
  flyman написав:та ще Зе не отримав булаву, а пiшов злив на папiредикiв, власну немiчнiсть та некомпетентнiсть: ой, якось невдобно получилось.

пруф в студия, а то непонятно о чем речь.
Пока ЗЕ еще не за что критиковать. Слова - это пыль(доказано ПО).
Посмотрим на дела

... золоті слова!!!
- треба їх прибити на вході цього форуму :D
.... ну і можна ще мій допис додати....
  Долярчик написав:.. от справді, для кого це?
- віра... - так багато є не віруючих!..... а хто вірить, того пускають у будь-яку церкву(поодинокі суперечні випадки - не рахую)
... у місті Лева я можу зайти в будь-яку церкву/костел і ніхто мене не вижене!

- мова... - так спілкуйся на будь-якій мові - ніхто вам "по голові не дасть", ніхто ж не "щемить"! - он, навіть, у такому ГАЛИЦЬКОМУ місті Лева, на кожнім кроці чути російську.... і нічо - нікого за це не" розпинають"!

- безвіз... - так і раніше можна було їздити, просто заплативши за візу(але хто мав/має на поїздку за кордон, то й на візу знайде! )

- А ХІБА ЦЕ ПОТРІБНО ПЕРЕСІЧНИМ?!

....влада нас питала: "... люди, що вам потрібно???"(а Зе, якраз і питав це! )

- а пересічним якраз важливішші наступні речі:
1) - це найголовніше: припинення/а краще ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ!!!
2) - ціни на харчі!
3) - ціни на комуналь!
4) - ціни на ліки!
...і всі ті ціни мають бути адекватними відносно зарплат/пенсій!

.... а от вже після цього, можна тоді братись за мову/віру/безвіз....
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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