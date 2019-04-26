Долярчик написав:

.. от справді, для кого це?- віра... - так багато є не віруючих!..... а хто вірить, того пускають у будь-яку церкву(поодинокі суперечні випадки - не рахую)... у місті Лева я можу зайти в будь-яку церкву/костел і ніхто мене не вижене!- мова... - так спілкуйся на будь-якій мові - ніхто вам "по голові не дасть", ніхто ж не "щемить"! - он, навіть, у такому ГАЛИЦЬКОМУ місті Лева, на кожнім кроці чути російську.... і нічо - нікого за це не" розпинають"!- безвіз... - так і раніше можна було їздити, просто заплативши за візу(але хто мав/має на поїздку за кордон, то й на візу знайде! )- А ХІБА ЦЕ ПОТРІБНО ПЕРЕСІЧНИМ?!....влада нас питала: "... люди, що вам потрібно???"(а Зе, якраз і питав це! )- а пересічним якраз важливішші наступні речі:1) - це найголовніше: припинення/а краще ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ!!!2) - ціни на харчі!3) - ціни на комуналь!4) - ціни на ліки!...і всі ті ціни мають бути адекватними відносно зарплат/пенсій!.... а от вже після цього, можна тоді братись за мову/віру/безвіз....