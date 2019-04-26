Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:51

Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все

Вам забацає.



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мене не покидае чувство подвоха...

напр. Зе вдрух скаже: "Сорян, мужикi, я пашутiл"

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.