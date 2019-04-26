-Моня,ну шо там?
-Наши выигрывают.
-Наши это кто?
-Скоро узнаем.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:38
Re: Політичні дискусії
-Моня,ну шо там?
-Наши выигрывают.
-Наши это кто?
-Скоро узнаем.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:47
Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все Вам забацає.
Правда ніц з того не залежить від нього чи тільки від нього і вже регенти про це прямо кажуть, але ви ще трошки повіруйте.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:48
... за крок до перевороту думок ©
.... ну дивись:
- на цю квартиру, де зараз роблю ремонт, почав збирати ще при янику (від початку скирди до купівлі котловану 7р., але рахуючи на момент, то ще +1,5р = 8,5р. на сьогоднішній день)
- а от при Зе, то в мене ВЖЕ є думки брати квартиру у найбоижчих 3р.!
- і то може, навіть, таке бути, що вже наступного року(може) візьму іпотеку на котлован!
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:51
Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все
Вам забацає.
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мене не покидае чувство подвоха...
напр. Зе вдрух скаже: "Сорян, мужикi, я пашутiл"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:51
або 'я устал, я ухожу'
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:55
Re: Політичні дискусії
зелёный яйцеголовый засрал ветку
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:00
Долярчик, яка iпотека?
та й РН на межi ступора, набудували навiсу на 5 рокiв на перед, аби купували..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:12
... скільки часу чути про той "пузирь/навєс"?
(все рівно гривня знецінюється....... завжди! )
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:16
в тебе щось або гривня, або бетон, без варiантiв...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:17
Re: Політичні дискусії
... і чому це мене ЗОВСІМ не зачіпає
- а от ДУЖЕ дратувало "пів ляма за тиждень на Мальдівах" і плювати йому було, що війна і хлопці в окопах гинуть!
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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