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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27182719272027212722>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 81
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
16
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
27
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
6
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
30
Інший варіант
2%
2
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:38

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Потерпите немного и всё узнаете

-Моня,ну шо там?
-Наши выигрывают.
-Наши это кто?
-Скоро узнаем.

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:47

  Долярчик написав:1) - це найголовніше: припинення/а краще ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ!!!
2) - ціни на харчі!
3) - ціни на комуналь!
4) - ціни на ліки!


Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все Вам забацає.
Правда ніц з того не залежить від нього чи тільки від нього і вже регенти про це прямо кажуть, але ви ще трошки повіруйте.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:48

... за крок до перевороту думок ©

  flyman написав:цiкаво, при "доброму" Зе скiльки купить квартир Долярчик?

.... ну дивись:
- на цю квартиру, де зараз роблю ремонт, почав збирати ще при янику :mrgreen: (від початку скирди до купівлі котловану 7р., але рахуючи на момент, то ще +1,5р = 8,5р. на сьогоднішній день)
- а от при Зе, то в мене ВЖЕ є думки брати квартиру у найбоижчих 3р.!
- і то може, навіть, таке бути, що вже наступного року(може) візьму іпотеку на котлован! :shock:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:51

Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все
Вам забацає.

###
мене не покидае чувство подвоха...
напр. Зе вдрух скаже: "Сорян, мужикi, я пашутiл"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:51

або 'я устал, я ухожу'
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:55

Re: Політичні дискусії

зелёный яйцеголовый засрал ветку
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:00

Долярчик, яка iпотека?
та й РН на межi ступора, набудували навiсу на 5 рокiв на перед, аби купували..
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:12

  flyman написав:Долярчик, яка iпотека?
та й РН на межi ступора, набудували навiсу на 5 рокiв на перед, аби купували..

... скільки часу чути про той "пузирь/навєс"?
(все рівно гривня знецінюється....... завжди! )
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:16

в тебе щось або гривня, або бетон, без варiантiв...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:17

Re: Політичні дискусії

  Ой+ написав:Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все Вам забацає.

... і чому це мене ЗОВСІМ не зачіпає :lol:
- а от ДУЖЕ дратувало "пів ляма за тиждень на Мальдівах" і плювати йому було, що війна і хлопці в окопах гинуть!
:twisted:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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