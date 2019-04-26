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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2719272027212722>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 81
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
16
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
27
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
6
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
30
Інший варіант
2%
2
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:21

  flyman написав:в тебе щось або гривня, або бетон, без варiантiв...

... дУляр/гривнедепо/бетон.... - більше ніц не признаю! :mrgreen:
.....ага, ну і ще "чахлий" бізнес, закутавши в білу простинь, тягну на цвинтар.... :mrgreen:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:23

  flyman написав:або 'я устал, я ухожу'

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:24

Долярчик Тому що ейфорія ще на поверхні.
Подивимось за рік. По тим же соц.опитуванням +80% виборців Зе чекають максимум за рік "покращень".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:28

"побачимо! - сказав сліпий..." ©®™

  Ой+ написав:Долярчик Тому що ейфорія ще на поверхні.
Подивимось за рік. По тим же соц.опитуванням +80% виборців Зе чекають максимум за рік "покращень".

- саме так!... і я даю Зе 1р.
(...а далі, будемо бачити: або буду ним пишатись, або...... буду Зе поливати ЗЕленкою) :mrgreen: :lol: :D
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:42

  Долярчик написав:
  Ой+ написав:Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все Вам забацає.

... і чому це мене ЗОВСІМ не зачіпає :lol:
- а от ДУЖЕ дратувало "пів ляма за тиждень на Мальдівах" і плювати йому було, що війна і хлопці в окопах гинуть!


Ну а зараз ніякої війни нема, ніхто не гине, можна і відпочивати...

Тим більше, коли віллу в Італії продав і всі гроші на армію перевів.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:42

Re: Політичні дискусії

точка зрения http://meirbruk.net/ru/component/conten ... nXVpgDL9oM
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:53

  Sommer написав:
  Долярчик написав:
  Ой+ написав:Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все Вам забацає.

... і чому це мене ЗОВСІМ не зачіпає :lol:
- а от ДУЖЕ дратувало "пів ляма за тиждень на Мальдівах" і плювати йому було, що війна і хлопці в окопах гинуть!


Ну а зараз ніякої війни нема, ніхто не гине, можна і відпочивати...

Тим більше, коли віллу в Італії продав і всі гроші на армію перевів.

... але то любить наш народ "пісюнами мірятись" :mrgreen:
- що ви порівнюєте "того" з пальцем :mrgreen:

- Зе чесно заробив свої статки! - на відміну від державного крадія пєці-інкогніто :mrgreen:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:02

Re: Політичні дискусії

flyman написав:так де команда Зе?
75% за Зе!
чому 75% за Зе не зупиняе щурiв, що покидають корабель


Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе.
Вы вообще в здравом сознании?
В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:02

... думай-те! ;)

  Мизантрóп написав:точка зрения http://meirbruk.net/ru/component/conten ... nXVpgDL9oM

... тут і не гріх цитату з-відти притягнути:
А теперь посмотрим на ситуацию дальше.
Многие понимают, что Президент не обязан сам придумывать решения для всех ситуаций. Он берет советников.
Судя по описанию ситуации, многие из реформаторов, которые пытались реализовать свои идеи при Порошенко, но разочаровавшись ушли - теперь становятся командой Зеленского.
Абромавичус и Данилюк - хорошие примеры.



И ещё - интересные мысли вслух.
Зеленский - КВНщик.
В КВН - были не только веселые, но и находчивые.
Задания КВН на которые надо было придумать решение прямо в зале, это великолепный тренажёр находчивости, которая так нужна Украине для того чтобы найти новые пути развития.

Далее Зеленский - талантливый и успешный бизнесмен.
При чем Порошенко - конфетозаводчик, Трамп - строитель - это бизнесмены старой «закалки», old school.

В медиа сфере в которой находится Зеленский строить бизнес сейчас гораздо тяжелее.
Учитывайте, что медиа-бизнес находится под прессингом нескольких усложняющих факторов.
С одной стороны, бесплатный Интернет. С другой стороны, пираты, ворующие контент. В этих условиях продавать свой продукт гораздо сложнее, чем конфеты (как у Порошенко) или дома (как у Трампа).

Более того - 95 квартал не сразу нашёл правильные бизнес-модели. Сначала они работали под КВНщиком Масляковым, который забирал основную прибыль.
И только перебравшись в Киев и после многих проб и ошибок они выстроили работающую схему.
Более того, им пришлось перестраивать бизнес после потери Российского рынка после 2014 года. Эти вызовы, которые преодолела команда Зеленского - это ценнейший опыт, который поможет ему искать решения в масштабе страны.
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:04

Re: Політичні дискусії

flyman написав:Зе прямо як месiя прийшов в зруйнований Рим пicля варвара По
Откуда у вас столько бычьей ненависти к Зе, вы еще ни одного дня не жили при его президентстве и уже дышите злобой?
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