Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:24

Долярчик Тому що ейфорія ще на поверхні.

Подивимось за рік. По тим же соц.опитуванням +80% виборців Зе чекають максимум за рік "покращень".

Не так добре з грошима, як погано без них.