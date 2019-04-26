... дУляр/гривнедепо/бетон.... - більше ніц не признаю!
.....ага, ну і ще "чахлий" бізнес, закутавши в білу простинь, тягну на цвинтар....
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:21
... дУляр/гривнедепо/бетон.... - більше ніц не признаю!
.....ага, ну і ще "чахлий" бізнес, закутавши в білу простинь, тягну на цвинтар....
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:23
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:24
Долярчик Тому що ейфорія ще на поверхні.
Подивимось за рік. По тим же соц.опитуванням +80% виборців Зе чекають максимум за рік "покращень".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:28
"побачимо! - сказав сліпий..." ©®™
- саме так!... і я даю Зе 1р.
(...а далі, будемо бачити: або буду ним пишатись, або...... буду Зе поливати ЗЕленкою)
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:42
Ну а зараз ніякої війни нема, ніхто не гине, можна і відпочивати...
Тим більше, коли віллу в Італії продав і всі гроші на армію перевів.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:42
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:53
... але то любить наш народ "пісюнами мірятись"
- що ви порівнюєте "того" з пальцем
- Зе чесно заробив свої статки! - на відміну від державного крадія пєці-інкогніто
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:02
Re: Політичні дискусії
Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе.
Вы вообще в здравом сознании?
В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:02
... думай-те! ;)
... тут і не гріх цитату з-відти притягнути:
А теперь посмотрим на ситуацию дальше.
Многие понимают, что Президент не обязан сам придумывать решения для всех ситуаций. Он берет советников.
Судя по описанию ситуации, многие из реформаторов, которые пытались реализовать свои идеи при Порошенко, но разочаровавшись ушли - теперь становятся командой Зеленского.
Абромавичус и Данилюк - хорошие примеры.
И ещё - интересные мысли вслух.
Зеленский - КВНщик.
В КВН - были не только веселые, но и находчивые.
Задания КВН на которые надо было придумать решение прямо в зале, это великолепный тренажёр находчивости, которая так нужна Украине для того чтобы найти новые пути развития.
Далее Зеленский - талантливый и успешный бизнесмен.
При чем Порошенко - конфетозаводчик, Трамп - строитель - это бизнесмены старой «закалки», old school.
В медиа сфере в которой находится Зеленский строить бизнес сейчас гораздо тяжелее.
Учитывайте, что медиа-бизнес находится под прессингом нескольких усложняющих факторов.
С одной стороны, бесплатный Интернет. С другой стороны, пираты, ворующие контент. В этих условиях продавать свой продукт гораздо сложнее, чем конфеты (как у Порошенко) или дома (как у Трампа).
Более того - 95 квартал не сразу нашёл правильные бизнес-модели. Сначала они работали под КВНщиком Масляковым, который забирал основную прибыль.
И только перебравшись в Киев и после многих проб и ошибок они выстроили работающую схему.
Более того, им пришлось перестраивать бизнес после потери Российского рынка после 2014 года. Эти вызовы, которые преодолела команда Зеленского - это ценнейший опыт, который поможет ему искать решения в масштабе страны.
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:04
Re: Політичні дискусії
Откуда у вас столько бычьей ненависти к Зе, вы еще ни одного дня не жили при его президентстве и уже дышите злобой?
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