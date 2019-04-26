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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2719272027212722

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 81
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
16
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
27
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
6
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
30
Інший варіант
2%
2
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:07

  Sommer написав:
  Долярчик написав:
  Ой+ написав:Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все Вам забацає.

... і чому це мене ЗОВСІМ не зачіпає :lol:
- а от ДУЖЕ дратувало "пів ляма за тиждень на Мальдівах" і плювати йому було, що війна і хлопці в окопах гинуть!


Ну а зараз ніякої війни нема, ніхто не гине, можна і відпочивати...

Тим більше, коли віллу в Італії продав і всі гроші на армію перевів.

а что за двойные стандарты? т.е говорить про По на Мальдивах--моветон, пока По там с концертами гастролировал и анализы сдавал войны разве не было? или По "бунгало" в Испании продал и деньги на армию пожертвовал?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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