Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:22

я не за По, нi за Зе, але й ненавистi не тре шити не до одного, нi до другого, в борщ не несрали менi вони...

а нездорова ейфорiя дратуе, як тотальне обсiрання папiредника ...так що без фантазiй на счьот моеi учоткi

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.