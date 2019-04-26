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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27202721272227232724>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 85
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
17
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
28
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
31
Інший варіант
2%
2
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:07

  Sommer написав:
  Долярчик написав:
  Ой+ написав:Скоро приїде загорілий і відпочивший Зе і все Вам забацає.

... і чому це мене ЗОВСІМ не зачіпає :lol:
- а от ДУЖЕ дратувало "пів ляма за тиждень на Мальдівах" і плювати йому було, що війна і хлопці в окопах гинуть!


Ну а зараз ніякої війни нема, ніхто не гине, можна і відпочивати...

Тим більше, коли віллу в Італії продав і всі гроші на армію перевів.

а что за двойные стандарты? т.е говорить про По на Мальдивах--моветон, пока По там с концертами гастролировал и анализы сдавал войны разве не было? или По "бунгало" в Испании продал и деньги на армию пожертвовал?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:14

ну і як тут не повіриш, дивлячись у його ЧЕСНІ ЗЕлені очі;)

"...українці, все буде добре"©®™Зе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:22

я не за По, нi за Зе, але й ненавистi не тре шити не до одного, нi до другого, в борщ не несрали менi вони...
а нездорова ейфорiя дратуе, як тотальне обсiрання папiредника ...так що без фантазiй на счьот моеi учоткi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:29

  zРадио написав:
  flyman написав:я знав, що буде про структуру....
набудували говна, а тепер його не позбутися ... боти розказуть що "во благо"


Да откажись уже, не мучайся. Выключи компьютер, свет и воду у себя в квартире. Да и с хруща своего в принципе съедь.

PS: учетка flyman после завершения выборов обслуживается другим человеком - очевидно по резкой смене риторики и стиля письма

Верно заметили, риторика абсолютно другая, может дело в маски-шоу? Теперь решили "усилить" процесс через менее мотивированных?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:40

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Ги-ги-ги :D :D :mrgreen:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:46

  baran написав:
  Sommer написав:Ну а зараз ніякої війни нема, ніхто не гине, можна і відпочивати...

Тим більше, коли віллу в Італії продав і всі гроші на армію перевів.

а что за двойные стандарты? т.е говорить про По на Мальдивах--моветон, пока По там с концертами гастролировал и анализы сдавал войны разве не было? или По "бунгало" в Испании продал и деньги на армию пожертвовал?


А, раз По отдыхал на Мальдивах, то и Зе можно.
Быстренько же вы признали, что Зе аналогичный... богач, да еще и смирились с этим.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:50

  Вкладчик1234 написав:
  Frant написав:
  Вкладчик1234 написав:Пока Вы тут обсуждали "закон про мову", Ахметов прибарахлился ещё на 2 облэнерго.
И протолкнул фактический запрет на частные солнечные электростанции (чтоб не конкурировали с его)
А повинен був купити Порошенко купити обленерго?)))
І взагалі, чому шоколадник не заборонив конкурентам продукувати цукерки і шоколад???
А міг би)))) :mrgreen:
Ну можно было ещё Бабакову продать, или Кононенко. Чтоб Ахметов не монополизировал энергетику

У россиян - пусть хоть черт с рогами скупает.
После ЗАлКа, ХТЗ и нескольких НПЗ они должны быть изгнаны из Украины любыми методами.
Потом разберемся.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:50

.... приходьте всі! - і прихопіть з собою з аптечки зеленку)

  Patrick написав:Зображення

Ги-ги-ги ::mrgreen:

... оооо, то ж буде в "обливаний понеділок"! - от є нагода облити його...... ЗЕленкою! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:56

Re: Політичні дискусії

  Sommer написав:А, раз По отдыхал на Мальдивах, то и Зе можно.
Быстренько же вы признали, что Зе аналогичный... богач, да еще и смирились с этим.

Что значит можно? Законом вроде не воспрещается, а лично мне пофигу где кто отдыхает
Это вы вроде как осуждаете
Говорить о какой-то аналогии вообще ещё преждевременно))
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:57

  baran написав:
  Sommer написав:А, раз По отдыхал на Мальдивах, то и Зе можно.
Быстренько же вы признали, что Зе аналогичный... богач, да еще и смирились с этим.

Что значит можно? Законом вроде не воспрещается, а лично мне пофигу где кто отдыхает
Это вы вроде как осуждаете
Говорить о какой-то аналогии вообще ещё преждевременно))


...и тут же отдых на Мальдивах стал нормальным явлением, потому что "законом вроде не воспрещается".

Быстро переобуватесь, быстро.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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