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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2721272227232724>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 85
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
17
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
28
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
31
Інший варіант
2%
2
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:00

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:- а пересічним якраз важливішші наступні речі:
1) - це найголовніше: припинення/а краще ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ!!!

Советник Зеленского по безопасности заявил, что зарплата бойца на передовой через пять лет будет €1 тыс. https://gordonua.com/news/politics/sove ... 15159.html
Нічого так, правда? Ще 5 років, зарплат на передовій - мир по ЗЕ замаячив на горизонті, але як мінімум на п"ять років ЗЕ і не думає припиняти війну. Готуйся долярчику, це тобі не порох, від войнушки від чесного ЗЕпрезедентика вже не пропетляєш! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 26 кві, 2019 22:08, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:01

  Долярчик написав:
  Patrick написав:Зображення

Ги-ги-ги ::mrgreen:

... оооо, то ж буде в "обливаний понеділок"! - от є нагода облити його...... ЗЕленкою! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так :roll: . Дякую :mrgreen: Згода!
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:03

Re: Політичні дискусії

  Sommer написав:..и тут же отдых на Мальдивах стал нормальным явлением, потому что "законом вроде не воспрещается".

Быстро переобуватесь, быстро.

где я вообще говорю про нормальность или ненормальность? это у вас что можно было По, теперь осуждаете в Зе. Я лишь указал на двойные стандарты. Без оценки событий
Ну а если оценивать, то Зе как бы ещё не главнокомандующий--тут не о чём говорить. Про По на Мальдивах уже много картин маслом---неинтересно
Востаннє редагувалось baran в П'ят 26 кві, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:06

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:- а пересічним якраз важливішші наступні речі:
1) - це найголовніше: припинення/а краще ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ!!!

Советник Зеленского по безопасности заявил, что зарплата бойца на передовой через пять лет будет €1 тыс. https://gordonua.com/news/politics/sove ... 15159.html
Нічого так, правда? Ще 5 років, зарплат на передовій - мир по ЗЕ замаячив на горизонті, але як мінімум на п"ять років ЗЕ і не думає припиняти війну. Готуйся долярчику, це тобі не порох, від войнушки від чесного Президент вже не пропетляєш! :mrgreen:

... та тобі не зрозуміти(нема чим) :lol: - зарплата на передовій.... а передова, на той час, вже буде біля москви! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:09

  Василь-Рівне написав:...Готуйся долярчику, це тобі не порох, від войнушки від чесного Президент вже не пропетляєш! :mrgreen:

херсоно-донецкие туристы в г.Львов для этого случая имеют белые билеты.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:17

  Мизантрóп написав:точка зрения http://meirbruk.net/ru/component/conten ... nXVpgDL9oM

Спасибо, интересное мнение.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:23

  zРадио написав:В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, и, одновременно, на злобу сегодняшнего дня (языковой закон) предлагаю небольшую фотогалерею в подтверждение "тотальной русификации" УССР (г. Припять Киевской области).
Прошу не исходить на желчь, а принять как исторический факт! Сомнений в том, что фотографии являются своеобразными машинами времени, показывающими нам сегодня в неизменном виде реалии 26-го апреля 1986-го года, быть ни у кого не может!

Если вынести разговоры о "тотальной русификации" за скобки (это вопрос сложный, тут много можно говорить), то можно констатировать, что тогда надписи на украинском языке никого не раздражали и не "действовали на нервы народа" (ЛАД). Почему они действуют на нервы сейчас - интересный вопрос.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:29

  Patrick написав:
  Долярчик написав:
  Patrick написав:Зображення

Ги-ги-ги ::mrgreen:

... оооо, то ж буде в "обливаний понеділок"! - от є нагода облити його...... ЗЕленкою! :mrgreen:

Так :roll: . Дякую :mrgreen: Згода!

... так би мовити: зробимо з По - ЗЕленого президента! :mrgreen:
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!!!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:30

  Starikan написав:
  zРадио написав:В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, и, одновременно, на злобу сегодняшнего дня (языковой закон) предлагаю небольшую фотогалерею в подтверждение "тотальной русификации" УССР (г. Припять Киевской области).
Прошу не исходить на желчь, а принять как исторический факт! Сомнений в том, что фотографии являются своеобразными машинами времени, показывающими нам сегодня в неизменном виде реалии 26-го апреля 1986-го года, быть ни у кого не может!

Если вынести разговоры о "тотальной русификации" за скобки (это вопрос сложный, тут много можно говорить), то можно констатировать, что тогда надписи на украинском языке никого не раздражали и не "действовали на нервы народа" (ЛАД). Почему они действуют на нервы сейчас - интересный вопрос.

Не надписи действуют на нервы, а одиозные законы обратно пропорционального влияния, увеличивающие языковые квоты до размеров абсолютного уменьшения комфортного состояния - уровня гаража и собственной квартиры.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:36

  Долярчик написав:
  Ой+ написав:Долярчик Тому що ейфорія ще на поверхні.
Подивимось за рік. По тим же соц.опитуванням +80% виборців Зе чекають максимум за рік "покращень".

- саме так!... і я даю Зе 1р.
(...а далі, будемо бачити: або буду ним пишатись, або...... буду Зе поливати ЗЕленкою) :mrgreen: :lol: :D

Рік? І що ви будете робити через рік, якщо Зе виявиться "не тим"? поливати ЗЕленкою Це дуже дієво. Зе зразу полишить посаду президента, бо Долярчик його зеленкою полив. :D
Дивитись потрібно ВЖЕ! Тобто до парламентських виборів. І на виборах до ВР сказати своє слово "за" або "проти" Зе.
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