Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Долярчик написав:- а пересічним якраз важливішші наступні речі: 1) - це найголовніше: припинення/а краще ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ!!!
Советник Зеленского по безопасности заявил, что зарплата бойца на передовой через пять лет будет €1 тыс.https://gordonua.com/news/politics/sove ... 15159.html Нічого так, правда? Ще 5 років, зарплат на передовій - мир по ЗЕ замаячив на горизонті, але як мінімум на п"ять років ЗЕ і не думає припиняти війну. Готуйся долярчику, це тобі не порох, від войнушки від чесного ЗЕпрезедентика вже не пропетляєш!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 26 кві, 2019 22:08, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Sommer написав:..и тут же отдых на Мальдивах стал нормальным явлением, потому что "законом вроде не воспрещается".
Быстро переобуватесь, быстро.
где я вообще говорю про нормальность или ненормальность? это у вас что можно было По, теперь осуждаете в Зе. Я лишь указал на двойные стандарты. Без оценки событий Ну а если оценивать, то Зе как бы ещё не главнокомандующий--тут не о чём говорить. Про По на Мальдивах уже много картин маслом---неинтересно
Востаннє редагувалось baran в П'ят 26 кві, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Долярчик написав:- а пересічним якраз важливішші наступні речі: 1) - це найголовніше: припинення/а краще ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ!!!
Советник Зеленского по безопасности заявил, что зарплата бойца на передовой через пять лет будет €1 тыс.https://gordonua.com/news/politics/sove ... 15159.html Нічого так, правда? Ще 5 років, зарплат на передовій - мир по ЗЕ замаячив на горизонті, але як мінімум на п"ять років ЗЕ і не думає припиняти війну. Готуйся долярчику, це тобі не порох, від войнушки від чесного Президент вже не пропетляєш!
... та тобі не зрозуміти(нема чим) - зарплата на передовій.... а передова, на той час, вже буде біля москви!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zРадио написав:В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, и, одновременно, на злобу сегодняшнего дня (языковой закон) предлагаю небольшую фотогалерею в подтверждение "тотальной русификации" УССР (г. Припять Киевской области). Прошу не исходить на желчь, а принять как исторический факт! Сомнений в том, что фотографии являются своеобразными машинами времени, показывающими нам сегодня в неизменном виде реалии 26-го апреля 1986-го года, быть ни у кого не может!
Если вынести разговоры о "тотальной русификации" за скобки (это вопрос сложный, тут много можно говорить), то можно констатировать, что тогда надписи на украинском языке никого не раздражали и не "действовали на нервы народа" (ЛАД). Почему они действуют на нервы сейчас - интересный вопрос.
zРадио написав:В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, и, одновременно, на злобу сегодняшнего дня (языковой закон) предлагаю небольшую фотогалерею в подтверждение "тотальной русификации" УССР (г. Припять Киевской области). Прошу не исходить на желчь, а принять как исторический факт! Сомнений в том, что фотографии являются своеобразными машинами времени, показывающими нам сегодня в неизменном виде реалии 26-го апреля 1986-го года, быть ни у кого не может!
Если вынести разговоры о "тотальной русификации" за скобки (это вопрос сложный, тут много можно говорить), то можно констатировать, что тогда надписи на украинском языке никого не раздражали и не "действовали на нервы народа" (ЛАД). Почему они действуют на нервы сейчас - интересный вопрос.
Не надписи действуют на нервы, а одиозные законы обратно пропорционального влияния, увеличивающие языковые квоты до размеров абсолютного уменьшения комфортного состояния - уровня гаража и собственной квартиры.
Ой+ написав:Долярчик Тому що ейфорія ще на поверхні. Подивимось за рік. По тим же соц.опитуванням +80% виборців Зе чекають максимум за рік "покращень".
- саме так!... і я даю Зе 1р. (...а далі, будемо бачити: або буду ним пишатись, або...... буду Зе поливати ЗЕленкою)
Рік? І що ви будете робити через рік, якщо Зе виявиться "не тим"? поливати ЗЕленкою Це дуже дієво. Зе зразу полишить посаду президента, бо Долярчик його зеленкою полив. Дивитись потрібно ВЖЕ! Тобто до парламентських виборів. І на виборах до ВР сказати своє слово "за" або "проти" Зе.