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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:38
Забавно. И хорошо, что без истерик, зубожиння и свинарчуков.
Только я не вижу, какие свежие идеи (масштаба тех, которые реализует или пытается Трамп) исходят от ЗеКоманды.
Пока что только "за всё хорошее против всего плохого".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Starikan
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:41
Спасибо!
Интересно и, по крайней мере, весело!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:45
Sommer написав: baran написав: Sommer написав:
Ну а зараз ніякої війни нема, ніхто не гине, можна і відпочивати...
Тим більше, коли віллу в Італії продав і всі гроші на армію перевів.
а что за двойные стандарты? т.е говорить про По на Мальдивах--моветон, пока По там с концертами гастролировал и анализы сдавал войны разве не было? или По "бунгало" в Испании продал и деньги на армию пожертвовал?
А, раз По отдыхал на Мальдивах, то и Зе можно.
Быстренько же вы признали, что Зе аналогичный... богач, да еще и смирились с этим.
Ох, йо!
Офигенный богач! В Турции отдыхает!
И, кстати, можете найти мои посты "периода Мальдив" - я и тогда писал, что меня этот отдых за его собственные деньги абсолютно не смущает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:59
Starikan написав: zРадио написав:
В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, и, одновременно, на злобу сегодняшнего дня (языковой закон) предлагаю небольшую фотогалерею в подтверждение "тотальной русификации" УССР (г. Припять Киевской области).
Прошу не исходить на желчь, а принять как исторический факт! Сомнений в том, что фотографии являются своеобразными машинами времени, показывающими нам сегодня в неизменном виде реалии 26-го апреля 1986-го года, быть ни у кого не может!
Если вынести разговоры о "тотальной русификации" за скобки (это вопрос сложный, тут много можно говорить), то можно констатировать, что тогда надписи на украинском языке никого не раздражали и не "действовали на нервы народа" (ЛАД). Почему они действуют на нервы сейчас - интересный вопрос.
Старикан, от Вас как от ученого я ожидал большей внимательности и понимания текстов.
Я где-то писал, что надписи на украинском языке действуют на нервы и раздражают?
Интересно, научные дискуссии Вы ведёте в таком же стиле?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:26
ruvex написав: Starikan написав: zРадио написав:
В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, и, одновременно, на злобу сегодняшнего дня (языковой закон) предлагаю небольшую фотогалерею в подтверждение "тотальной русификации" УССР (г. Припять Киевской области).
Прошу не исходить на желчь, а принять как исторический факт! Сомнений в том, что фотографии являются своеобразными машинами времени, показывающими нам сегодня в неизменном виде реалии 26-го апреля 1986-го года, быть ни у кого не может!
Если вынести разговоры о "тотальной русификации" за скобки (это вопрос сложный, тут много можно говорить), то можно констатировать, что тогда надписи на украинском языке никого не раздражали и не "действовали на нервы народа" (ЛАД). Почему они действуют на нервы сейчас - интересный вопрос.
Не надписи действуют на нервы, а одиозные законы обратно пропорционального влияния, увеличивающие языковые квоты до размеров абсолютного уменьшения комфортного состояния - уровня гаража и собственной квартиры.
А за пределами собственной квартиры за разговор не на украинском сразу будут вешать на ближайшем фонаре?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:29
кому не спиться в ночь глухую ???
а эхо отвечает - ...
я спать
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:43
ЛАД написав: Starikan написав: zРадио написав:
В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, и, одновременно, на злобу сегодняшнего дня (языковой закон) предлагаю небольшую фотогалерею в подтверждение "тотальной русификации" УССР (г. Припять Киевской области).
Прошу не исходить на желчь, а принять как исторический факт! Сомнений в том, что фотографии являются своеобразными машинами времени, показывающими нам сегодня в неизменном виде реалии 26-го апреля 1986-го года, быть ни у кого не может!
Если вынести разговоры о "тотальной русификации" за скобки (это вопрос сложный, тут много можно говорить), то можно констатировать, что тогда надписи на украинском языке никого не раздражали и не "действовали на нервы народа" (ЛАД). Почему они действуют на нервы сейчас - интересный вопрос.
Старикан, от Вас как от ученого я ожидал большей внимательности и понимания текстов.
Я где-то писал, что надписи на украинском языке действуют на нервы и раздражают?
Интересно, научные дискуссии Вы ведёте в таком же стиле?
Раздражает не сам украинский язык, а насильное принуждение , навязывание украинской мовы, кричащая суть этого процесса. Патриотический, языковый и национальный камуфляж позволяет как-то не особо криминально пояснять насилие, разграбление страны - можно списать на национально- освободительную войну и тп. Меня раздражают малограмотные, не знающие украинского языка, нигде не работающие " активисты " - "За рідну мову"! Раздражает в принципе, что в 21 веке в центре Европы - кто-то смеет меня принуждать - на каком языке мне говорить и смотреть кино, слушать музыку. Отрезает мне интернет ! И поясняет это тем, что я и все украинцы - тупые дураки - сами не смогут определить - кого им слушать и о чем, на каком языке. Но хуже всего - обман в запрете интернета. Читать мы все можем ( хотя запрет якобы из-за того, что нам в голову всунут вредные мысли при чтении). А вот писать от своего имени рядового украинца - не можем - это чтобы международная общественность не знала что думают пересичные украинцы - и злокачественная власть все свои злодеяния поясняла, якобы волей народа.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 00:41
ЛАД написав:
Интересно, научные дискуссии Вы ведёте в таком же стиле?
Может ученый из этих областей - астрология, уфология, физиогномика, гомеопатия, биорезонанс?
Поддерживаю ваше замечание - уровень риторики не соответствует статусу...
Собственно, поэтому я и не стал отвечать на реплику, адресованную изначально мне.
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