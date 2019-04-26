Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:43

ЛАД написав: Starikan написав: zРадио написав: В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, и, одновременно, на злобу сегодняшнего дня (языковой закон) предлагаю небольшую фотогалерею в подтверждение "тотальной русификации" УССР (г. Припять Киевской области).

Прошу не исходить на желчь, а принять как исторический факт! Сомнений в том, что фотографии являются своеобразными машинами времени, показывающими нам сегодня в неизменном виде реалии 26-го апреля 1986-го года, быть ни у кого не может! В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, и, одновременно, на злобу сегодняшнего дня (языковой закон) предлагаю небольшую фотогалерею в подтверждение "тотальной русификации" УССР (г. Припять Киевской области).Прошу не исходить на желчь, а принять как исторический факт! Сомнений в том, что фотографии являются своеобразными машинами времени, показывающими нам сегодня в неизменном виде реалии 26-го апреля 1986-го года, быть ни у кого не может!

Если вынести разговоры о "тотальной русификации" за скобки (это вопрос сложный, тут много можно говорить), то можно констатировать, что тогда надписи на украинском языке никого не раздражали и не "действовали на нервы народа" (ЛАД). Почему они действуют на нервы сейчас - интересный вопрос. Если вынести разговоры о "тотальной русификации" за скобки (это вопрос сложный, тут много можно говорить), то можно констатировать, что тогда надписи на украинском языке никого не раздражали и не "действовали на нервы народа" (ЛАД). Почему они действуют на нервы сейчас - интересный вопрос.

Старикан, от Вас как от ученого я ожидал большей внимательности и понимания текстов.

Я где-то писал, что надписи на украинском языке действуют на нервы и раздражают?

Интересно, научные дискуссии Вы ведёте в таком же стиле? Старикан, от Вас как от ученого я ожидал большей внимательности и понимания текстов.Я где-то писал, что надписи на украинском языке действуют на нервы и раздражают?Интересно, научные дискуссии Вы ведёте в таком же стиле?

Раздражает не сам украинский язык, а насильное принуждение , навязывание украинской мовы, кричащая суть этого процесса. Патриотический, языковый и национальный камуфляж позволяет как-то не особо криминально пояснять насилие, разграбление страны - можно списать на национально- освободительную войну и тп. Меня раздражают малограмотные, не знающие украинского языка, нигде не работающие " активисты " - "За рідну мову"! Раздражает в принципе, что в 21 веке в центре Европы - кто-то смеет меня принуждать - на каком языке мне говорить и смотреть кино, слушать музыку. Отрезает мне интернет ! И поясняет это тем, что я и все украинцы - тупые дураки - сами не смогут определить - кого им слушать и о чем, на каком языке. Но хуже всего - обман в запрете интернета. Читать мы все можем ( хотя запрет якобы из-за того, что нам в голову всунут вредные мысли при чтении). А вот писать от своего имени рядового украинца - не можем - это чтобы международная общественность не знала что думают пересичные украинцы - и злокачественная власть все свои злодеяния поясняла, якобы волей народа.