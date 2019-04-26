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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2722272327242725

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 85
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
17
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
28
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
31
Інший варіант
2%
2
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:18

  Starikan написав:
  Мизантрóп написав:точка зрения http://meirbruk.net/ru/component/conten ... nXVpgDL9oM

Забавно. И хорошо, что без истерик, зубожиння и свинарчуков.
Только я не вижу, какие свежие идеи (масштаба тех, которые реализует или пытается Трамп) исходят от ЗеКоманды.
Пока что только "за всё хорошее против всего плохого".

Щодо зеленської податкової амністії - тут її критична оцінка.
Типовий популізм, боротьба за все хороше проти всього поганого

https://uainfo.org/blognews/1556328848- ... lizm-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:22

  Yuri_T написав:
  Василь-Рівне написав:...Готуйся долярчику, це тобі не порох, від войнушки від чесного Президент вже не пропетляєш! :mrgreen:

херсоно-донецкие туристы в г.Львов для этого случая имеют белые билеты.

А що, Долярчик з Херсона у приймаки до Львова приїхав? Я думав, то місцевий балабол.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:28

  flyman написав:в якому станi отримав державу По i яке отримуе Зе?

Зеленолюби про це не пам,ятають.
Пам,ять у них коротка, якиу Буратіно.
Горизонт передбачень - місяць два, не більше

До того тут є парочка русіш ольгінських троллів, яким дозволяють паскудити.

  baran написав:
  Sommer написав:А, раз По отдыхал на Мальдивах, то и Зе можно.
Быстренько же вы признали, что Зе аналогичный... богач, да еще и смирились с этим.

Что значит можно? Законом вроде не воспрещается, а лично мне пофигу где кто отдыхает
Это вы вроде как осуждаете
Говорить о какой-то аналогии вообще ещё преждевременно))

Порошенко відпочивав на Мальдивах за свої гроші, як приватна особа.
Чому зе-філи зубами клацають і ллють г***о?
Востаннє редагувалось Frant в Суб 27 кві, 2019 06:53, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:33

  freeze написав:
flyman написав:Зе прямо як месiя прийшов в зруйнований Рим пicля варвара По
Откуда у вас столько бычьей ненависти к Зе, вы еще ни одного дня не жили при его президентстве и уже дышите злобой?

Я поясню: багато хто не любить і не поважає клоунів і акторів, і щиро вважає, що їхнє місце - в цирку і на арені і на зйомочній площадці.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:41

  Frant написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:я знав, що буде про структуру....
набудували говна, а тепер його не позбутися ... боти розказуть що "во благо"


Да откажись уже, не мучайся. Выключи компьютер, свет и воду у себя в квартире. Да и с хруща своего в принципе съедь.

PS: учетка flyman после победы завершения выборов обслуживается другим человеком - очевидно по резкой смене риторики и стиля письма

У Флаймена не хрущ, а новобуд.

Дарма зРадіо жене на "хрущі".

Третина населення Московії ходить в туалети типу "сортир" на вулиці. І претендує на вялічіє!
Сам зРадіо срати чи не на вулицю під кущі ходить???

зРадіо, любитель дерев,яних сортирів, розколює контингент не тільки за мовною ознакою, а й за місцем проживання. В хрущовках, за думкою ольгінського тролля, живе не таке якісне населення.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:48

  zРадио написав:
  Frant написав:Україномовні написи робились українцями, не москвичами і не пітерцями.Це зрозуміло і коню, тільки не зРадіо.


Так я с этим не спорю - я это признаю. А вот через силу придется признать, что русификация - миф, если украинцам позволяли делать украинские надписи во всеобщее обозрение в украинских городах!

Почитай твір "Інтернаціоналізм чи русифікація", написаний ще в 1960-і. Автор Іван Дзюба, якщо не помиляюсь.

зРадіо, ти коли приїдеш в Америку - теж буде скаржитись, що всюди панує американська мова??? А не російська??

Є країна, де всі написи російською. І тебе там чекають. Владивосток, Чита, Хабаровськ і інші. Чудові новітні міста, з високорозвиненою інфраструктурою, доброзичливим населенням, чистотою і порядком. Чому не їдеш?
Чому ти ниєш тут, любителю дерев,яних сортирів???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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