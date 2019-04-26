Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Забавно. И хорошо, что без истерик, зубожиння и свинарчуков. Только я не вижу, какие свежие идеи (масштаба тех, которые реализует или пытается Трамп) исходят от ЗеКоманды. Пока что только "за всё хорошее против всего плохого".
Щодо зеленської податкової амністії - тут її критична оцінка. Типовий популізм, боротьба за все хороше проти всього поганого
Frant написав:Україномовні написи робились українцями, не москвичами і не пітерцями.Це зрозуміло і коню, тільки не зРадіо.
Так я с этим не спорю - я это признаю. А вот через силу придется признать, что русификация - миф, если украинцам позволяли делать украинские надписи во всеобщее обозрение в украинских городах!
Почитай твір "Інтернаціоналізм чи русифікація", написаний ще в 1960-і. Автор Іван Дзюба, якщо не помиляюсь.
зРадіо, ти коли приїдеш в Америку - теж буде скаржитись, що всюди панує американська мова??? А не російська??
Є країна, де всі написи російською. І тебе там чекають. Владивосток, Чита, Хабаровськ і інші. Чудові новітні міста, з високорозвиненою інфраструктурою, доброзичливим населенням, чистотою і порядком. Чому не їдеш? Чому ти ниєш тут, любителю дерев,яних сортирів???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців