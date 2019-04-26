В БПП хотят, чтобы будущим Генпрокурором был только юрист. Подготовили законопроект

Закон «О прокуратуре» необходимо исправить в части требований выдвигаемых кандидатам на должность генерального прокурора. Так считает нардеп от БПП Николай Паламарчук, зарегистрировавший 25 апреля соответствующий законопроект, передает Юрлига.



В тот же день документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.



Предлагается, чтобы глава ГПУ имел высшее юридическое образование; работал по специальности не менее 10 лет; владеющий государственным языком; не был судим и имел высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Соответственно не должны занимать высокую должность люли, признанные судом ограниченно дееспособным или недееспособным; с заболеванием, мешающим выполнять обязанности; судимый или с административным взыскание за коррупционное правонарушение.



Напомним, в настоящее время должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко, не имеющий юридического образования.