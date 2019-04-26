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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 87
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
21%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
28
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
31
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:28

  flyman написав:в якому станi отримав державу По i яке отримуе Зе?

Зеленолюби про це не пам,ятають.
Пам,ять у них коротка, якиу Буратіно.
Горизонт передбачень - місяць два, не більше

До того тут є парочка русіш ольгінських троллів, яким дозволяють паскудити.

  baran написав:
  Sommer написав:А, раз По отдыхал на Мальдивах, то и Зе можно.
Быстренько же вы признали, что Зе аналогичный... богач, да еще и смирились с этим.

Что значит можно? Законом вроде не воспрещается, а лично мне пофигу где кто отдыхает
Это вы вроде как осуждаете
Говорить о какой-то аналогии вообще ещё преждевременно))

Порошенко відпочивав на Мальдивах за свої гроші, як приватна особа.
Чому зе-філи зубами клацають і ллють г***о?
Востаннє редагувалось Frant в Суб 27 кві, 2019 06:53, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:33

  freeze написав:
flyman написав:Зе прямо як месiя прийшов в зруйнований Рим пicля варвара По
Откуда у вас столько бычьей ненависти к Зе, вы еще ни одного дня не жили при его президентстве и уже дышите злобой?

Я поясню: багато хто не любить і не поважає клоунів і акторів, і щиро вважає, що їхнє місце - в цирку і на арені і на зйомочній площадці.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:41

  Frant написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:я знав, що буде про структуру....
набудували говна, а тепер його не позбутися ... боти розказуть що "во благо"


Да откажись уже, не мучайся. Выключи компьютер, свет и воду у себя в квартире. Да и с хруща своего в принципе съедь.

PS: учетка flyman после победы завершения выборов обслуживается другим человеком - очевидно по резкой смене риторики и стиля письма

У Флаймена не хрущ, а новобуд.

Дарма зРадіо жене на "хрущі".

Третина населення Московії ходить в туалети типу "сортир" на вулиці. І претендує на вялічіє!
Сам зРадіо срати чи не на вулицю під кущі ходить???

зРадіо, любитель дерев,яних сортирів, розколює контингент не тільки за мовною ознакою, а й за місцем проживання. В хрущовках, за думкою ольгінського тролля, живе не таке якісне населення.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:48

  zРадио написав:
  Frant написав:Україномовні написи робились українцями, не москвичами і не пітерцями.Це зрозуміло і коню, тільки не зРадіо.


Так я с этим не спорю - я это признаю. А вот через силу придется признать, что русификация - миф, если украинцам позволяли делать украинские надписи во всеобщее обозрение в украинских городах!

Почитай твір "Інтернаціоналізм чи русифікація", написаний ще в 1960-і. Автор Іван Дзюба, якщо не помиляюсь.

зРадіо, ти коли приїдеш в Америку - теж буде скаржитись, що всюди панує американська мова??? А не російська??

Є країна, де всі написи російською. І тебе там чекають. Владивосток, Чита, Хабаровськ і інші. Чудові новітні міста, з високорозвиненою інфраструктурою, доброзичливим населенням, чистотою і порядком. Чому не їдеш?
Чому ти ниєш тут, любителю дерев,яних сортирів???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 07:04

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Є країна, де всі написи російською. І тебе там чекають. Владивосток, Чита, Хабаровськ і інші. Чудові новітні міста, з високорозвиненою інфраструктурою, доброзичливим населенням, чистотою і порядком.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 07:29

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Есть идея!
Возьмём пример с кандидатов в президенты. Предлагаю желающим писать на форуме предоставить администрации справки от психиатра. Иногда возникают сомнения в адекватности. :)


Поддерживаю. Но начинать предлагаю со Спикеля Вельховной Ляды :mrgreen:


Хлопці, з вашої точки зору оце і є вершиною дотепності?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 07:41

В БПП хотят, чтобы будущим Генпрокурором был только юрист. Подготовили законопроект
Закон «О прокуратуре» необходимо исправить в части требований выдвигаемых кандидатам на должность генерального прокурора. Так считает нардеп от БПП Николай Паламарчук, зарегистрировавший 25 апреля соответствующий законопроект, передает Юрлига.

В тот же день документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Предлагается, чтобы глава ГПУ имел высшее юридическое образование; работал по специальности не менее 10 лет; владеющий государственным языком; не был судим и имел высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Соответственно не должны занимать высокую должность люли, признанные судом ограниченно дееспособным или недееспособным; с заболеванием, мешающим выполнять обязанности; судимый или с административным взыскание за коррупционное правонарушение.

Напомним, в настоящее время должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко, не имеющий юридического образования.

https://inforesist.org/v-bpp-hotyat-chtoby-budushhim-genprokurorom-byl-tolko-yurist-podgotovili-zakonoproekt/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:02

  Кармелюк написав:
  zРадио написав:
  ЛАД написав:Есть идея!
Возьмём пример с кандидатов в президенты. Предлагаю желающим писать на форуме предоставить администрации справки от психиатра. Иногда возникают сомнения в адекватности. :)


Поддерживаю. Но начинать предлагаю со Спикеля Вельховной Ляды :mrgreen:


Хлопці, з вашої точки зору оце і є вершиною дотепності?

То ольгінські троллі "жартують", шляк би їх трафив! Дуетом.

В них відсутні крихти поваги до української держави, народу і уряду!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 27 кві, 2019 08:07, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:03

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
flyman написав:так де команда Зе?
75% за Зе!
чому 75% за Зе не зупиняе щурiв, що покидають корабель


Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе.
Вы вообще в здравом сознании?
В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
А Аваков куда делся?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:06

  Faceless написав:
freeze написав:
flyman написав:так де команда Зе?
75% за Зе!
чому 75% за Зе не зупиняе щурiв, що покидають корабель


Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе.
Вы вообще в здравом сознании?
В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
А Аваков куда делся?


Аваков ж не пише на фінанси.уа, де він і щоиробить)))
Хоча нік прикольний був би)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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