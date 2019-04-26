Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Україномовні написи робились українцями, не москвичами і не пітерцями.Це зрозуміло і коню, тільки не зРадіо.
Так я с этим не спорю - я это признаю. А вот через силу придется признать, что русификация - миф, если украинцам позволяли делать украинские надписи во всеобщее обозрение в украинских городах!
Почитай твір "Інтернаціоналізм чи русифікація", написаний ще в 1960-і. Автор Іван Дзюба, якщо не помиляюсь.
зРадіо, ти коли приїдеш в Америку - теж буде скаржитись, що всюди панує американська мова??? А не російська??
Є країна, де всі написи російською. І тебе там чекають. Владивосток, Чита, Хабаровськ і інші. Чудові новітні міста, з високорозвиненою інфраструктурою, доброзичливим населенням, чистотою і порядком. Чому не їдеш? Чому ти ниєш тут, любителю дерев,яних сортирів???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Є країна, де всі написи російською. І тебе там чекають. Владивосток, Чита, Хабаровськ і інші. Чудові новітні міста, з високорозвиненою інфраструктурою, доброзичливим населенням, чистотою і порядком.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
В БПП хотят, чтобы будущим Генпрокурором был только юрист. Подготовили законопроект
Закон «О прокуратуре» необходимо исправить в части требований выдвигаемых кандидатам на должность генерального прокурора. Так считает нардеп от БПП Николай Паламарчук, зарегистрировавший 25 апреля соответствующий законопроект, передает Юрлига.
В тот же день документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Предлагается, чтобы глава ГПУ имел высшее юридическое образование; работал по специальности не менее 10 лет; владеющий государственным языком; не был судим и имел высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Соответственно не должны занимать высокую должность люли, признанные судом ограниченно дееспособным или недееспособным; с заболеванием, мешающим выполнять обязанности; судимый или с административным взыскание за коррупционное правонарушение.
Напомним, в настоящее время должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко, не имеющий юридического образования.