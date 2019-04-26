RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2723272427252726>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 87
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
21%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
28
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
31
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:12

  Вкладчик1234 написав:В БПП хотят, чтобы будущим Генпрокурором был только юрист. Подготовили законопроект
Закон «О прокуратуре» необходимо исправить в части требований выдвигаемых кандидатам на должность генерального прокурора. Так считает нардеп от БПП Николай Паламарчук, зарегистрировавший 25 апреля соответствующий законопроект, передает Юрлига.

В тот же день документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Предлагается, чтобы глава ГПУ имел высшее юридическое образование; работал по специальности не менее 10 лет; владеющий государственным языком; не был судим и имел высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Соответственно не должны занимать высокую должность люли, признанные судом ограниченно дееспособным или недееспособным; с заболеванием, мешающим выполнять обязанности; судимый или с административным взыскание за коррупционное правонарушение.

Напомним, в настоящее время должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко, не имеющий юридического образования.

https://inforesist.org/v-bpp-hotyat-chtoby-budushhim-genprokurorom-byl-tolko-yurist-podgotovili-zakonoproekt/


ага....
5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели.
они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны.
а тут - оглушительное фиаско!
и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо".
и кто тут клоуны?
19yuriy91
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 15.09.12
Подякував: 203 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:19

Клоуни - ті, хто в цирку виступають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19684
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:20

  Баблонавт написав:
  Подолянин написав:
rjkz написав:Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Это фейк.

Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно.
Что убедительно? Вы РАДАР в роликах ДыРявых видели? "несколько ящиков с деталями радара попали в руки противника. Информация россиян, что захвачен целый радар – не правда." Это то что я лично видел на видео оплаченцев.
  Баблонавт написав:После этого американцы перестали давать действительно серьёзные вещи, прешли на неполную комплектацию. Но по победным реляциям официальных СМИ всё чётко! :lol:
Дайте угадаю. Вы Шарика смотрите!

  Баблонавт написав:
  Подолянин написав:
rjkz написав:Джавелины запрещено использовать кроме случая полномасштабной и неприкрытой агрессии со стороны рп. А до этого - это просто дорогой учебный инвентарь.

От самого факта передачи Джавелинов все роСС СМИ тряслись оочень долго. Почему? Ведь это просто дорогой учебный инвентарь :roll:

Можно хоть десяток ссылок на "трясучку"? Из реальных источников, а не из грантоедских типа "финанз" или прочей "Открытой России".
Слежу за техническими аспектами пристально, не видел такого.
А какие для Вас "реальные" источники? лента_ру?
Стесняюсь спросить - Вы давно пользуетесь интернетом? К сожалению, я ещё не научился подчёркивать нужные строчки на Web-страницах, которые будут открываться в Вашем браузере. Попробуйте, например поиск по слову Джавелин.
Подолянин
 
Повідомлень: 526
З нами з: 25.05.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:35

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:В БПП хотят, чтобы будущим Генпрокурором был только юрист. Подготовили законопроект
Закон «О прокуратуре» необходимо исправить в части требований выдвигаемых кандидатам на должность генерального прокурора. Так считает нардеп от БПП Николай Паламарчук, зарегистрировавший 25 апреля соответствующий законопроект, передает Юрлига.

В тот же день документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Предлагается, чтобы глава ГПУ имел высшее юридическое образование; работал по специальности не менее 10 лет; владеющий государственным языком; не был судим и имел высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Соответственно не должны занимать высокую должность люли, признанные судом ограниченно дееспособным или недееспособным; с заболеванием, мешающим выполнять обязанности; судимый или с административным взыскание за коррупционное правонарушение.

Напомним, в настоящее время должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко, не имеющий юридического образования.

https://inforesist.org/v-bpp-hotyat-chtoby-budushhim-genprokurorom-byl-tolko-yurist-podgotovili-zakonoproekt/


ага....
5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели.
они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны.
а тут - оглушительное фиаско!
и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо".
и кто тут клоуны?

это уже проявление позитива от пинка ПАПу.
Изменился баланс сил - изменилось поведение.

В том и есть шанс от ЗЕ.
При концентрации власти президентом ставка была на лично него.
Теперь же появляется вероятность, что можновладци захотят опираться на Закон.

Шанс хоть и небольшой, но хоть какой-то.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21662
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 3206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:46

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:
ага....
5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели.
они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны.
а тут - оглушительное фиаско!
и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо".
и кто тут клоуны?

это уже проявление позитива от пинка ПАПу.
Изменился баланс сил - изменилось поведение.

В том и есть шанс от ЗЕ.
При концентрации власти президентом ставка была на лично него.
Теперь же появляется вероятность, что можновладци захотят опираться на Закон.

Шанс хоть и небольшой, но хоть какой-то.


считаю, что реальной пользой от выбора зе могут стать зачатки здоровой конкуренции.
если по будет в оппозиции, реальной.
без широк всяких и дотримування законодавства.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 15.09.12
Подякував: 203 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:54

Подолянин
Да даже хоть не то что один ящик, а просто несколько деталей - это уже само по себе такой косяк ...
Даже без внимания грифованных (хотя бы ДСП) или нет.

С принципиальной же точки зрения приниципиален даже сам пустой ящик))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21662
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 3206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:55

Re: Політичні дискусії

  Подолянин написав:Попробуйте, например поиск по слову Джавелин
Зображення
эти девочки,когда влюблялись в школе,дергали мальчиков за пейсы
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2494
З нами з: 03.12.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:56

Олександр Доній

Мальдіви чи Туреччина?
Дорого чи бюджетно?
Таємно чи відкрито?
Тиждень чи 2 дні?
В статусі голоінокомандувача чи в статусі рядового громадянина?

Обирайте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8185
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6013 раз.
Подякували: 2312 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:59

хорошая передача
https://www.youtube.com/watch?v=mqa-N52_2NY

с 13 мин про нас и про "клоуна"
19yuriy91
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 15.09.12
Подякував: 203 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:04

  Вкладчик1234 написав:Олександр Доній

Мальдіви чи Туреччина?
Дорого чи бюджетно?
Таємно чи відкрито?
Тиждень чи 2 дні?
В статусі голоінокомандувача чи в статусі рядового громадянина?

Обирайте


не, не так.
первый отдыхал на мальдивах, устав от потужних реформ, славно поработав на страну.
а второй, негодяй - сбежал в трудное для страны время, скорее всего, от повестки.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 15.09.12
Подякував: 203 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2723272427252726>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14995)
27.04.2019 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.