Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:В БПП хотят, чтобы будущим Генпрокурором был только юрист. Подготовили законопроект
Закон «О прокуратуре» необходимо исправить в части требований выдвигаемых кандидатам на должность генерального прокурора. Так считает нардеп от БПП Николай Паламарчук, зарегистрировавший 25 апреля соответствующий законопроект, передает Юрлига.
В тот же день документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Предлагается, чтобы глава ГПУ имел высшее юридическое образование; работал по специальности не менее 10 лет; владеющий государственным языком; не был судим и имел высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Соответственно не должны занимать высокую должность люли, признанные судом ограниченно дееспособным или недееспособным; с заболеванием, мешающим выполнять обязанности; судимый или с административным взыскание за коррупционное правонарушение.
Напомним, в настоящее время должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко, не имеющий юридического образования.
ага.... 5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели. они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны. а тут - оглушительное фиаско! и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо". и кто тут клоуны?
rjkz написав:Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Это фейк.
Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно.
Что убедительно? Вы РАДАР в роликах ДыРявых видели? "несколько ящиков с деталями радара попали в руки противника. Информация россиян, что захвачен целый радар – не правда." Это то что я лично видел на видео оплаченцев.
Баблонавт написав:После этого американцы перестали давать действительно серьёзные вещи, прешли на неполную комплектацию. Но по победным реляциям официальных СМИ всё чётко!
Дайте угадаю. Вы Шарика смотрите!
Баблонавт написав:
Подолянин написав:
rjkz написав:Джавелины запрещено использовать кроме случая полномасштабной и неприкрытой агрессии со стороны рп. А до этого - это просто дорогой учебный инвентарь.
От самого факта передачи Джавелинов все роСС СМИ тряслись оочень долго. Почему? Ведь это просто дорогой учебный инвентарь
Можно хоть десяток ссылок на "трясучку"? Из реальных источников, а не из грантоедских типа "финанз" или прочей "Открытой России". Слежу за техническими аспектами пристально, не видел такого.
А какие для Вас "реальные" источники? лента_ру? Стесняюсь спросить - Вы давно пользуетесь интернетом? К сожалению, я ещё не научился подчёркивать нужные строчки на Web-страницах, которые будут открываться в Вашем браузере. Попробуйте, например поиск по слову Джавелин.
Вкладчик1234 написав:В БПП хотят, чтобы будущим Генпрокурором был только юрист. Подготовили законопроект
Закон «О прокуратуре» необходимо исправить в части требований выдвигаемых кандидатам на должность генерального прокурора. Так считает нардеп от БПП Николай Паламарчук, зарегистрировавший 25 апреля соответствующий законопроект, передает Юрлига.
В тот же день документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Предлагается, чтобы глава ГПУ имел высшее юридическое образование; работал по специальности не менее 10 лет; владеющий государственным языком; не был судим и имел высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Соответственно не должны занимать высокую должность люли, признанные судом ограниченно дееспособным или недееспособным; с заболеванием, мешающим выполнять обязанности; судимый или с административным взыскание за коррупционное правонарушение.
Напомним, в настоящее время должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко, не имеющий юридического образования.
ага.... 5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели. они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны. а тут - оглушительное фиаско! и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо". и кто тут клоуны?
это уже проявление позитива от пинка ПАПу. Изменился баланс сил - изменилось поведение.
В том и есть шанс от ЗЕ. При концентрации власти президентом ставка была на лично него. Теперь же появляется вероятность, что можновладци захотят опираться на Закон.
19yuriy91 написав: ага.... 5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели. они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны. а тут - оглушительное фиаско! и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо". и кто тут клоуны?
это уже проявление позитива от пинка ПАПу. Изменился баланс сил - изменилось поведение.
В том и есть шанс от ЗЕ. При концентрации власти президентом ставка была на лично него. Теперь же появляется вероятность, что можновладци захотят опираться на Закон.
Шанс хоть и небольшой, но хоть какой-то.
считаю, что реальной пользой от выбора зе могут стать зачатки здоровой конкуренции. если по будет в оппозиции, реальной. без широк всяких и дотримування законодавства.