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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2723272427252726> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 87 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 21% 18 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 28 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 36% 31 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 87 Додано: Суб 27 кві, 2019 08:12 Вкладчик1234 написав: В БПП хотят, чтобы будущим Генпрокурором был только юрист. Подготовили законопроект

Закон «О прокуратуре» необходимо исправить в части требований выдвигаемых кандидатам на должность генерального прокурора. Так считает нардеп от БПП Николай Паламарчук, зарегистрировавший 25 апреля соответствующий законопроект, передает Юрлига.



В тот же день документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.



Предлагается, чтобы глава ГПУ имел высшее юридическое образование; работал по специальности не менее 10 лет; владеющий государственным языком; не был судим и имел высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Соответственно не должны занимать высокую должность люли, признанные судом ограниченно дееспособным или недееспособным; с заболеванием, мешающим выполнять обязанности; судимый или с административным взыскание за коррупционное правонарушение.



Напомним, в настоящее время должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко, не имеющий юридического образования.

https://inforesist.org/v-bpp-hotyat-chtoby-budushhim-genprokurorom-byl-tolko-yurist-podgotovili-zakonoproekt/



ага....

5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели.

они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны.

а тут - оглушительное фиаско!

и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо".

и кто тут клоуны? ага....5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели.они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны.а тут - оглушительное фиаско!и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо".и кто тут клоуны? 19yuriy91 Повідомлень: 1983 З нами з: 15.09.12 Подякував: 203 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 08:19 Клоуни - ті, хто в цирку виступають. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19684 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 08:20 Баблонавт написав: Подолянин написав: rjkz написав: Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать. Это фейк. Это фейк.

Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно. Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно. Что убедительно? Вы РАДАР в роликах ДыРявых видели? "несколько ящиков с деталями радара попали в руки противника. Информация россиян, что захвачен целый радар – не правда." Это то что я лично видел на видео оплаченцев. Баблонавт написав: После этого американцы перестали давать действительно серьёзные вещи, прешли на неполную комплектацию. Но по победным реляциям официальных СМИ всё чётко! После этого американцы перестали давать действительно серьёзные вещи, прешли на неполную комплектацию. Но по победным реляциям официальных СМИ всё чётко! Дайте угадаю. Вы Шарика смотрите!



Баблонавт написав: Подолянин написав: rjkz написав: Джавелины запрещено использовать кроме случая полномасштабной и неприкрытой агрессии со стороны рп. А до этого - это просто дорогой учебный инвентарь.

От самого факта передачи Джавелинов все роСС СМИ тряслись оочень долго. Почему? Ведь это просто дорогой учебный инвентарь От самого факта передачи Джавелинов все роСС СМИ тряслись оочень долго. Почему? Ведь это просто дорогой учебный инвентарь

Можно хоть десяток ссылок на "трясучку"? Из реальных источников, а не из грантоедских типа "финанз" или прочей "Открытой России".

Слежу за техническими аспектами пристально, не видел такого. Можно хоть десяток ссылок на "трясучку"? Из реальных источников, а не из грантоедских типа "финанз" или прочей "Открытой России".Слежу за техническими аспектами пристально, не видел такого. А какие для Вас "реальные" источники? лента_ру?

Стесняюсь спросить - Вы давно пользуетесь интернетом? К сожалению, я ещё не научился подчёркивать нужные строчки на Web-страницах, которые будут открываться в Вашем браузере. Попробуйте, например поиск по слову Джавелин. Что убедительно? Вы РАДАР в роликах ДыРявых видели? "несколько ящиков с деталями радара попали в руки противника. Информация россиян, что захвачен целый радар – не правда." Это то что я лично видел на видео оплаченцев.Дайте угадаю. Вы Шарика смотрите!А какие для Вас "реальные" источники? лента_ру?Стесняюсь спросить - Вы давно пользуетесь интернетом? К сожалению, я ещё не научился подчёркивать нужные строчки на Web-страницах, которые будут открываться в Вашем браузере. Попробуйте, например поиск по слову Джавелин. Подолянин Повідомлень: 526 З нами з: 25.05.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 08:35 19yuriy91 написав: Вкладчик1234 написав: В БПП хотят, чтобы будущим Генпрокурором был только юрист. Подготовили законопроект

Закон «О прокуратуре» необходимо исправить в части требований выдвигаемых кандидатам на должность генерального прокурора. Так считает нардеп от БПП Николай Паламарчук, зарегистрировавший 25 апреля соответствующий законопроект, передает Юрлига.



В тот же день документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.



Предлагается, чтобы глава ГПУ имел высшее юридическое образование; работал по специальности не менее 10 лет; владеющий государственным языком; не был судим и имел высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Соответственно не должны занимать высокую должность люли, признанные судом ограниченно дееспособным или недееспособным; с заболеванием, мешающим выполнять обязанности; судимый или с административным взыскание за коррупционное правонарушение.



Напомним, в настоящее время должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко, не имеющий юридического образования.

https://inforesist.org/v-bpp-hotyat-chtoby-budushhim-genprokurorom-byl-tolko-yurist-podgotovili-zakonoproekt/



ага....

5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели.

они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны.

а тут - оглушительное фиаско!

и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо".

и кто тут клоуны? ага....5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели.они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны.а тут - оглушительное фиаско!и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо".и кто тут клоуны?

это уже проявление позитива от пинка ПАПу.

Изменился баланс сил - изменилось поведение.



В том и есть шанс от ЗЕ.

При концентрации власти президентом ставка была на лично него.

Теперь же появляется вероятность, что можновладци захотят опираться на Закон.



Шанс хоть и небольшой, но хоть какой-то. это уже проявление позитива от пинка ПАПу.Изменился баланс сил - изменилось поведение.В том и есть шанс от ЗЕ.При концентрации власти президентом ставка была на лично него.Теперь же появляется вероятность, что можновладци захотят опираться на Закон.Шанс хоть и небольшой, но хоть какой-то. detroytred

Повідомлень: 21662 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1860 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 08:46 detroytred написав: 19yuriy91 написав:

ага....

5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели.

они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны.

а тут - оглушительное фиаско!

и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо".

и кто тут клоуны? ага....5 лет они плевали на всё, руководствовались лишь собственной выгодой во всём. и вот когда ихнему лидеру, который имея все рычаги для этого и был инициатором всех этих решений-назначений, дали доброго пинка под зад - они прозрели.они были уверены, что посредством всяких манипуляций, смогут обеспечить пороху необходимый победный второй тур (вадинтур ясно уже не прокатил бы) и до последнего находились в мире (стране), где им дозволено всё и никакие законы не писаны.а тут - оглушительное фиаско!и чуваки вспомнили детский стишок "шо такое хорошо и шо такое плохо".и кто тут клоуны?

это уже проявление позитива от пинка ПАПу.

Изменился баланс сил - изменилось поведение.



В том и есть шанс от ЗЕ.

При концентрации власти президентом ставка была на лично него.

Теперь же появляется вероятность, что можновладци захотят опираться на Закон.



Шанс хоть и небольшой, но хоть какой-то. это уже проявление позитива от пинка ПАПу.Изменился баланс сил - изменилось поведение.В том и есть шанс от ЗЕ.При концентрации власти президентом ставка была на лично него.Теперь же появляется вероятность, что можновладци захотят опираться на Закон.Шанс хоть и небольшой, но хоть какой-то.



считаю, что реальной пользой от выбора зе могут стать зачатки здоровой конкуренции.

если по будет в оппозиции, реальной.

без широк всяких и дотримування законодавства. считаю, что реальной пользой от выбора зе могут стать зачатки здоровой конкуренции.если по будет в оппозиции, реальной.без широк всяких и дотримування законодавства. 19yuriy91 Повідомлень: 1983 З нами з: 15.09.12 Подякував: 203 раз. Подякували: 328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 08:54 Подолянин

Да даже хоть не то что один ящик, а просто несколько деталей - это уже само по себе такой косяк ...

Даже без внимания грифованных (хотя бы ДСП) или нет.



С принципиальной же точки зрения приниципиален даже сам пустой ящик)) detroytred

Повідомлень: 21662 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1860 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 08:55 Re: Політичні дискусії Подолянин написав: Попробуйте, например поиск по слову Джавелин Попробуйте, например поиск по слову Джавелин

эти девочки,когда влюблялись в школе,дергали мальчиков за пейсы эти девочки,когда влюблялись в школе,дергали мальчиков за пейсы Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2494 З нами з: 03.12.14 Подякував: 304 раз. Подякували: 339 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 08:56 Олександр Доній



Мальдіви чи Туреччина?

Дорого чи бюджетно?

Таємно чи відкрито?

Тиждень чи 2 дні?

В статусі голоінокомандувача чи в статусі рядового громадянина?



Обирайте Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8185 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6013 раз. Подякували: 2312 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 08:59

https://www.youtube.com/watch?v=mqa-N52_2NY



с 13 мин про нас и про "клоуна" хорошая передачас 13 мин про нас и про "клоуна" 19yuriy91 Повідомлень: 1983 З нами з: 15.09.12 Подякував: 203 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 09:04 Вкладчик1234 написав: Олександр Доній



Мальдіви чи Туреччина?

Дорого чи бюджетно?

Таємно чи відкрито?

Тиждень чи 2 дні?

В статусі голоінокомандувача чи в статусі рядового громадянина?



Обирайте Олександр ДонійМальдіви чи Туреччина?Дорого чи бюджетно?Таємно чи відкрито?Тиждень чи 2 дні?В статусі голоінокомандувача чи в статусі рядового громадянина?Обирайте



не, не так.

первый отдыхал на мальдивах, устав от потужних реформ, славно поработав на страну.

а второй, негодяй - сбежал в трудное для страны время, скорее всего, от повестки. не, не так.первый отдыхал на мальдивах, устав от потужних реформ, славно поработав на страну.а второй, негодяй - сбежал в трудное для страны время, скорее всего, от повестки. 19yuriy91 Повідомлень: 1983 З нами з: 15.09.12 Подякував: 203 раз. Подякували: 328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2723272427252726> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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