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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2723272427252726 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 87 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 21% 18 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 28 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 36% 31 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 87 Додано: Суб 27 кві, 2019 09:15 detroytred написав: Подолянин

Да даже хоть не то что один ящик, а просто несколько деталей - это уже само по себе такой косяк ...

Даже без внимания грифованных (хотя бы ДСП) или нет.



С принципиальной же точки зрения приниципиален даже сам пустой ящик)) Да даже хоть не то что один ящик, а просто несколько деталей - это уже само по себе такой косяк ...Даже без внимания грифованных (хотя бы ДСП) или нет.С принципиальной же точки зрения приниципиален даже сам пустой ящик))

Ок, я особисто надам вам фото. Ящика з контрартилерійським радаром. Він у мене на балконі лежить. Ок, я особисто надам вам фото. Ящика з контрартилерійським радаром. Він у мене на балконі лежить. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19684 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22 Faceless написав: freeze написав:

Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе.

Вы вообще в здравом сознании?

В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко? А Аваков куда делся? А Аваков куда делся?



Аваков на посту. Назначен правящей коалицией Рады по представлению лично Порошенко.

Могут уволить в любой день, власть пока не менялась. Бедный ЦИК напряженно считает, потом опять пересчитывает, возвращается и опять считает. И это были выборы из двух участников.

В 2014 году и сейчас после первого тура ЦИК хватило нескольких дней, чтобы объявить результаты выборов.

Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете из старой комедии Особенности национальной охоты, и знает, что выпадет, но хочется еще задержаться. Аваков на посту. Назначен правящей коалицией Рады по представлению лично Порошенко.Могут уволить в любой день, власть пока не менялась. Бедный ЦИК напряженно считает, потом опять пересчитывает, возвращается и опять считает. И это были выборы из двух участников.В 2014 году и сейчас после первого тура ЦИК хватило нескольких дней, чтобы объявить результаты выборов.Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете из старой комедии Особенности национальной охоты, и знает, что выпадет, но хочется еще задержаться. freeze 4 Повідомлень: 11308 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3528 раз. Подякували: 5129 раз. Профіль 18 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 09:31 freeze написав: Faceless написав: freeze написав:

Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе.

Вы вообще в здравом сознании?

В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко? А Аваков куда делся? А Аваков куда делся?



Аваков на посту. Назначен правящей коалицией Рады по представлению лично Порошенко.

Могут уволить в любой день, власть пока не менялась. Бедный ЦИК напряженно считает, потом опять пересчитывает, возвращается и опять считает. И это были выборы из двух участников.

В 2014 году и сейчас после первого тура ЦИК хватило нескольких дней, чтобы объявить результаты выборов.

Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете из старой комедии Особенности национальной охоты, и знает, что выпадет, но хочется еще задержаться. Аваков на посту. Назначен правящей коалицией Рады по представлению лично Порошенко.Могут уволить в любой день, власть пока не менялась. Бедный ЦИК напряженно считает, потом опять пересчитывает, возвращается и опять считает. И это были выборы из двух участников.В 2014 году и сейчас после первого тура ЦИК хватило нескольких дней, чтобы объявить результаты выборов.Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете из старой комедии Особенности национальной охоты, и знает, что выпадет, но хочется еще задержаться.







Зря вы недооцениваете нынешнюю власть, их можно вынести только вперед ногами(((((

При Юще они были оранжевые при яныке тоже нормально себя чувствовали, при порахе неплохо устроились а через пару месяцев всплывут при Зе на должностях хлебных или будут с новой властью благотворно сотрудничать на благо своего кармана. Нужна тотальная смена системы, иначе людей ждет очередное разочерование. Зря вы недооцениваете нынешнюю власть, их можно вынести только вперед ногами(((((При Юще они были оранжевые при яныке тоже нормально себя чувствовали, при порахе неплохо устроились а через пару месяцев всплывут при Зе на должностях хлебных или будут с новой властью благотворно сотрудничать на благо своего кармана. Нужна тотальная смена системы, иначе людей ждет очередное разочерование. шурец

Повідомлень: 929 З нами з: 18.04.11 Подякував: 479 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 09:40 Frant написав: Frant написав: zРадио написав:

Да откажись уже, не мучайся. Выключи компьютер, свет и воду у себя в квартире. Да и с хруща своего в принципе съедь.



PS: учетка flyman после победы завершения выборов обслуживается другим человеком - очевидно по резкой смене риторики и стиля письма Да откажись уже, не мучайся. Выключи компьютер, свет и воду у себя в квартире. Да и с хруща своего в принципе съедь.PS: учетка flyman после победы завершения выборов обслуживается другим человеком - очевидно по резкой смене риторики и стиля письма

У Флаймена не хрущ, а новобуд.



Дарма зРадіо жене на "хрущі".



Третина населення Московії ходить в туалети типу "сортир" на вулиці. І претендує на вялічіє!

Сам зРадіо срати чи не на вулицю під кущі ходить??? У Флаймена не хрущ, а новобуд.Дарма зРадіо жене на "хрущі".Третина населення Московії ходить в туалети типу "сортир" на вулиці. І претендує на вялічіє!Сам зРадіо срати чи не на вулицю під кущі ходить???

зРадіо, любитель дерев,яних сортирів, розколює контингент не тільки за мовною ознакою, а й за місцем проживання. В хрущовках, за думкою ольгінського тролля, живе не таке якісне населення. зРадіо, любитель дерев,яних сортирів, розколює контингент не тільки за мовною ознакою, а й за місцем проживання. В хрущовках, за думкою ольгінського тролля, живе не таке якісне населення.



Ответ на свою же цитату через много часов - признак либо диссоциативного расстройства, либо тролля, управляемого несколькими операторами. Склоняюсь к последнему - сначала один захотел высказаться, затем - другой.



Ок, я не против, отвечаю обоим - в сортир последний раз ходил лет 20 назад, проезжая на машине из одного обл. центра Украины в другой. Какие именно - простите, уже не вспомню, но можете порадоваться - не запад страны точно Север-Центр.



Теперь что касается языка - разделяю не я, а те, кто принял и поддержал закон! Рекомендую прочитать его текст ( http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=61994 )и прикинуть, сколько раз там украинцев по принципу языка делят на украиноговорящих и нацменьшинства, как директивным тоном предписуют как одним и другим жить, строить быт и бизнес, учиться, лечиться, писать, читать, воспитывать детей!



Ну и напоследок о надписях в разных странах. Я понимаю, что уровень учетки Frant - это провокации и оскорбления, но каких пустоголовых нужно набирать в качестве ее операторов, чтобы не знать, что официальный язык США - английский, а не американский , я, право, не знаю... Ответ на свою же цитату через много часов - признак либо диссоциативного расстройства, либо тролля, управляемого несколькими операторами. Склоняюсь к последнему - сначала один захотел высказаться, затем - другой.Ок, я не против, отвечаю обоим - в сортир последний раз ходил лет 20 назад, проезжая на машине из одного обл. центра Украины в другой. Какие именно - простите, уже не вспомню, но можете порадоваться - не запад страны точноСевер-Центр.Теперь что касается языка - разделяю не я, а те, кто принял и поддержал закон! Рекомендую прочитать его текст ()и прикинуть, сколько раз там украинцев по принципу языка делят на украиноговорящих и нацменьшинства, как директивным тоном предписуют как одним и другим жить, строить быт и бизнес, учиться, лечиться, писать, читать, воспитывать детей!Ну и напоследок о надписях в разных странах. Я понимаю, что уровень учетки- это провокации и оскорбления, но каких пустоголовых нужно набирать в качестве ее операторов, чтобы не знать, что, я, право, не знаю... zРадио

Повідомлень: 2088 З нами з: 02.05.18 Подякував: 689 раз. Подякували: 1619 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2723272427252726 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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