Ок, я особисто надам вам фото. Ящика з контрартилерійським радаром. Він у мене на балконі лежить.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:15
Ок, я особисто надам вам фото. Ящика з контрартилерійським радаром. Він у мене на балконі лежить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22
Аваков на посту. Назначен правящей коалицией Рады по представлению лично Порошенко.
Могут уволить в любой день, власть пока не менялась. Бедный ЦИК напряженно считает, потом опять пересчитывает, возвращается и опять считает. И это были выборы из двух участников.
В 2014 году и сейчас после первого тура ЦИК хватило нескольких дней, чтобы объявить результаты выборов.
Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете из старой комедии Особенности национальной охоты, и знает, что выпадет, но хочется еще задержаться.
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:31
Зря вы недооцениваете нынешнюю власть, их можно вынести только вперед ногами(((((
При Юще они были оранжевые при яныке тоже нормально себя чувствовали, при порахе неплохо устроились а через пару месяцев всплывут при Зе на должностях хлебных или будут с новой властью благотворно сотрудничать на благо своего кармана. Нужна тотальная смена системы, иначе людей ждет очередное разочерование.
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:40
Ответ на свою же цитату через много часов - признак либо диссоциативного расстройства, либо тролля, управляемого несколькими операторами. Склоняюсь к последнему - сначала один захотел высказаться, затем - другой.
Ок, я не против, отвечаю обоим - в сортир последний раз ходил лет 20 назад, проезжая на машине из одного обл. центра Украины в другой. Какие именно - простите, уже не вспомню, но можете порадоваться - не запад страны точно Север-Центр.
Теперь что касается языка - разделяю не я, а те, кто принял и поддержал закон! Рекомендую прочитать его текст (
Ну и напоследок о надписях в разных странах. Я понимаю, что уровень учетки Frant - это провокации и оскорбления, но каких пустоголовых нужно набирать в качестве ее операторов, чтобы не знать, что официальный язык США - английский, а не американский, я, право, не знаю...
|